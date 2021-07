Von Tim Müller, Daniel Bräuer und Martin Oversohl

Stuttgart. Geduld und auch ein bisschen Glück waren bis vor Kurzem noch gefragt, um einen Impftermin zu ergattern. Lange Schlangen bildeten sich in den ersten Monaten bei Aktionen vor den Impfzentren. Kritik wurde laut an den zögerlichen Impfstoff-Bestellungen der EU. Als die Hausärzte dann endlich mitmachten, nahm die Kampagne an Fahrt auf – wurde aber immer wieder durch fehlende Dosen ausgebremst. Sechs Monate nach dem Start der Impfkampagne hat sich die Lage in Baden-Württemberg deutlich entspannt. Mehr noch: Termine bleiben teils ungenutzt. Dabei ist erst etwa jeder Dritte voll geimpft. Fragen und Antworten:

Nehmen die Terminbuchungen in Impfzentren tatsächlich ab? "Wir bemerken in der Tat, dass der Run auf die Impfzentren und die Anmeldesysteme nachlässt", sagt Sprecher des baden-württembergischen Sozialministeriums auf RNZ-Anfrage. Auch die beiden Karlsruher Impfzentren werden nach Angaben der Stadt derzeit nur mit knapp 50 Prozent der geplanten Auslastung betrieben. Dabei sei die Nachfrage nach Impfterminen bis vor Kurzem noch ungebrochen groß gewesen.

In der Region zeigt sich ein ähnliches Bild: "Wir müssen leider feststellen, dass bei Weitem nicht alle Termine, die verfügbar sind, auch gebucht und wahrgenommen werden. Dies betrifft alle vier Impfstoffe, die wir verimpfen", sagt der ärztliche Leiter der Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises, Christoph Schulze. Aus diesem Grund biete das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis nun Sonderaktionen an. So zum Beispiel im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) im Heidelberger Patrick-Henry-Village: Von Donnerstag, 8. Juli, bis Samstag, 10. Juli, können sich Impfwillige dort auch ohne vorher erfolgte Buchung mit den Vakzinen von Johnson & Johnson und Astra-Zeneca immunisieren lassen.

Insgesamt lag die Auslastung des Zentralen Impfzentrums Heidelberg zwischen Ende Mai und Anfang Juli bei 96 Prozent. In Weinheim (70 Prozent) und Sinsheim (66 Prozent) sei hingegen "noch etwas Luft nach oben", wie ein Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises erklärt.

Auch im Mannheimer Impfzentrum lassen sich derzeit noch spontan Termine ergattern: "Die große Welle an Zweitimpfungen ist nun vorerst abgeschlossen, dadurch ist mehr Impfstoff für die Erstimpfungen verfügbar", erklärt Ralph Walther, Sprecher der Stadt Mannheim. Für die laufende Woche könne man rund 5000 neue Ersttermine anbieten.

Warum gibt es so viele Impfdosen? Laut Sozialministerium liegt das vor allem an den bereits erwähnten Zweitimpfungen. In den vergangenen Wochen fanden diese fast ausschließlich statt. Freie Termine für Erstimpfungen gab es kaum. "Da die Zweitimpfungen nun aber zum größten Teil abgeschlossen sind, werden wieder viele Dosen für Erstimpfungen frei", heißt es ebenfalls auf RNZ-Anfrage aus dem Sozialministerium. Das erhöhe natürlich die Anzahl der verfügbaren Termine enorm. Viele Bürger wüssten allerdings anscheinend noch nichts von diesem Umstand. "Außerdem erhalten wir vom Bund diese Woche zusätzliche Astra-Zeneca-Dosen."

Die "Welle" sei nun größtenteils "abgearbeitet", sagt auch Kai Sonntag, der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Der Impfstoff könne jetzt wieder für Erstimpfungen genutzt werden.

Wie viele Impfungen finden derzeit statt? Im Schnitt sind es derzeit noch gut 700.000 am Tag bundesweit. Mitte Juni lag der Wert zeitweise über 850.000 pro Tag. Der Rückgang betrifft vor allem Zweitimpfungen – von über 500.000 auf unter 400.000 pro Tag im Schnitt. Die Zahl der Erstimpfungen ist dagegen weitgehend konstant. Sie schwankt seit Wochen im Bereich 300.000 bis 330.000. Deutlich mehr waren es zuletzt in der ersten Maihälfte mit über 500.000 – das waren jene Personen, die nun zuletzt zweitgeimpft wurden. Die Zahlen zeigen: Die Impfkampagne hat nicht an Tempo verloren – aber das Plus an verfügbaren Impfstoffen hat auch noch nicht zur Beschleunigung geführt.

Wie steht es bei den Hausärzten? "Wir haben zu Beginn der Impfkampagne mitunter die Botschaft verkündet, es gebe keinen Impfstoff mehr, die Leute sollten nicht mehr anrufen", sagt Sonntag weiter. "Nun haben wir erstmals die Situation, dass es genug Impfstoff gibt und keine Bestellgrenze nach oben." Auch er kenne aber Beispiele von Ärzten, die zuletzt wegen fehlenden Interesses der Patienten auf Bestellungen verzichtet hätten. In der Region ist die Lage unterschiedlich: Einerseits haben in Heidelberg und direkter Umgebung erste Ärzte Schwierigkeit, genügend Patienten aufzutreiben, um ihre bestellten Dosen auch zu verimpfen, und mobile Impfteams klagen über freie Plätze. Andererseits erklären zwei Weinheimer Hausärzte gegenüber der RNZ, dass sie immer noch alle bestellten Dosen ohne zusätzlichen Aufwand verimpfen könnten.

Können die Sommerferien negative Folgen für die Impfkampagne haben? Ende des Monats beginnen in Baden-Württemberg die Ferien. Spät, im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Zu früh dagegen für den einen oder anderen, der noch für eine Impfung in Frage käme. Denn wer derzeit die erste Spritze erhält, bekommt seinen zweiten Termin erst in vier oder sechs Wochen. Das durchkreuzt die eine oder andere Urlaubsplanung. Eine Sprecherin der Stadt Karlsruhe vermutet: "Manchen Impfwilligen könnte das daran hindern, jetzt einen Termin zu buchen, wenn der Zweittermin in der Urlaubszeit liegt", sagte sie. Deshalb fordert der medizinische Geschäftsführer des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart, Marc Dominik Alscher, auch kürzere Impfintervalle: "Wir müssen reduzieren auf drei oder vier Wochen zwischen den beiden Terminen, sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig vor den Ferien."

Wirken sich die niedrigen Inzidenzen aus? Fachleute haben schon vor Wochen vorausgesagt, Unentschlossene könnten nach einiger Zeit nur noch schwer von den Vorteilen einer Impfung überzeugt werden. "Manche Menschen denken, dass bei niedrigen Inzidenzen eine Impfung nicht mehr notwendig ist", sagt auch ein Sprecher des Sozialministeriums. "Doch dieser Schein trügt." Das Virus werde leichtes Spiel haben, "wenn wir ihm nicht mit größtmöglicher Durchimpfung die Stirn bieten".