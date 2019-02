Oberderdingen. (pol/rl) An einer Stadtbahn-Haltestelle krankenhausreif geschlagen wurde ein 17-Jähriger am vergangenen Mittwoch. Das meldete die Polizei. Als der 17-Jährige um 7 Uhr aus der S4 aus Richtung Eppingen stieg, traf er auf einen 17- und einen 18-Jährigen. Einer der beiden jungen Männer schlug ihm ohne Vorwarnung so heftig ins Gesicht, dass er zu Boden ging.

Als der Geschlagene wieder aufgestanden war, rannte der zweite Angreifer auf ihn zu und rammte ihn gegen einen Laternenmast. Nach dem heftigen Aufprall stürzte der 17-Jährige wieder zu Boden. Danach trat und schlug der 17-jährige Angreifer auf den am Boden Liegenden ein, während weitere Zuschauer der Tat ihn dabei anfeuerten.

Der 17-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Da die Beteiligten widersprüchliche Angaben zum Tathergang machen, sucht der Polizeiposten Oberderdingen Zeugen, die sich unter der 07045/561 melden können.