Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der Freiburger SPD-Politiker Gernot Erler (74, SPD) war von 1987 bis 2017 im Bundestag und ist der Russlandbeauftragte der Bundesregierung.

Herr Erler, Wladimir Putin ist erneut mit großer Mehrheit zum russischen Präsidenten gewählt. Wie bewerten Sie die Wahl und das Ergebnis?

Das Wahlergebnis ist ein Erfolg für Putin. Er hat bei einer Wahlbeteiligung von 64 Prozent 76,7 Prozent der Stimmen erhalten. Aber trotz seines Einflusses auf Staatsbetriebe und den öffentlichen Sektor hat er es nicht geschafft, die Wahlbeteiligung auf 70 Prozent zu steigern. Sein Ziel war: 70 Prozent Wahlbeteiligung und 70 Prozent der Stimmen. Dennoch ist das Ergebnis eine klare Bestätigung seiner Politik.

Kann man von einer regulären Wahl sprechen?

Es gibt so viele Berichte über Unregelmäßigkeiten, dass man davon ausgehen muss, dass es tatsächlich Manipulationen gegeben hat. In welchem Umfang, werden wir erfahren, wenn wir den Bericht der OSZE erhalten, die fast 500 Wahlbeobachter nach Russland entsandt hatte. Es war aber keine faire Wahl. Putin hat an keiner öffentlichen Diskussion mit den anderen sieben Kandidaten teilgenommen. Stattdessen hat er seine große Rede an die Nation eindeutig aus Wahlkampfgründen vom Dezember letzten Jahres auf den 1. März verlegt. Er hat alle Möglichkeiten genutzt, um zu verhindern, dass einer seiner Mitbewerber eine Chance hat.

Im Fall des Nervengiftangriffs auf den Spion Skripal warnen Sie vor einer Eskalation der Spannungen mit Russland. Wie groß ist die Gefahr?

Die Situation ist sehr ernst. In Russland besteht die Auffassung, dass der Fall Skripal nichts als eine antirussische Provokation sei, bei der Russland ohne jede Beweise die Schuld an dem Giftgasangriff zugeschoben werden soll. In London hingegen besteht die feste Überzeugung, dass der Angriff nicht nur von Russland ausging, sondern auch mit der ausdrücklichen Einwilligung, vielleicht sogar auf Anordnung Präsident Putins stattgefunden hat. Deshalb ist es dringend notwendig, dass Fachleute aufklären, woher das Nervengift tatsächlich kam. Bei der Gruppe der Nowitschok-Nervengifte kann man ganz genau nachweisen, aus welchem Labor die Substanz stammt. Insofern ist es gut, dass die Briten jetzt die Experten von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) eingeschaltet haben.

Wird Putin jetzt nach dem Wahlsieg noch offensiver auftreten?

Das Wahlergebnis belohnt Putin für seine harte Haltung und sein entschiedenes Vorgehen. Insofern hat er wenig Grund, seine Politik und Vorgehensweise zu ändern. Man muss mit einem "Weiter so" rechnen. Die Frage ist, ob es der europäischen Politik gelingt, Russland davon zu überzeugen, im Ukraine-Konflikt, wieder auf das Minsker Abkommen zurückzukommen und den diplomatischen Prozess wieder aufleben zu lassen. Der Konflikt betrifft uns sehr direkt, jede Woche werden in der Ukraine Menschen auf europäischem Boden getötet.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki spricht sich dafür aus, die Sanktionen gegen Russland zu lockern. Was sagen Sie?

Wenn wir uns in eine Diskussion verlieren, ob und wann die Sanktionen gelockert werden, spaltet das die EU, die jedes halbe Jahr einstimmig die Verlängerung der Sanktionen beschließen muss. Es geht nicht darum, Russland zu bestrafen oder die russische Wirtschaft zu ruinieren. Die Sanktionen sind das einzige Druckmittel, das man in der Hand hat, wenn man sich für eine politische Lösung entschieden hat. Die Alternative wäre eine militärische Lösung. Die ist leider nicht ausgeschlossen. Das erkennt man auch daran, dass die USA jetzt tödliche Waffen an die Ukraine liefern wollen.

Was halten Sie von Forderungen, wegen seiner Arbeit für russische Konzerne Sanktionen gegen Altkanzler Gerhard Schröder zu verhängen?

Ich wüsste nicht, was das bringen soll. Auch die Menschen in der Ukraine und auf der Krim hätten nichts von solchen Maßnahmen, die die Situation in keiner Weise verbessern.

Ist die Rolle des Altkanzlers in Russland denn legitim?

Gerhard Schröder beruft sich darauf, dass es seine Privatsache sei, was er für Geschäfte mit Rosneft und Nord Stream II macht. Er lehnt jede Einmischung in seine Privatsphäre ab. Das muss man zur Kenntnis nehmen.