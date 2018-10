Die Arbeiten an der Schienentrasse der Stadtbahn Nord von Heilbronn nach Neckarsulm sind größtenteils fertig. Um den Termin 14. Dezember einhalten zu können, wird auch nachts und an Wochenenden gearbeitet. Foto: Endres

Heilbronn. Wenn auch mit Verspätung, aber immerhin: Die erste Probefahrt der Stadtbahn durch Heilbronn hat am Montagabend stattgefunden. Ein wichtiger Schritt für die Inbetriebnahme der Stadtbahn-Nord, wenn auch nur auf der 3,7 Kilometer langen Strecke von Heilbronn nach Neckarsulm. Problemlos kann man diese erste Fahrt nicht nennen, denn im Industriegebiet, wo bis vergangene Woche die letzten Gleise verlegt wurden, blockierte ein verunglücktes Auto die Schienen.

Aber alles in allem kann man die Generalprobe als bestanden bezeichnen und wohl davon ausgehen, dass die Trasse tatsächlich ab dem 14. Dezember im regulären Verkehr befahren wird. Hintergrund Stadtbahn Nord kommt frühestens im Juni 2014 Die Inbetriebnahme der Stadtbahn Nord von Neckarsulm nach Mosbach wird frühestens im Juni 2014 möglich sein. Das wurde nach einem Gespräch der Stadtbahnbetreiber mit dem Zughersteller Bombardier am Montag deutlich. Grund sind offenbar viele Gutachten, die für einen Betrieb der Stadtbahn auf Gleisen der Bahn notwendig sind. Bei Bombardier sind mehrere [+] Lesen Sie mehr Stadtbahn Nord kommt frühestens im Juni 2014 Die Inbetriebnahme der Stadtbahn Nord von Neckarsulm nach Mosbach wird frühestens im Juni 2014 möglich sein. Das wurde nach einem Gespräch der Stadtbahnbetreiber mit dem Zughersteller Bombardier am Montag deutlich. Grund sind offenbar viele Gutachten, die für einen Betrieb der Stadtbahn auf Gleisen der Bahn notwendig sind. Bei Bombardier sind mehrere Stadtbahnwagen der neuesten Generation bestellt.

Das wäre ein wichtiges Signal, vor allem nach dem im Juni bekannt geworden ist, dass die Strecke bis Mosbach nicht wie geplant noch in diesem Jahr (zum Fahrplanwechsel im Dezember) würde befahren werden können. Schuld daran hat der Wagenlieferant Bombardier, der offenbar nicht in der Lage ist, die bestellten Wagen so rechtzeitig prüfen zu lassen, dass sie sowohl auf der "Stadt-Trasse" (Heilbronn-Neckarsulm) wie auch auf der Bahntrasse (bis Mosbach) fahren dürfen. Für letztere soll jetzt die Genehmigung erst im Sommer 2014 erfolgen, d.h. Zum nächsten Fahrplanwechsel im Juni.

Zum Beginn der praktischen Vorbereitungen für die Inbetriebnahme der Stadtbahn-Nord sagte Projektleiter Andreas Berk: "Ab dem Morgen dieses Tages steht die Fahrleitung auf der gesamten Strecke zwischen Harmonie und Neckarsulm unter Spannung." Die Spannung dürfte anhalten.

Um zum 14. Dezember fertig zu werden, soll in der nächsten Zeit auch nachts und an Wochenenden gearbeitet werden. Gleichzeitig baten die Stadt und die Stadtwerke Heilbronn darum, die Gleisbereiche von parkenden Autos und anderen Hindernissen freizuhalten, da sie sonst abgeschleppt werden würden. Mit weiteren Behinderungen ist zu rechnen, warnt Berk, denn "in vielen Straßenabschnitten und -kreuzungen werden in den kommenden Tagen die Deckschichten aufgebracht, Anforderungsschleifen verlegt und die Fahrbahnmarkierungen hergestellt".

Auch neue Ampelanlagen müssen noch vor dem 14. Dezember installiert werden. Dann aber dürfte der zweijährige Sperrmarathon auf Heilbronns Innenstadtstraßen bald zu Ende sein. Die Sperrung der Allee am Donnerstag, 7. November, von 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr sowie Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 20.20 Uhr bis 20.40 Uhr sowie von 21.20 bis 21.40 Uhr hat dagegen nichts mit der Stadtbahn zu tun.

Die Verkehrsteilnehmer, die hier die Allee großräumig umfahren sollen, müssen einer mehrtägigen Jubelfeier weichen, während der die Heilbronner Volksbank mit Lasershows ihr neues Domizil auf der Allee ins recht Licht rücken will. (bfk)