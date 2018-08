Heilbronn. (pol/van) Zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle ist es am Freitagmorgen gekommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten.

Gegen 3 Uhr soll eine vermummte Person die Tankstelle in der Neckarsulmer Straße betreten und die Angestellte an der Theke mit einem Messer bedroht haben. Der oder die Unbekannte ließ sich Bargeld geben und steckte dieses in einen mitgeführten Rucksack.

Danach soll die vermummte Person noch in die Kasse gegriffen und das dabei erhaschte Kleingeld ebenfalls in die Tasche geworfen haben. Eine Minute später verließ sie mit der Beute die Tankstelle und lief in Richtung der Bundesstraße 27/Neckarsulm davon.

Laut Polizeibericht sollen zum Zeitpunkt des Raubs ein Kunde sowie die Angestellte anwesen gewesen sein. Beide Personen blieben offenbar unverletzt.

Der genaue Betrag des geraubten Geldes ist noch nicht bekannt. Im Rahmen der Fahndung nach der unbekannten Person waren zahlreiche Streifenwagen im Einsatz.

Die gesuchte Person war nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft vermummt, dunkel gekleidet und trug auffällige Sportschuhe. Das Messer ist ein Einhandmesser mit verchromter Klinge und einem Loch auf der Messeroberseite. Die Klingenlänge beträgt etwa 15 Zentimeter.

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Kriminalpolizei bitten in Bezug auf die beschriebene Person und den Vorfall um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese gehen an die Telefonnummer 07131/104-4444.