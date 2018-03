RNZett-Autor Simon Michaelis sprach mit dem 60-Jährigen über den Mann im Mond und die erschreckende Weite des Alls.

Herr Tukur, was haben Sie heute Nacht geträumt?

Ulrich Tukur: Ich kann mich nur noch an ein bestimmtes Detail, einen kurzen Moment erinnern. Ich stieg in eine Badewanne, in die meine Frau das Wasser hatte einlaufen lassen, und ich stellte zu meinem Erstaunen fest, dass es lauwarm war. Also bin ich wieder raus und sagte zu ihr: "Sag mal, spinnst Du? Wieso lässt Du hier kein heißes Wasser rein, ich wollte doch einmal entspannen?!" Noch am selben Tag haben wir uns scheiden lassen. Glücklicherweise nur im Traum (lacht).

Sind Sie generell ein Nachtmensch?

Ja, da bin ich tatsächlich am kreativsten. Die Nacht, das Dunkle ist inspirierender als das heitere Sonnenlicht. Man wird durchlässiger und taucht leichter in die eigene Seele ab, in das innere Weltall.

Wann waren Sie zuletzt schlaflos?

Oh, ich schlafe eigentlich sehr gut. Bei all dem Stress, dem vielen Zeug, das ich mache, bei der Masse, die ich jeden Tag bewältigen muss, ist es enorm wichtig, anständig zu schlafen. Ohne meine sieben Stunden Schlaf wäre ich verloren. Nur bei Vollmond bleibe ich wach. Der Mond hat einen Einfluss auf mich, auf uns alle.

Können Sie sich denn noch an die Mondlandung erinnern?

Natürlich. Für mich gab es damals zwei große Fernsehereignisse: Das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 1966, Deutschland gegen England. Meine Eltern hatten keinen Fernsehapparat, also musste ich über den Zaun zu den Nachbarn steigen. Und dann 1969 die Mondlandung. Die ganze Welt saß 27 Stunden lang vor der Mattscheibe, so lange dauerte die Übertragung. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo ich die gesehen habe.

Wissen Sie noch, was Sie damals empfunden haben?

Für mich war das nicht der große, spannende Schritt in ein neues Zeitalter, in dem wir Menschen das All erobern würden. Ich fand das irgendwie verstörend und dachte: Mein Gott, dieser schöne Mond da oben, mein nächtlicher Begleiter und Freund - jetzt wird er entweiht. Jetzt entreißen sie ihm sein Geheimnis.

Pressefotos Ihrer bevorstehenden Tour zeigen Sie als "Mann im Mond". Was denken Sie, würde Ihnen durch den Kopf gehen, wenn Sie tatsächlich einmal von dort oben auf die Erde schauen würden?

Erst einmal wäre ich wohl ergriffen, wie wunderschön unsere Erde ist, und dann würde ich sicher sehr traurig darüber, was die Spezies Mensch diesem Planeten antut. Zum Schluss ergriffe mich der heilige Zorn und schösse mich aus der Umlaufbahn und ich verschwände in der Tiefe des Weltalls.

Ernsthaft, wären Sie gerne mal der "Mann im Mond", um die Dinge hier auf der Erde mit Abstand zu betrachten?

Natürlich, das wäre sicher ein großartiges Erlebnis. Wir sind ja nur ganz selten in der Lage, sinnlich zu erfassen und wirklich zu fühlen, in welch irrwitziger Situation wir uns befinden und wie läppisch alle Probleme sind, mit denen wir uns täglich abmühen. Wir leben auf ei-nem Planeten, der durch ein Weltall rast, das sich immer weiter ausdehnt. Das sollte eigentlich alles in Relation setzen. Ich habe meiner Frau einmal ein Teleskop zum Geburtstag geschenkt, und als wir es in einer sternenklaren Nacht ins Weltall richteten und den Saturn und andere Planeten sahen, war ich platt. Ich realisierte plötzlich, wie unermesslich das Universum ist, und wie unfassbar klein wir selbst sind. In diesem Moment wurde ich sehr demütig und still. Das war ein tiefer Schreck. Was für eine unfassbare Weite, Schwärze und Leere uns umgibt - und doch durchglüht von Billiarden von Himmelskörpern.

Glauben Sie, dass da draußen noch anderes Leben existiert?

Natürlich, das kann ja gar nicht anders sein. Es gibt sicher viel Leben da draußen. Im Physikunterricht habe ich aber gelernt, dass wir vermutlich nie etwas davon erfahren werden. Es ist zu weit von uns entfernt.

Wer weiß, Donald Trump hat unlängst bemannte Flüge zum Mars angekündigt…

Wenn Herr Trump etwas ankündigt, dann wird es auch ganz gewiss eintreten. Früher hätte man so jemanden auf den Mond geschossen, das reicht in seinem Fall aber nicht. Der Mars ist da schon richtiger.

Zurück zu Ihrem Bühnenprogramm: Sie verkleiden sich gerne. Was tragen Sie diesmal? Pyjamas? Astronautenanzüge?

Anzüge und Pyjamas. Elegante, schwarz-seidene Schlafanzüge wie sie Cary Grant in seinen Filmen trug. Herrlich! Darin werden wir mindestens die Hälfte des Programms bestreiten.

Welche Stücke spielen Sie denn?

Ich habe im letzten halben Jahr viel Material zusammengesucht. In der Musik und der Literatur ist der Mond eine viel genutzte Projektionsfläche für Fantasien und Sehnsüchte aller Art. Wir spielen Stücke von Cole Porter, Duke Ellington, Glenn Miller, Fred Buscaglione, Charles Trenet, aber auch deutsche Kompositionen und sogar einen Song von den Rolling Stones.

Die Stones in Pyjamas?

Warum nicht? Wir spielen "Let’s Spend The Night Together" in der Fassung des Charlie-Watts-Quartetts von 1937.

Und dann reißen Sie sich die Pyjamas vom Leib.

(Lacht) Das machen selbstverständlich die Damen.

Info: Ulrich Tukur kommt mit den Rhythmus Boys am 11. März in die Stadthalle nach Heidelberg. Karten von 41,50 bis 64,50 Euro bei RNZ-Ticket