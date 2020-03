Heilbronn. (pol/car) Nach einer längeren Verfolgungsjagd durch Heilbronn am Dienstagabend ermittelt die Polizei gegen zwei Insassen eines BMW M3. Einer Polizeistreife bemerkte den blauen Sportwagen kurz vor 18.30 Uhr an der Kreuzung Moltkestraße/Gymnasiumstraße, als dieser plötzlich stark beschleunigte. Durch die Beschleunigung entstand auf der Straße eine 20 Meter lange Reifenspur und eine deutlich sichtbare Qualmwolke blieb zurück, berichtet die Polizei.

Die Polizisten verfolgten den BMW, konnten ihn aber nicht einholen. Kurz darauf fanden die Beamten den Wagen in einer Tiefgarage in der Werderstraße vor. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Insassen des Fahrzeugs bereits ausgestiegen. Unklar ist, ob die 35-jährige Fahrzeughalterin oder ihr männlicher Begleiter am Steuer saß.

Die Polizei bittet deshalb Verkehrsteilnehmer, die von dem blauen BMW M3 gefährdet wurden oder Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin geben können, sich unter 07131/104-2500 beim Revier in Heilbronn zu melden.