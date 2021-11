Stuttgart (dpa/lsw) - Die Opposition hat die Ausgaben der Regierung für die grellgelbe Imagekampagne des Landes mit dem Titel "Baden-Württemberg - The Länd" scharf kritisiert. Die dafür aufgebrachten 21 Millionen Euro seien schon die Hälfte des Betrags, der nötig sei, um die Studiengebühren für ausländische Studenten abzuschaffen, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch am Mittwoch im Landtag in der Debatte über den Haushaltsentwurf 2022. Mit einer Abschaffung der Gebühren könne man Leute ins Land locken.

Auch die FDP warf der Regierung mit der Kampagne eine falsche Schwerpunktsetzung vor. Die Regierung spare im Haushaltsplan beim Antisemitismusbeauftragten und bei den Lehrerstellen, gebe aber mehr als 20 Millionen für die Kampagne aus. Rülke stellte zugleich in Frage, warum die Regierung ganz Baden-Württemberg plakatieren lasse, wenn man doch Fachkräfte aus dem Ausland gewinnen wolle.

Mit der neuen Imagekampagne "Baden-Württemberg - The Länd" will das Land ausländische Fachkräfte anlocken. Der Anstoß für die international ausgerichtete Werbeoffensive kam unter anderem von den großen Wirtschaftsunternehmen des Landes - von Stihl, Trumpf und Daimler.

Landtagsfraktionen beraten Pläne für Haushalt 2022

Am Mittwoch geht es rund im Landtag. Die Regierung muss mit ordentlich Gegenwind rechnen.

Stuttgart. (dpa/lsw) Die Parteien im baden-württembergischen Landtag beraten am Mittwoch (10.00 Uhr) über den grün-schwarzen Haushaltsentwurf für das Jahr 2022. Der Entwurf sieht vor, dass die Regierung im nächsten Jahr keine neuen Schulden aufnimmt und knapp eine halbe Milliarde Euro der Corona-Kredite tilgen will. Zudem will Grün-Schwarz rund 915 Millionen Euro investieren, allerdings fließt der Großteil der Ausgaben in schon länger festgelegte politische Projekte.

Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) musste zuvor zahlreiche Wünsche für Mehrausgaben abwehren. Der Minister hofft aber darauf, dass die in wenigen Tagen anstehende Steuerschätzung für November positiv ausfällt und dem Land weitere Spielräume eröffnet. Die zweite Haushaltslesung findet am 15., 16. und 17. Dezember statt. Am 22. Dezember will der Landtag den Haushalt verabschieden.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke kritisierte den Etat-Entwurf. "Wer bei Lehrerstellen und beim Antisemitismusbeauftragten spart, der sollte nicht 21 Millionen für eine peinliche Werbekampagne verpulvern", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Mit Hilfe des Slogans "Willkommen in The Länd" wirbt der Südwesten neuerdings um Fachkräfte - die Kampagne hat die vergangenen Tage für Wirbel gesorgt.