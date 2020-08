Von Michael Abschlag

Peking. Der Mann, der ins Zentrum eines politischen Sturms geraten ist, wirkt unscheinbar. Zhang Yiming ist 37, ein schlanker Mann mit Kurzhaarfrisur und randloser Brille, der oft den in der Gründerszene beliebten Kapuzenpulli trägt. Leicht könnte man ihn unterschätzen. Doch der Informatiker ist ein erfolgreicher Unternehmer, Milliardär und Erfinder von Tiktok – einer der beliebtsten Apps der Welt. Er hat aus einem kleinen Start-up einen Weltkonzern gemacht, und bis vor Kurzem schien es, als könne nichts seinen Höhenflug aufhalten. Und doch steht er in diesen Tagen vor einer Entscheidung, von der das Schicksal seines ganzen Unternehmens abhängen könnte.

Die Geschichte von Zhang Yiming ist eine, wie sie früher nur das Silicon Valley schrieb. Geboren wird er 1983 in Longyang in der südchinesischen Provinz Fujian, seine Eltern sind Verwaltungsbeamte. In Tianjin studiert er erst Mikroelektronik, dann Informatik. Schnell erweist er sich als Computernerd: In seiner Freizeit repariert er Computer für Kommilitonen, eine Tätigkeit, durch die er auch seine spätere Frau kennenlernt. Nach dem Abschluss arbeitet er zeitweise für Microsoft, kündigt aber schnell wieder: zu viele Regeln, zu wenig Freiheiten.

So gründet er 2012 sein eigenes Unternehmen, Bytedance. Sein erster Erfolg ist Toutiao ("Schlagzeile"), ein Nachrichtenaggregator. Künstliche Intelligenz erkennt anhand des Nutzerverhaltens, welche Themen den Leser interessieren, und schlägt ihm passende Artikel, Videos und Blogbeiträge vor. Darüber, welche Nachrichten man angezeigt bekommt, entscheiden also die eigenen Interessen und Vorlieben – und die chinesische Zensur.

Toutiao wird in China bald ausgesprochen erfolgreich. Nicht bei all seinen Unternehmungen hat Zhang so viel Glück: Als er 2018 eine Witze-App entwickelt, zieht er den Zorn der Behörden auf sich – und muss sie schließlich wieder vom Netz nehmen. Die App sei "unvereinbar mit sozialistischen Grundwerten", schreibt er in einer Selbstkritik.

Im August 2018 bringt er schließlich Douyin auf den Markt – das im Westen unter dem Namen Tiktok bekannt wird. Nutzer können 15-sekündige Clips aufnehmen und mit Musik untermalen. Möglich wurde das durch einen strategisch klugen Einkauf: Bytedance übernahm die App Musical.ly und deren Idee. Ähnlich wie Toutiao funktioniert auch Tiktok mit Künstlicher Intelligenz – ein Algorithmus analysiert die Vorlieben des Nutzers und schlägt entsprechende Videos vor. Das Ergebnis ist erstaunlich: Millionen Jugendliche in Europa und den USA laden sich die App herunter. Inzwischen hat sie über eine Milliarde Nutzer weltweit, mehr als Snapchat oder Instagram. Geschätzt die Hälfte davon sind unter 24, ein Viertel unter 19 Jahren. Das Einzige, was Zhang jetzt noch gefährlich werden könnte, ist ein mächtiger Feind.

Dieser Feind sitzt jenseits des Pazifik: Donald Trump. Immer wieder gab es Kritik am fehlenden Datenschutz von Tiktok, und wohl auch der Erfolg des chinesischen Konzerns ist dem US-Präsidenten ein Dorn im Auge. So stellt er Zhang vor die Wahl: Entweder, er verkauft das US-Geschäft an Microsoft – oder Tiktok wird in den USA verboten. Damit aber würde Zhang einen seiner größten Märkte verlieren. Zwischen den Fronten des amerikanisch-chinesischen Technologiekriegs könnte der einstige Durchstarter untergehen.