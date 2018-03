Neckarsulm. (pol/van) Ohne Führerschein, aber mit Drogen und Alkohol im Blut war am Sonntagmorgen ein 38-Jähriger in Neckarsulm unterwegs. Kurz vor 6 Uhr hielt die Polizei den Mann an. Als ein Beamter die Fahrertüre seines Wagens öffnete, kam ihm offenbar eine Wolke Marihuana entgegen.

Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von über 1,3 Promille. Bei einer Durchsuchung fand ein Polizist in der Jackentasche des 38-Jährigen ein Überraschungsei, dessen Inhalt eine kleine Menge Marihuana war.

Als der 38-Jährige zur Blutentnahme mitgenommen wurde, gestand er, keinen Führerschein zu haben und trotzdem regelmäßig mit seinem Auto zu fahren.