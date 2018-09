Thomas Strobl (rechts), Landesvorsitzender der CDU in Baden-Württemberg mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bei der Landesvertreterversammlung der CDU Baden-Württemberg in Sindelfingen. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Von Julia Giertz

Sindelfingen/Schwetzingen. In Schwetzingen werben Abtrünnige für eine andere Asyl- und Finanzpolitik, im schwäbischen Sindelfingen beschwört die Prominenz der CDU zum Wahlkampfauftakt die Einheit der Partei. Der Spitzenkandidat der Südwest-CDU für den Bundestag, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, schreibt den parteiinternen Kritikern ins Stammbuch: "Eine große Volkspartei muss alle Strömungen aushalten." Er sei gegen Ausgrenzen und separate Gesprächskreise: "Das hilft uns in Wahlkampfzeiten gar nicht."

In Schwetzingen arbeiten Unionsrebellen in einem bundesweiten Verband namens Freiheitlich-konservativer Aufbruch in der Union (FKA) auf einen Kurswechsel vor allem in der Asylpolitik hin. Dafür hat der integrationspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Bernhard Lasotta, kein Verständnis: "Ich sehe keinen Grund, an den Grundsätzen der Flüchtlingspolitik zu rütteln." Die derzeitige Asylpolitik sei die schärfste seit 30 Jahren. Darüber hinaus sei man für Veränderungen auch immer auf Partner in der Regierung angewiesen, sagt er mit Blick auf den Südwesten und die Bedenken der Grünen bei sicheren Herkunftsländern. "Die Dinge müssen auch umsetzbar sein."

Die Christdemokraten streben an, bei der Bundestagswahl ein Ergebnis von 40 Prozent plus X zu erzielen. Vor vier Jahren schnitt Baden-Württemberg mit 45,7 Prozent der Stimmen unter den CDU-Landesverbänden am besten ab. Der letzten Umfrage zufolge liegen die Christdemokraten - bezogen auf eine Landtagswahl - mit 28 Prozent wieder vor den Grünen (27 Prozent). Das Land wird seit Mai 2016 von der bundesweit ersten grün-schwarzen Koalition unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) regiert.

Schäubles Schwiegersohn und CDU-Landeschef Thomas Strobl ist angesichts der Sezessions-Tendenzen um die Einheit der Partei bemüht. "Das Gemeinsame steht über dem Trennenden - geschlossen und entschlossen schaffen wir das", unterstreicht er beim Parteitag. Er sehe die Konkurrenzveranstaltung aber gelassen. Auch vom konservativen Berliner Kreis sei lange nichts mehr zu hören gewesen, der einst gegründet wurde, um das wertkonservative Profil der Partei zu schärfen.

Einer, der diesem Zirkel einst angehörte, ist Thomas Bareiß, Vorsitzender des CDU-Bezirks Württemberg-Hohenzollern. Jetzt ist er nicht mehr aktiv dabei, weil er nach eigenen Worten nicht nur als Merkel-Kritiker wahrgenommen werden will. Auch er findet, dass es der Gruppe um FKA-Organisator Alexander Mitsch aus dem Kreisverband Rhein-Neckar wohl nicht darum gehe, ihre Interessen konstruktiv einzubringen. "Dann hätten sie ihr Treffen nicht auf den heutigen Tag legen dürfen." Die Truppe sei nicht ernst zu nehmen. Er stellt klar: "Die Partei ist das Sprachrohr." Derzeit müsse es darum gehen, gegen ein möglichen rot-rot-Grünes Bündnis klare Kante zu zeigen.

Die SPD ist das Feindbild Nummer eins beim Parteitag. Der Unionsfraktionschef im Bundestag, Volker Kauder, sieht die Gefahr, dass SPD und Grüne sich den "ehemaligen Kommunisten", den Linken, an den Hals werfen. "Genau dieses darf in diesem Land nicht stattfinden." Der Karlsruher Bundestagsabgeordnete Ingo Wellenreuther findet noch schärfere Worte: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz rede das Land schlecht, spreche von - vermeintlicher - Armut und leiste damit der gesellschaftlichen Spaltung Vorschub. Er stelle sich in "übelster Donald-Trump-Manier" als Rächer der Benachteiligten dar und bekämpfe das Establishment, dem er seit Jahren selbst angehöre.