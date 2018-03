Heilbronn. (pol/van) Bei einem Unfall am Mittwochmorgen wurden drei Personen verletzt, wie die Polizei berichtet. Ein 37-jähriger Volvo-Fahrer wollte nach links in die Straße Am Gesundbrunnen abbiegen und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden Mercedes. Die Wucht des Aufpralles beförderte den Volvo von der Fahrbahn. Der 37-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Anders erging es dem Fahrer des Mercedes, dieser wurde schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschlepper geborgen werden. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von circa 10.000 Euro.