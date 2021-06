Von Klaus Welzel

Berlin. Schließlich ist Berlin unsere Bundeshauptstadt. Was hier passiert, strahlt auf die gesamte Republik aus. Im Guten wie im Schlechten. Doch wenn es um die geplanten Großprojekte geht, dann erreichen die "Provinz" die Negativ-Nachrichten im vorhersehbaren regelmäßigen Takt. Die Rest-Republik reibt sich verwundert die Augen, ob der Pleiten, Pech und Pannen, macht ihre Witze über den 14 Jahre langen Ausbau des Flughafens, den heißdiskutierten Wiederaufbau des Stadtschlosses, wo das Humboldt-Forum jetzt untergebracht ist, von dem kein Mensch weiß, was da eigentlich so genau passieren soll. Unvergessen auch der heftig geführte Streit um das Denkmal für die ermordeten Juden oder um das für die Sinti und Roma.

Der Gerechtigkeit halber, sei hinzugefügt, dass hier auch die jeweiligen Bundesregierungen ihre nicht immer zielführenden Beiträge leisteten. Neuestes Konfliktthema ist das größte Infrastrukturprojekt der Metropole: Die seit Langem geplante Linie 21 soll eine neue Nord-Süd-Achse für die S-Bahn werden, die in bis zu 20 Metern Tiefe unter dem Parlamentsgebäude und dem Regierungsviertel hindurchgeht und über den Hauptbahnhof führt. Dieser wird dann aus allen vier Himmelsrichtungen mit der S-Bahn erreichbar sein. Bisher gibt es nur eine Ost-West-Anbindung.

Der Senat war sich einig ob des Großprojekts, das vielen Fahrgästen nützen wird, neue Kapazitäten im öffentlichen Personennahverkehr, zusätzliche Verbindungen schafft und damit den motorisierten Verkehr ein Stück weit zurückdrängt. Alles nachvollziehbar. Und doch entzündet sich ein heftiger Streit um das zweite Teilstück. Denn jene 1,9 Kilometer lange Strecke vom Hauptbahnhof zum Potsdamer Platz führt durch ein hochsensibles Gebiet. Betroffen ist nicht nur das Reichstagsgebäude, sondern auch das unweit davon liegende Denkmal der Bundesrepublik für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas. Und hier kommt wieder die Berliner Senatspolitik ins Spiel und ihr nicht mehr nachvollziehbares Agieren.

Es war im März letzten Jahres, als der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, erstmals von den Bahn-Plänen erfuhr. Weder Senat noch Bahn noch die "Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas", unter deren Obhut auch das Denkmal der Sinti und Roma fällt, hatten es bis dahin für nötig gehalten den Zentralrat bzw. den Erschaffer des Denkmals, den israelischen Künstler Dani Karavan, auch nur zu informieren, geschweige denn in die Planungen mit einzubeziehen, obwohl die Gespräche schon seit 2017 liefen und konkrete Pläne für die neue S 21-Strecke schon auf dem Tisch lagen.

Rose war entsetzt über die "Ignoranz" von Senat und Bahn. "Die Deutsche Bahn hat in Bezug auf unsere Geschichte immer bürokratisch gehandelt. Als sie die Menschen in die Vernichtungslager deportierte, hat sie sich keine Gedanken gemacht. Sie hat lediglich die Abrechnung dem Reichssicherheitshauptamt präsentiert. Dass man jetzt mit dem Gedenken so umgeht, ist für mich ein unvorstellbarer Akt. Bürokratische Arroganz – so darf man mit uns nicht umgehen", empörte er sich damals in einem RNZ-Interview. Rose konnte es einfach "nicht glauben", dass das Denkmal nach Vorstellungen der Bahn zunächst abgebaut oder verschoben werden oder dass eine offene Baugrube das Denkmal zerschneiden, eine vier Meter hohe Bauschutzwand das kreisrunde Becken abschirmen sollte: " An solch einem Ort ist doch ein würdevolles Gedenken an unsere Opfer nicht mehr denkbar."

Rose drang auf einen Gesprächstermin mit allen Beteiligten. Außer dem Bahnbevollmächtigten für das Land Berlin, Alexander Kaczmarek, vor allem auch mit dem Bundestagspräsidium und der zuständigen Verkehrssenatorin Regine Günther. Was er aber von Anfang an klar machte: "Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma kennt die Notwendigkeit des Baus der neuen S-Bahnlinie S 21; diese Linie ist notwendig für Berlin und die Menschen in Berlin. Die deutschen Sinti und Roma sind selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft und deshalb muss hier gemeinsam mit Bahn, Senat und dem Deutschen Bundestag eine sichere Trassenführung gefunden werden." Allerdings mit der Einschränkung: "Die Sicherheit des Denkmals muss gewährleistet sein. Das Kunstwerk muss in seiner Gesamtheit erhalten bleiben."

