Neckarsulm. (pol/fro) Die Polizei sucht nach einem Unfall auf der Bundesstraße B27 einen Seat Alhambra und dessen Fahrer.

Die Polizei teilt mit, dass der Unbekannte am Sonntagmorgen die B27 von der Autobahn A6-Anschlussstelle Neckarsulm in Richtung Heilbronn befuhr. An dem Fahrbahnteiler B27/Heilbronner Straße kam sein Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Warntafel.

Danach fuhr das Auto die Schräge einer Leitplanke hinauf und anschließend etwa 50 Meter auf dieser entlang. Dann gelang es dem Fahrer wohl, sein Auto wieder auf die Straße zu bekommen. Während der Fahrt auf der Schutzplanke fuhr das Auto zwei Leitpfosten um.

Die Polizei fand an der Unfallstelle Fahrzeugteile, mit deren Hilfe feststellbar war, dass es sich bei dem Wagen des Unfallverursachers um ein aktuelles Modell eines Seat Alhambra handeln muss. Die Unfallzeit liegt zwischen 5 und 10 Uhr. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07132/93710 erbeten.