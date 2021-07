Von Felix Lill

Tokio. "Das war ein ausgezeichneter Start", sagt Eri Yamada am Mittwoch vor einer Traube von Journalisten. Die Kapitänin der japanischen Softballfrauen aber scheint sich mit Emotionen lieber zurückzuhalten. "Wir hoffen, dass wir damit jetzt ganz Japan aufheitern können." Immerhin hat Japan beim ersten Spiel im Rahmen der Olympischen Spiele von Tokio gerade mit 8:1 gegen Australien gewonnen. "Aber die Atmosphäre ist etwas ungewohnt", gibt Yamada zu.

Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier von "Tokyo 2020", wie sich die Spiele auch nach der pandemiebedingten Verschiebung weiter nennen, laufen die ersten Wettbewerbe schon an anderen Orten als der Hauptstadt. Neben Spielen im Softball in Fukushima fand am Mittwoch im weiter nördlich gelegenen Sendai und in Sapporo auf der Nordinsel schon Fußball statt. Die japanische Öffentlichkeit aber schaut vor allem nach Fukushima.

Die Spiele zeichnen sich nicht nur deshalb durch die seltsame Atmosphäre aus, weil sie in einer Pandemie stattfinden. Es gibt noch einen weiteren Grund: Vor der Pandemie stand "Tokyo 2020" für ein großes Versprechen. Insbesondere dem Nordosten des Landes, wo Fukushima und Sendai liegen, wurde gesagt, die Spiele würden die "fukkou gorin" – die Wiederaufbauspiele.

Vor zehn Jahren, ab dem 11. März 2011, erlebte Japan die schlimmste Katastrophe seiner jüngeren Geschichte. Als erst die Erde mit einer historischen Stärke von 9,0 bebte, dann ein an die 20 Meter hoher Tsunami über die Nordostküste des Landes hereinbrach, wurden ganze Dörfer zerstört. Hunderttausende verloren ihr Zuhause, 20.000 Menschen starben. Zudem havarierte damals auch noch das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. Nach den Kernschmelzen wurde im Umkreis von 30 Kilometern alles evakuiert.

Im Azuma Stadion, wo am Mittwoch auf seltsam zurückhaltende Weise der Olympiaauftakt gefeiert wurde, ist von Schäden durch die Katastrophe nichts zu sehen. Fukushima-Stadt liegt 60 Kilometer landeinwärts, evakuiert wurde hier nie. Kritiker halten den Slogan "Wiederaufbauspiele" daher für einen Affront gegen die wirklich betroffenen Gebiete.

Einen Tag vor dem Olympiaauftakt fährt Tatsuhiro Yamane mit seinem Auto durch das Dorf Futaba, wo die Atomruine schmort. "Hier war die alte shotengai, die Einkaufsmeile", sagt der 36-Jährige und deutet die flache, verlassene Straße entlang. Eben hat er ein zerfallenes Ziegeldach passiert, das mal das Prachtstück eines buddhistischen Tempels war. Nun liegt rechts ein alter Fleischerladen. Die Fenster zersprungen, drinnen ist alles verwüstet. Daneben ein verlassenes Uhrengeschäft, in dem seit Jahren nur noch streunende Tiere hausen.

Tatsuhiro Yamane kam 2013 als Aufbauhelfer nach Futaba, zwei Jahre nach der Katastrophe. Der junge Mann aus Tokio heiratete eine evakuierte Frau aus Futaba, hat heute zwei Kinder mit ihr. Seit Jahresbeginn ist er auch Gemeinderatsmitglied, muss den Job allerdings wegen der weiter bestehenden Evakuierungsanordnung aus der eine Stunde südlich gelegenen Großstadt Iwaki ausführen.

Tagsüber, wenn man derzeit nach Futaba darf, bietet Yamane Walking Tours für Besucher an, in der Hoffnung, auf die Situation aufmerksam zu machen. "Sobald es wieder möglich ist, wollen wir mit der Familie nach Futaba ziehen", sagt er.

