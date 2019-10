Neuenstein/Kupferzell. (pol/van) Nach einem Raubüberfall und einem fingierten sitzen derzeit drei mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft und Polizei Heilbronn mit.

Die drei Männer im Alter von 19, 22 und 34 Jahren stehen im Verdacht, am 18. März einen Überfall auf eine Bank in Neuenstein vorgetäuscht und am 1. August tatsächlich einen Überfall auf eine Bankangestellte in Kupferzell verübt zu haben.

Die drei mutmaßlichen Täter wurden nach umfangreichen Ermittlungen am 27. September festgenommen und in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.