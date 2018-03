Heidelberg. (mün) Der Rechtsstreit um die Internetseite www.wir-sind-afd.de geht in die zweite Runde. Der von der Partei Alternative für Deutschland verklagte Blogger Nathan Mattes will das Urteil aus der ersten Instanz nicht hinnehmen.

Die AfD hatte Matthes mit der Kölner Kanzlei Höcker verklagt und gewonnen. Die Richter urteilten, mit der Website habe er die Namensrechte der AfD verletzt, eine Namensanmaßung begangen. Mattes sorge mit der Webadresse für eine "Zuordnungsverwirrung". Er habe quasi eine andere Identität vorgetäuscht.

Auf www.wir-sind-afd.de werden Zitate einzelner Politiker der nach rechts driftenden Partei mit Quelle veröffentlicht. Der 25-jährige Softwareentwickler, der mit diesem Blog in Heidelberg begann und mittlerweile in Berlin lebt, wollte damit auf rechtsradikale Tendenzen in der Partei aufmerksam machen. Er macht für sich das Recht auf freie Meinungsäußerung geltend. Doch die Richter am Landgericht Köln befanden, dass die Namensrechte einer Partei höher zu bewerten seien.

„Wir glauben dennoch, dass in einer Berufung gute Chancen für Herrn Mattes bestehen“, sagt Miriam Vollmer, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Verwaltungsrecht. „Tatsächlich spricht einiges dafür, dass das Gericht Art. 5 Abs. 1 Grundgesetz nicht ausreichend gewürdigt hat“, so Mattes Rechtsvertreterin in einer Mitteilung.

Finanziell zumindest hat Mattes den Rücken frei für die Berufung vor dem Oberlandesgericht Köln. Eigentlich wollte eine Freundin nur 9000 Euro auf einer Internetplattform sammeln, damit der 25-Jährige nicht auf den Gerichtskosten der ersten Instanz sitzen bleibt. Über 55.000 Euro aber kamen zusammen, weil mehr als 2100 Menschen Mattes unterstützen. Damit wurde der Gang in die zweite Instant finanziell möglich. Auch Rechtsanwältin Miriam Vollmer begrüßt die Rückendeckung. „Herr Mattes hat in der AfD einen klagefreudigen Gegner. Das kann einschüchternd sein. Umso wichtiger ist die Unterstützung, die er gerade erfährt.“