In den Wochen, als Yamane zum ersten Mal von Tokio nach Futaba fuhr, um sich inmitten der Zerstörung ein bisschen nützlich machen, wurde am anderen Ende der Welt Großes verkündet. "Einige von Ihnen machen sich womöglich Sorgen über Fukushima", sagte der damalige Premierminister Shinzo Abe. "Aber lassen Sie mich Ihnen versichern: Die Situation ist unter Kontrolle."

Diese Haltung, die Shinzo Abe am 7. September 2013 auf der Generalversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Buenos Aires offenbarte, dürften entscheidend dazu beigetragen haben, dass Japans Hauptstadt an jenem Abend das Austragungsrecht für die Sommerspiele 2020 gewann.

Über Japans Hauptstadt, 250 Kilometer südlich vom Krisenherd, hing das Fragezeichen radioaktiver Belastung. Mit seinem bestimmten Auftreten in Buenos Aires aber machte Shinzo Abe daraus ein Ausrufezeichen. Tokio, die Metropole mit der weltweit stärksten Wirtschaftskraft, sei der zuverlässigste Austragungsort überhaupt. Und nicht nur das: Indem die größte Sportveranstaltung der Welt nach Japan käme, würden auch die beschädigten Gebiete im Nordosten profitieren.

Tatsächlich ist seit der Katastrophe einiges passiert. Vertreter der Regierung haben es zuletzt immer wieder betont: Über 90 Prozent der damals zerstörten Gebäude sind wiederhergestellt. Die Wirtschaftskraft der Region hat in etwa ihr Vorkrisenniveau erreicht. Und in die meisten der einst geräumten Orte haben Rücksiedlungen begonnen. Noch rund 40.000 Personen sind offiziell evakuiert.

Es sind Zahlen, die man an der Küste von Fukushima gut kennt. Denn sie täuschen auch über die Realität hinweg: Vielerorts ist der Wiederaufbau noch lange nicht abgeschlossen.

Tatsuhiro Yamane schaltet den Motor aus, als er ein Wohngebiet erreicht hat. Ein paar Bagger rollen hier, reißen alte Häuser ab. Der Lokalpolitiker deutet hinter verwachsene Hecken und geht voran. "Hier lebte meine Frau mit ihrer Mutter, bis sie evakuiert werden mussten." Ein stattliches Haus mit zwei Stockwerken und einem Vorgarten aus Kies.

Als Yamane die Glastür zum Wohnzimmer aufschiebt, gelangt abgestandener Geruch nach draußen. Auch hier ist die Decke eingestürzt, Kleider liegen auf dem Boden, ein Kalender dokumentiert das Jahr 2011. "An den Tagen nach der Katastrophe hatten sie zwei Stunden Zeit, um das Wichtigste mitzunehmen." Bis heute überlegen Tatsuhiro Yamane und seine Frau, ob sie das Haus abreißen lassen, da sie hier, wo die Strahlung weiterhin deutlich über den Grenzwerten liegt, ohnehin nie wieder einziehen werden. Aber so ein Schritt fällt schwer.

Ein neues Haus zu bauen ist ohnehin noch Zukunftsmusik. Selbst am einige Kilometer landeinwärts gelegenen Bahnhof von Futaba, wo seit letztem Jahr wieder Züge halten, misst der festinstallierte Geigerzähler 0,25 Mikrosievert die Stunde. In der Nähe der Mehrzweckhalle, nicht weit von der heute streng abgeriegelten Atomruine, waren es zuletzt 2,88 Mikrosievert. Dennoch hoffen einige im Ort auf eine teilweise Rücksiedlung im nächsten Jahr. Aber es handelt sich um eine Minderheit. Eine Umfrage unter den evakuierten Ex-Bewohnern von Futaba hat ergeben, dass nur noch zehn Prozent zurückkehren wollen.

Helfen die Olympischen Spiele bei der Erholung? Tatsuhiro Yamane überlegt, blickt stöhnend gen Himmel. "Hier spürt man nichts davon." All das Geld, das in die Spiele investiert wurde, sei hier kaum angekommen. "Die Bedürfnisse der Menschen hier wurden auch wenig angehört." So zweifelt Yamane, der bis zu seiner Universitätszeit Baseball spielte, ob er sich für die Spiele erwärmen kann – obwohl sein geliebter Sport nun hier in der Nähe ausgetragen wird.