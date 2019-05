Von Axel Habermehl

Stuttgart. Ereignisreiche Tage für die baden-württembergische CDU: Schwere Verluste bei Europa- wie Kommunalwahlen sind zu verarbeiten. Und das überraschend schnelle Ende des internen Machtkampfs zwischen Thomas Strobl und Susanne Eisenmann hallt durch die Partei. Wie wirkt all das auf die Wirtschaftsministerin?

Frau Hoffmeister-Kraut, die CDU geht mit der Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann in die nächste Landtagswahl. Wie finden Sie das?

Nicole Hoffmeister-Kraut: Das ist ein klares Signal des Aufbruchs. Mein Dank gilt Thomas Strobl für seinen Einsatz und seinen Entschluss, Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin vorzuschlagen. Besonders wichtig ist aber, dass die beiden diese Entscheidung gemeinsam getroffen haben. Und wir nicht monatelang Personaldebatten führen. Ich bin überzeugt, das stärkt die CDU.

Die Entscheidung wurde hinter den Kulissen eingefädelt, sogar Sie als Ministerin haben davon erst am Montag erfahren. Hätte man nicht die Partei mehr einbinden müssen?

Der Wunsch der Partei war, dass die beiden sich einigen. Das haben sie getan. Der Landesvorstand schlägt Susanne Eisenmann nur als Spitzenkandidatin vor. Am Ende entscheiden die Mitglieder auf einem Landesparteitag. Ich bin aber überzeugt, dass sie großen Rückhalt innerhalb der Partei hat. Sie ist streitbar, durchsetzungsstark, aber auch kompromissfähig. Ich glaube, Menschen wünschen sich Politiker, die authentisch sind und klar sagen, wofür sie stehen und wofür nicht.

Die CDU hat bei den Europa- und Kommunalwahlen herbe Verluste eingefahren. Woran lag es?

Diese Ergebnisse sind ein Weckruf für uns. Wir müssen das Lebensgefühl der Menschen wieder stärker erreichen und wir müssen wieder lernen, zuzuhören. Dazu braucht es mehr den direkten Kontakt vor Ort und einen lebendigen Austausch. Wir brauchen eine neue Debattenkultur. Wir kümmern uns um die wichtigen Zukunftsthemen, aber es gelingt immer weniger, dies zu vermitteln. Auch aus unseren Ortsgruppen höre ich die Kritik, die CDU habe den Kontakt zu den Menschen vor Ort vernachlässigt.

Vor den Wahlen wurde diesmal sehr viel über Klimaschutz debattiert. Von der CDU kam dabei wenig.

Ich denke, die Gründe für diese ernüchternden Niederlagen sind vielschichtig. Aber ja, das Beispiel zeigt durchaus, was ich eben meinte: Mit der CDU ist etwa der Ausstieg aus der Kernenergie gelungen und der Einstieg in den Ausstieg aus der Kohleverstromung. Wir haben hier schon einiges geliefert, stehen in der Debatte aber als Verhinderer da.

Aber ohne weitere Verhaltensänderungen und Zumutungen wird es schwierig, die Erderwärmung zu verlangsamen, oder?

Das sage ich ja gerade: Die Politik muss etwas tun, und sie hat schon einiges getan. Klimaschutz muss vor Ort umgesetzt werden. Da kommen wir im Land an unsere Grenzen – Stichwort: Ausbau der Windkraft. Man kann sich Ziele setzen, auch ambitionierte Ziele, aber man muss schon eine realistische Chance haben, sie zu erreichen. Das heißt, wir müssen Ziele mit konkreten, umsetzbaren Maßnahmen unterlegen. Und dabei sollte man alle Aspekte berücksichtigen: Ökologie, Ökonomie und Soziales Es geht hier auch um die Zukunft unserer Arbeitsplätze. Und da das Klima durch Einwirkungen weltweit bestimmt wird, haben wir nichts gewonnen, sondern nur verloren, wenn diese künftig in China oder den USA entstehen. Ich möchte in Baden-Württemberg keine Widerstandsbewegung wie die Gelbwesten in Frankreich.

Die CDU tat sich schwer, mit der Kritik junger Youtube-Influencer umzugehen. Wo lag das Problem?

Ich hätte mir da gewünscht, dass man mit Rezo das Gespräch sucht. Wir müssen auch unangenehme Debatten führen. Dazu gehört, dass wir unsere Kommunikation breiter und anders aufstellen. Da haben wir großes Verbesserungspotential.

CDU-Bundeschefin Kramp-Karrenbauer räsoniert in diesem Zusammenhang über die Regulierung von „Meinungsmache“ im Netz. Wie haben Sie das wahrgenommen?

Das kann ich nicht nachvollziehen. Meines Erachtens war das der falsche Tenor und hat eine fatale Außenwirkung. Ich kann es nur nochmal betonen: Wir müssen auch unangenehme Debatten führen. Zur Demokratie gehört – Gott sein Dank – Meinungsfreiheit. Auch wenn uns einzelne Meinungen mitunter nicht gefallen.