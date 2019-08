Heilbronn. (pol/geko) Drei Mal wurden am vergangenen Wochenende Ordnungshüter im Einsatz angegriffen, meldet die Polizei Heilbronn.

Am Freitagabend kündigte eine 55-Jährige über Notruf ihren Suizid an. Als die Beamten an der Wohnung der Frau ankamen, griff sie nach einem Küchenmesser. Zunächst drohte sie sich selbst zu verletzen, dann sei sie auf einen Polizisten losgegangen. Nachdem sie entwaffnet und überwältigt war, wurde sie von der Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

Weiter traf gegen 3 Uhr am Samstagmorgen eine Streife einen Mann beim Neckargartacher Sportplatz beim Reifenwechsel an. Der 40-Jährige hatte 3,2 Promille intus. Die Polizei behielt vorsichtshalber, um den Betrunkenen vor einer Fahrt zu hindern, den Autoschlüssel des Mannes ein. Dieser regte sich auf und soll verhindert haben, dass einer der Beamten seine Autotür schließen konnte. Dann habe er dem Uniformierten ins Gesicht geschlagen. Der Polizist wurde leicht verletzt und der alkoholisierte Mann überwältigt. Den Rest der Nacht hat er dann in einer Zelle verbracht.

Als letztes wurde gegen 3 Uhr am Sonntagmorgen ein randalierender 31-Jähriger von der Polizei mit aufs Revier genommen. Der stark alkoholisierte war zunächst ruhig, doch bei Anblick der Zelle soll der zu Toben begonnen haben. Er soll nach den Beamten geschlagen und getreten haben und habe zwei von ihnen leicht verletzt. In die Zelle musste er trotzdem.