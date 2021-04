Von Klaus Welzel

Heidelberg. Corona ist so gefährlich wie Aids – nur anders. In der 46. Folge des RNZ-Corona-Podcasts klassifiziert Hans-Georg Kräusslich das Virus Sars Cov-2. Es sei keinesfalls harmlos, so der Chefvirologe am Universitätsklinikum.

Prof. Kräusslich, Wissenschaftler schätzen, dass bisher rund 250 Viren vom Tier auf den Menschen übergesprungen sind – darunter das Aids-Virus. Mit welchen Viren hatten Sie es denn schon zu tun?

In meiner Forschungstätigkeit vor allem mit HIV, dem Erreger von Aids, an dem ich seit Ende der 80er Jahre forsche; gesundheitlich natürlich auch mit anderen, zum Beispiel als Kind mit dem Masernvirus, von dem man annimmt, dass es vor Jahrtausenden vom Rind auf den Menschen übergangen ist. Heute tritt es nur beim Menschen auf. Die genannte Zahl von 250 Übertragungen vom Tier auf den Menschen ist natürlich plakativ gewählt, letztlich sind die meisten unserer Viren irgendwann vom Tier auf den Menschen übergegangen.

Haben wir es da im Vergleich beim Coronavrius Sars-Cov-2 eigentlich mit einer harmlosen Variante zu tun?

Nein, harmlos ist es ganz bestimmt nicht. Wenn wir uns anschauen, wie die Pandemie bisher verlaufen ist und wie viele Menschen an der Pandemie verstorben sind, wird sofort klar, dass dieser Erreger eine erhebliche Bedrohung darstellt. Um beim Beispiel Aids zu bleiben: In den Zeiten als Aids noch nicht behandelbar war, war die Zahl der jährlichen Aids-Todesfälle weltweit nicht so weit weg von der Zahl der im letzten Jahr verstorbenen Covid-Patienten. Dieses Coronavirus ist mit Sicherheit ein Erreger, der auch im Geschichtsverständnis der Menschen in Zukunft einen Einschnitt markieren wird.

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es überhaupt gelingt, das Virus wieder auszurotten?

Den Erreger komplett auszurotten ist sehr unwahrscheinlich. Wir werden auch in Zukunft mit unterschiedlichen Varianten dieses Virus umgehen müssen, so wie mit vielen anderen Viren.

In diesen Tagen diskutiert die Politik wieder einmal über Lockdowns, Sie selbst plädierten bisher eher verhalten für zwei- bis dreiwöchige, weniger harte Lockdowns. Was raten Sie aktuell?

Zunächst einmal würde ich raten, dass man sich überhaupt politisch einigt. Damit meine ich nicht, dass überall das gleiche gemacht wird, sondern dass man eine gemeinsame Linie verfolgt und vermittelt. Was die Maßnahmen betrifft, ist es nicht anders, als zuletzt immer wieder besprochen. Hauptansteckungsort ist derzeit die häusliche Umgebung, gefolgt vom Arbeitsplatz, dazu Kitas und Schulen. Es hilft also wenig, wenn man die Menschen tagsüber einsperrt und nicht ins Freie lässt. Aber die Mobilitätsdaten durch anonymes Auslesen der Mobiltelefone zeigen deutlich, dass auch abends und nachts viele Menschen unterwegs sind und sich in größeren Gruppen auch in Innenräumen und nicht nur draußen treffen. Da man das offensichtlich nicht in den Griff kriegt, scheint mir derzeit alles auf eine nächtliche Ausgangssperre zuzulaufen, um die Neuinfektionen zu reduzieren. Die sollte man allerdings begrenzen, z.B. auf den eben genannten Zeitraum von zwei bis drei Wochen. Ansonsten: Homeoffice überall dort, wo es machbar, aber noch nicht umgesetzt worden ist, die Teststrategie ist im Prinzip richtig, allerdings sind nicht ausreichend viele Tests vorhanden, und natürlich das Durchimpfen, das jetzt auch mit Beteiligung der Hausärzte deutlich besser läuft.

Ein Blick auf die Intensivstationen: Wie ist die Lage in der Region?

Schwierig. Die Zahl der intensivpflichtigen und beatmeten Patienten nimmt weiter zu. Alle Patienten können derzeit gut versorgt werden, aber die Koordinierungsstelle hat sehr viel zu tun, die Verteilung in der Region so zu organisieren, dass es gut funktioniert. Wir hoffen sehr, dass der Anstieg nicht ungebremst weitergeht, weil wir bereits jetzt Intensivpflegekräfte aus anderen Bereichen abziehen müssen. Dabei möchte ich aber ausdrücklich betonen, dass dies keinesfalls bedeutet, dass andere Notfälle oder dringliche Eingriffe nicht durchgeführt würden, dem ist nicht so. Keiner sollte denken, es wäre alles wegen Covid belegt und man könne bei Beschwerden nicht zu uns kommen. So ist es nicht.

Wir sprachen letzte Woche ausführlich über die Impfstoffe: In dieser Woche steht Sputnik V im Zentrum. Die EMA prüft bereits die Zulassung für den europäischen Markt. Haben Sie Erkenntnisse über diesen russischen Impfstoff?

Nein. