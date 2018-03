Stuttgart. (dpa-lsw) Vor dem Ministerpräsidententreffen zur Reform der Ökostromförderung hat Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) auf den Ausbau der Windkraft im Südwesten gepocht. Die Kapazitäten sollten dort ausgebaut werden, wo der Strom auch abgenommen werde, sagte er am Dienstag in Stuttgart. Das sei im industriestarken Baden-Württemberg der Fall. Ein Ausbau nur im Norden des Landes mache Probleme, weil es an Leitungen in den Süden fehle.

Bei dem Treffen werde über die Ausbaukorridore verhandelt. «Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Korridore so sind, dass in Baden-Württemberg der Ausbau der Windkraft eine echte Chance hat», betonte der Regierungschef.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnte vor dem Spitzentreffen den Bau neuer Stromleitungen an, damit die Energiewende aus der Krise kommt.