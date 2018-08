Karlsruhe-Mühlburg. (pol/rl) Ein Schuss in einer Wohnung löste am Dienstag den Einsatz eines Sonderkommandos der Polizei aus. Ein Anwohners hatte am frühen Morgen gehört, wie jemand in einer nahegelegenen Wohnung deutlich hörbar mit einer Schusswaffe hantiert habe und auch ein Schuss fiel.

Gegen 3.45 Uhr rückte ein polizeiliches Großaufgebot mit mehr als 20 Polizisten des Polizeipräsidiums Karlsruhe und mehr als 10 Beamten des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg aus.

In der fraglichen Wohnung in die Steubenstraße befanden sich vier Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe und ein verbotenes Klappmesser. Die vier jungen Männer kamen kurzzeitig in Gewahrsam und wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.