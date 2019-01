Karlsruhe. (pol/mün) Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmittag erwischte die Verkehrspolizei Karlsruhe zwei Busfahrer, die viel zu lange am Steuer gesessen hatten. Der Reisebus war am Freitagnachmittag in Rumänien gestartet, heißt es im Polizeibericht. Bei der Kontrolle am Sonntagmittag am Karlsruher Busbahnhof kam heraus, dass die 48 und 49 Jahre alten Fahrer schon 42 Stunden unterwegs waren.

Sie hatten sich zwar mit dem Lenken des Busses abgewechselt, hätten aber nach spätestens 21 Stunden den Bus verlassen und eine Tagesruhezeit einlegen müssen.

Die Weiterfahrt des Busses mit seinen 20 Passagieren wurde den beiden Fahrern untersagt. Dafür sprang dann ein Ersatzfahrer ein.

Für den Verstoß gegen die Ruhezeiten mussten die beiden Busfahrer und ihr Unternehmen eine Sicherheitsleistung von insgesamt 5.500 Euro zahlen.