Nach erneuten Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Polizei am vergangenen Wochenende in Stuttgart wird diskutiert, ob die Sperrstunde etwas damit zu tun haben könnte. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Stuttgart. (lsw) Nach Auseinandersetzungen in Stuttgart zwischen feiernden, meist jungen Menschen und der Polizei fordern mehrere Stadtchefs Konsequenzen. Auch in Heidelberg war die Lage eskaliert: Am Pfingstwochenende kam es zu Ausschreitungen in der Altstadt und auf der Neckarwiese.

Während im Stuttgarter Rathaus weiterhin über ein sogenanntes Verweilverbot an den beliebten Plätzen in der City beraten wird, schlagen die Oberbürgermeister von Stuttgart, Schwäbisch Gmünd, Tübingen und Schorndorf vor, die Corona-Sperrstunde aufzuheben. Es sei kontraproduktiv, wenn die Gastronomie um 21 Uhr, in wenigen Kreisen eine Stunde später schließen müsse, heißt es in einem Appell der OB Richard Arnold (CDU/Schwäbisch Gmünd), Boris Palmer (Grüne/Tübingen), Frank Nopper (CDU/Stuttgart) und Matthias Klopfer (SPD/Schorndorf) an die Landesregierung.

Nach dpa-Informationen gibt es in der Regierung bereits Überlegungen, die derzeit geltende Sperrstunde "der Lebensrealität" anzupassen. Mit der anstehenden nächsten Änderung der Corona-Verordnung könnte sie demnach auf 24.00 Uhr verlängert werden.

"Die Schließung der Gastronomie reduziert die soziale Kontrolle und fördert aggressive Zusammenballungen", argumentierten die vier Stadtoberhäupter am Montag. Wer nach Beginn der Sperrstunde bleibe, bringe den Alkohol selbst mit, viele verlören dabei offenbar die Kontrolle. "Daher sollte die frühabendliche Corona-Sperrstunde in der Gastronomie am kommenden Wochenende entfallen", forderten sie. Wo es notwendig sei, könnten auch lokale Alkoholverbote hinzukommen. In Tübingen werde eine entsprechende Allgemeinverfügung für das Stadtzentrum bereits vorbereitet.

In mehreren Städten Deutschlands waren am letzten Mai-Wochenende Feierlichkeiten ausgeufert, darunter in Stuttgart, Freiburg, Tübingen und Heidelberg. In der Landeshauptstadt hatten Hunderte meist junge Menschen die Polizei auf Trab gehalten. Teilweise hatten sich am späten Samstagabend zwischen 500 und 600 Menschen an der beliebten Freitreppe am Schlossplatz versammelt.

Die Stimmung sei gekippt, als Polizisten Feiernde wegen des geltenden Alkoholverbots und der Corona-Regeln ansprachen. Flaschen flogen in Richtung der Polizei, die laut Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit gut 200 Beamten im Einsatz war. Vier Beamte wurden leicht verletzt, eine Beamtin mit einem Splitter im Bein schwerer. Die Treppe war bereits am Freitagabend geräumt worden. In der Nacht zum Montag blieb es dagegen ruhig. Strobl erklärte am Montag, es seien 17 Personen vorläufig festgenommen worden. "Die Polizei war gut vorbereitet und hatte die Lage rasch unter Kontrolle."

Ein Verweilverbot in der Stuttgarter Innenstadt könnte nach Angaben von Stuttgarts Ordnungsbürgermeister Clemens Maier freitags und samstags in der Zeit von 22 bis 6 Uhr bis zum Beginn der Sommerpause Ende Juli gelten. "Ein Verweilen und Lagern würde dann an diesen Orten nicht mehr möglich sein", hatte Maier am Sonntag gesagt.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke bezeichnete ein Verweilverbot als "ein denkbares Mittel". Es müsse aber jeder Einzelfall geprüft werden.