Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Deutschland sucht eine neue Kanzlerin, einen neuen Kanzler. Die Inszenierung für das Schaulaufen der Kandidaten beim Tag der Deutschen Industrie (TDI) ist spektakulär. Erst zeichnet die im Herbst scheidende Amtsinhaberin Angela Merkel das Bild vom Hier und Jetzt. Dann, gleich danach, Schlag auf Schlag, versuchen die drei, die sie beerben wollen – erst Armin Laschet, dann Olaf Scholz und schließlich Annalena Baerbock – zu belegen, warum gerade sie sich am meisten für die Merkel-Nachfolge eignen und was das Land und die die Wirtschaft von ihnen zu erwarten hat.

Die Messlatte

Für die Kandidatin und ihre beiden Konkurrenten legt der Gastgeber, Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), die Messlatte hoch. Drei Fragen sind für ihn zentral: Wie soll der deutsche Weg zum klimaneutralen Industrieland aussehen, wie die Bedeutung als Exportland gewahrt und wie die Innovationskraft gestärkt werden? Sein Rat an die Politik: "Trauen Sie den Unternehmen zu, die richtigen Entscheidungen zu treffen". Deutschland brauche ein Riesen-Wachstums- und Investitionsprogramm, weniger Steuerbelastung, aber mehr Freiraum für die Firmen mit weniger Vorgaben und Verboten.

Merkels Abschied

Die Kanzlerin, per Video zugeschaltet beim Tag der Industrie, liefert in gut 20 Minuten das, was man von ihr kennt: Schmucklos, kurz und knapp, aber mit Detailfreude, malt sie in einer Tour durch die aktuellen Themen einen Status der Herausforderungen – von der Corona-Krise über die Klimapolitik, die Haushaltspolitik und die großen Aufgaben der Zukunft. Deutschland braucht eine starke Industrie, daran lässt sie keinen Zweifel, als Schrittmacher heraus aus der Krise, wie für die Sicherung von Wohlstand und Freiheit in der Zukunft. Merkel nimmt die Wirtschaft in die Pflicht, sich an den Riesenanstrengungen und gigantischen Investitionen zu beteiligen, die anstehen.

Heimspiel für den CDU-Chef

Für Unions-Kandidat Armin Laschet ist der TDI eine Art Heimspiel. Seine Forderung nach einem "Modernisierungsjahrzehnt" hat Russwurm schon vor Laschets Auftritt wortgleich aufgenommen. Ansonsten setzt der CDU-Chef auf den Stil Merkel: möglichst konkret sprechen und nicht in luftige Höhen abschweifen. Stimmlich leicht derangiert, sich wiederholt räuspernd, bringt er seine Botschaften. Klimaneutralität ja, aber als Industrieland. Auch in 20 Jahren müsse es in Deutschland eine Stahl-, eine Chemie-, eine Autoindustrie geben – aber eben klimaneutral. "Wir wollen Industrieland bleiben". Ein zweiter Punkt ist ihm wichtig. Mit der "Methode Corona", also mit detaillierten Regulierungen, mit Verboten und Vorschriften, mit viel staatlichem Geld und hohen Schulden, könne es nach der Krise nicht mehr weitergehen. "Diese Methode wird für die Aufgaben, die vor uns liegen, nicht funktionieren". Eine "Entfesselung" sei nötig, keine höheren Steuern und neue Verbote.

Scholz unaufgeregt

Der Sozialdemokrat Olaf Scholz versucht es mit einer Wahlkampfrede der traditionellen Art. Prall gefüllt mit Versprechungen, Appellen, mit Ankündigungen von Forderungen und Angeboten. Aber auch der Sozialdemokrat versucht immer wieder in die Tiefen der Energie- und Klimapolitik zu gehen, nennt Terawatt- und Gigawatt-Beträge für den Ausbau der Erneuerbaren Energien, bekennt sich zum Industrieland. Er macht Dampf, wirkt ungeduldig. Vor allem aber bemüht sich der Finanzminister darum, deutlich zu machen: Ich habe die Führungskompetenz, habe die Erfahrung und kenne den Weg, um das Land voranzubringen. Als Bundeskanzler wolle er die Transformation nicht moderieren, sondern die Regie übernehmen. Der Weg in eine klimaneutrale Zukunft als "Chefsache" – dass seine Partei so manches beklagte Versäumnis mitverantwortet hat, sagt er nicht.

Stammgast Baerbock

Die Grünen-Kandidatin ist nicht das erste Mal beim Tag der deutschen Industrie – Russwurm kündigt sie schon als Stammgast an. Sie weiß um die Vorbehalte in diesem Kreis gegenüber ihrer Partei. Sie versucht sie auch gar nicht wegzuschieben, spielt eher routiniert mit dem "Dissens" in so mancher Frage. Ihre Strategie lautet: die Wirtschaft bei den eigenen Interessen abholen. Klimaschutz, so ihre These, das sei gar keine Frage mehr, "ob es einem gefällt oder nicht". Natürlich wolle auch sie eine zukunftsfähige Industrie im Land. Die aber, so Baerbocks Logik, kann es nur geben, wenn sie schneller als andere auf Klimaneutralität umstellt. Denn auch große Wettbewerber wie die USA und China hätten sich auf diesen Weg begeben. Wer als erster klimaneutral sei, der habe die Chance, wirtschaftlich, aber auch gesellschaftliche die Nase vorne zu behalten. "Es geht nicht um eine grüne Politik", so die Botschaft. Vielmehr sei es ein Gebot unternehmerischer Weitsicht, auf Klimaneutralität zu setzen. Aufgabe der Politik sei es, "auf die Höhe der Zeit zu kommen" und der Wirtschaft das zu bieten, worauf sie Anspruch habe: verlässliche, klare Ansagen, wohin die Reise geht.