Von Klaus Welzel

Heidelberg. Seit über einem Jahr analysiert Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Heidelberger Universitätsklinikum, die Coronalage für die RNZ. In der 48. Folge des wöchentlichen Podcasts geht es unter anderem um die Langzeitfolgen von Covid-19.

Prof. Kräusslich, die Corona-Notbremse war noch nicht vom Bundespräsidenten unterzeichnet, da gingen in Karlsruhe bereits die ersten Verfassungsbeschwerden ein. Wie bewerten Sie es als Virologe, wenn der Pandemieschutz juristisch angegangen wird?

Zunächst ist es das Recht jedes Bürgers und jeder Organisation, gegen Einschränkungen juristisch vorzugehen. Was mich wundert und auch irritiert, ist, dass sich viele Juristen insbesondere in der Politik umfangreich dazu äußern, welche Maßnahmen wirksam und medizinisch richtig sind – und dabei zum Teil medizinischen und virologischen Rat weitgehend ignorieren. So wie es mir nicht ansteht, juristische Entscheidungen zu bewerten, würde ich das auch umgekehrt für den Rat anderer Fächer erwarten, das ist leider nicht immer der Fall.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 48: Könnte die Pandemie im Herbst in Deutschland vorbei sein? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Wobei es sich hier einerseits um Grundrechte, andererseits um den Expertenrat handelt, der dann unter Umständen ignoriert wird. Was hätten Sie denn selbst gerne verbessert am jetzt verabschiedeten Gesetzespaket?

Mich stört vor allem, dass es so mühsam und langwierig zustande gekommen ist – obwohl die Dringlichkeit seit Wochen klar war. Zum anderen sind die Zahlen nur noch schwer nachzuvollziehen. Wir sprachen vor längerer Zeit von einem Inzidenzwert von 35 beziehungsweise 50, dann 100, jetzt haben wir zum Teil auch 150 und 165.

Ab welchem Impffortschritt wird es aus Ihrer Sicht denn Zeit, dass Geimpfte nicht mehr allen Beschränkungen unterliegen?

Derzeit werden ja 700.000 bis 800.000 Menschen pro Tag geimpft, die Kampagne ist also voll in Gang. Und schon jetzt haben Geimpfte gewisse Vorteile, so können in Baden-Württemberg Geimpfte ohne Quarantäne einreisen, auch Friseurtermine sind – ebenso wie für negativ Getestete – möglich. Zwar wissen wir, dass Personen, die vollständig mit mRNA-Impfstoff geimpft sind, das Virus kaum mehr weitergeben können, aber es ist derzeit nicht klar, ob das nach einer Impfung mit Astra-Zeneca-Impfstoff und einer Zweitimpfung mit mRNA auch so ist; dazu gibt es noch keine Daten. Ich denke, das werden wir im Mai, spätestens Juni genauer wissen.

Ärztepräsident Reinhardt forderte zur Beschleunigung der Impfkampagne, die Reserve von fünf Millionen Dosen aufzulösen. Eine gute Idee?

Ich glaube, dass man das jetzt machen kann. Im Januar war ich nicht dafür, weil unklar war, ob ausreichend Impfstoff für die rechtzeitige Zweitimpfung kommt. Das scheint mir jetzt aber gesichert.

Bis wann können wir Ihrer Ansicht nach mit einem Ende der Pandemie in Deutschland rechnen?

Pandemie bedeutet weltweite Verbreitung, sie kann also nicht in einem Land beendet werden. Für Deutschland glaube ich, dass wir bei weiterhin erfolgreicher Impfkampagne im Herbst nicht mehr sehr viele Fälle haben werden, immer noch Todesfälle, aber die gibt es auch bei anderen Infektionskrankheiten. Wir sollten die Situation dann unter Kontrolle haben – nach allem, was wir heute wissen.

Erfreuliche Aussichten sind das.

Persönlich nehme ich daraus eine weitere Erfahrung mit. In diesem Winter hatten wir fast keine Virusgrippe. Die Influenza-Saison fiel quasi aus. Das liegt eindeutig an den Schutzmaßnahmen, insbesondere an den Masken. Daraus lernen wir, dass Atemwegserkrankungen generell gut vermeidbar sind. Das Maskentragen ist also keine Merkwürdigkeit in Asien, sondern schützt vor Infektionen. Ich werde deshalb auch im kommenden Winter die Schutzmaske verwenden.

Und wie sieht es mit dem Händeschütteln aus?

Das kann für alle Übertragungen von Erregern eine Rolle spielen, trägt also zu Infektionen bei. Für die Pandemie war es aber nicht entscheidend. Und wenn Menschen das gerne machen – es handelt sich ja um eine kulturelle Tradition – dann werden sie es auch wieder machen.

Der Mensch ist ja auch ein soziales Wesen und der aseptischen Lebensweise eher abhold, auch wenn sie gesünder wäre ...

... nein, aseptisch ist gar nicht erstrebenswert. Wir brauchen den Kontakt mit Erregern für unser Immunsystem, aber es sollten nicht die schwer krank machenden Erreger sein.

In Indien tauchte eine neue Variante auf. Für wie gefährlich halten Sie diese Variante?

In Indien ist aktuell ein sehr deutlicher Anstieg der Neuinfektionen zu beobachten. Eigentlich war es angesichts der Bevölkerungszahl und der Bevölkerungsdichte überraschend, dass dort bisher vergleichsweise wenige Infektionen auftraten. Die jetzt dort aufgetretene Variante trägt eine Kombination bekannter Mutationen. Sie könnten eine höhere Infektiosität bedeuten und eventuell den Impfschutz schwieriger machen, aber bisher ist das noch nicht untersucht. Und es ist auch nicht sicher, ob diese Variante für den Anstieg der Infektionen verantwortlich ist. Aber auf jeden Fall muss man die Situation in Indien sehr genau beobachten, dort könnte es zu sehr hohen Fallzahlen und vielen Todesfällen kommen.

Immer mehr Patienten leiden am so genannten Long-Covid-Syndrom. Um welche Beschwerden handelt es sich da?

Manche Personen vor allem im mittleren Lebensalter haben noch Monate nach einer möglicherweise milden akuten Covid-19-Erkrankung erhebliche Beschwerden: vor allem körperliche Abgeschlagenheit und Schwäche, aber auch Atembeschwerden und neurologische Symptome, zum Beispiel Wortfindungsstörungen. Das war nicht erwartbar und bisher wissen wir nicht genug über Ursachen und weiteren Verlauf. Aktuell planen wir an allen vier Uniklinika in Baden-Württemberg eine gemeinsame Studie dazu und hoffen, dass dies unterstützt werden kann. Es ist auf jeden Fall ein Krankheitsbild, das dringend erforscht werden muss. Gerade jetzt, wo wir so viele jüngere Patienten haben.

Um auf das Alter der Infizierten einzugehen: Welche Altersgruppe ist derzeit besonders oft infiziert?

Deutlich weniger häufig infiziert als zuvor ist die Gruppe der über 65-Jährigen; das ist der Erfolg der Impfkampagne. Bei Kindern und Jugendlichen sehen wir den stärksten Anstieg – zum einen weil Schulen und Kitas geöffnet sind und zum anderen durch die stärker infektiöse britische Variante.