Und die Bahn, die schon vorher alle möglichen Streckenführungen geprüft hatte, kam nochmals in die Gänge. Plante wieder um, verifizierte neue Varianten. Die befreiende Nachricht kam dann nach zahlreichen Gesprächen mit dem Zentralrat am 25. November 2020: In einer großen Runde stellte die Bahn auf Einladung von Senatorin Günther ihre neuste Trassenführung, die Variante 12h vor. Hingenommen wurde vom Zentralrat der Bau eines neu anzulegenden Versorgungstunnels, der unter das "Schwarze Becken" führt. Bauzeit: Etwa vier Monate. Die Oberfläche des Denkmals würde vollständig geschützt, eine offene Baugrube nur vor und hinter dem Denkmalsgelände entstehen. Der Zugang zum Denkmal zu keiner Zeit eingeschränkt. "Die neue Variante, die das Denkmal weitestgehend unberührt lässt, ist eine gute Grundlage für weitere Gespräche. Wir werden die weiteren Planungen aber intensiv verfolgen", zeigte sich der Zentralratsvorsitzende zufrieden.

Die S-Bahn-Linie 21 soll vor allem den Berliner Hauptbahnhof besser erreichbar machen. Foto: dpa

Auch vom Vizepräsidenten des Bundestags und Vorsitzendem der Bau-und Raumkommission Wolfgang Kubicki, ein jahrelang kritischer Begleiter des Projekts, kam Lob für die Bahn: "Alexander Kaczmarek und sein Planerteam haben sich Mühe gegeben, eine Lösung zu finden, die allen Interessen in diesem Bereich gerecht wird", sagte er damals – und bestätigt das im RNZ-Interview.

Nur eine Initiative lehnte die Variante 12h rundheraus ab: Das "Aktionsbündnis: Unser Denkmal ist unantastbar". Das Bündnis, im Sommer 2020 gegründet, war von der grünen Senatorin überraschend mit an den Verhandlungstisch geholt worden. Einer der Mit-Initiatoren ist ihr Parteikollege, der grüne Abgeordnete Romeo Franz, zudem der Landesvorsitzende der Sinti und Roma Baden-Württemberg, der Mannheimer Daniel Strauß. Beide hatten schon vorher mobil gemacht. Sie beharren auf einer Streckenführung, die das Denkmal nicht einmal in Außenbereichen tangiert, wie zum Beispiel die Variante 13, die nahe am Reichstag vorbeiführt und längst vom Bundestag nicht zuletzt aus sicherheitstechnischen Gründen abgelehnt wurde. Sie sprechen davon, dass die Erinnerungskultur "dauerhaft beschädigt und die Gefühle der Opfer des Völkermords und ihrer Nachkommen zutiefst verletzt" würden. Für sie laufe das Bahnvorhaben "auf eine nie mehr wieder gutzumachende Zerstörung des Denkmals hinaus". Alleine die Fällung einiger Bäume und Büsche außerhalb des eigentlichen Bereichs sei nicht hinnehmbar, weil jene integraler Bestandteil des gesamten Kunstwerks seien. Eine "gemeinsame Lösung" wie sie der Zentralrat und deren Vorsitzender anstrebe, könne es für das Aktionsbündnis niemals geben. Im Internet kommt der Vorwurf der Korruption auf. Bei der großen November-Runde fiel der Vorwurf des "Verschacherns der Toten" durch Zentralrat und Bahn.

Argumenten von Romani Rose wie "hier liegen nicht unsere Toten, die liegen an Orten wie Auschwitz und Majdanek", die lässt das Aktionsbündnis nicht gelten. Ausgerechnet Rose, der 20 Jahre lang um das Denkmal gekämpft hatte, das dann 2012 eingeweiht wurde, der im Jahr 2001 mehr als 4000 Unterschriften an Bundestag und Berliner Senat überreichte, um Druck zu machen, dass das Denkmal trotz aller politischen Widerstände endlich verwirklicht werde, soll jetzt das Denkmal mit den anderen Akteuren "verschachern"? Für "drei Silberlinge" verkaufen wie ein Gegner behauptet? Senatorin Günther schweigt zu alledem. Briefe des Zentralrates ließ sie ebenso unbeantwortet wie mehrmalige Nachfragen der RNZ. Da antwortete sie lediglich mit einer bereits veralteten Pressemitteilung. Die letzte Mail blieb ganz unbeantwortet.

Vor kurzem ist Dani Karavan gestorben. Der über 90-Jährige hatte im letzten Jahr noch angekündigt sein Werk und das Gedenken notfalls selbst zu verteidigen. Aber auch er stimmte kurz vor seinem Tod noch der neuen Variante 12h zu. Wo liegt jetzt noch das Problem?