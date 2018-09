Sieht so eine potenzielle Wählerin der Grünen aus? Eine junge Mutter, aufgenommen gestern im Waldhausen. Foto: dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart, und Sören S. Sgries

Stuttgart. Selbstbewusst stimmen sich die Grünen auf die Kommunalwahlen ein: "Wir haben uns vorgenommen, 100 Mandate dazuzugewinnen", sagte Landeschefin Thekla Walker. Derzeit haben die Grünen landesweit 1400 kommunale Mandate. Bei den Europawahlen strebe man auf jeden Fall bundesweit ein zweistelliges Ergebnis an, sagte Ko-Landeschef Oliver Hildenbrand.

Damit strebt der stärkste Landesverband der Ökopartei nach den Verlusten bei der Bundestagswahl eine Trendwende an. Dazu beitragen soll nicht zuletzt das Land, wo die Grünen noch erhebliche Wachstumschancen sehen. "Man sieht uns ja immer als Partei der Unistädte und der Akademiker", sagte Walker. "Wir Grüne sind aber auch die Partei für den ländlichen Raum." Um das unterstreichen, soll auf dem Landesparteitag am Samstag in Baden-Baden ein Leitantrag unter dem Titel "Im Grünen daheim" verabschiedet werden. Von Regierungschef Winfried Kretschmann ist dazu eine Grundsatzrede angekündigt.

Hoffen können die Südwest-Grünen künftig auf mehr Unterstützung durch die Bundespartei - so wird jedenfalls von einigen ein internes Arbeitspapier der Berliner Spitzen interpretiert, das gestern durchsickerte. Darin wird unter anderem ein Fahrplan festgelegt, wie die Steuerthemen bis zur nächsten Bundestagswahl angegangen werden sollten. Besonders relevant für die Baden-Württemberger: Endgültige Beschlüsse soll es erst im Herbst 2016 geben - die wichtigen Landtagswahlen wären also "unbelastet", nachdem die Steuerpläne vor der Bundestagswahl gerade im Südwesten für Unmut gesorgt hatten.

Der Mannheimer Gerhard Schick, finanzpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, erklärte dazu, es handele sich um einen "reinen Arbeitsplan". Zu einer möglichen Rücksichtnahme auf die Landespolitik sagte Schick, insbesondere Steuerpolitik habe immer etwas mit Konjunktur zu tun - "deshalb ist es sinnvoll, nicht zu früh vor der nächsten Bundestagswahl das Programm festzumachen". Aber auch das "Gesamtpaket" wolle man nicht zu früh verabschieden.

Mit Blick auf die Kritiker aus dem Land erklärte er, es seien "alle Stimmen" gehört worden, "gemeinsam" wurde gearbeitet, das Ergebnis "einmütig zur Kenntnis genommen".

Eine grundsätzliche Verabschiedung vom Steuerkonzept erwartet Schick nicht. Zu Hinweisen, zumindest die besonders umstrittene Vermögensabgabe werde - wegen verfassungsrechtlicher Bedenken - nicht mehr gefordert, sagte Schick: "Vom Tisch ist gar nichts, aber an dem Tisch wird gearbeitet."