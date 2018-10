Heilbronn. (pol/fro) Vier Fahrzeuge waren am Montagnachmittag in einen Auffahrunfall in der Stuttgarter Straße in Heilbronn verwickelt.

Gegen 15.30 Uhr hielt ein 44-Jähriger mit seinem BMW an einer roten Ampel. Die Lenker von drei nachfolgenden PKW bemerkten das Halten beziehungsweise Auffahren des jeweils vorrausfahrenden PKW zu spät, sodass des zu den Zusammenstößen kam. Dies berichtet die Polizei.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.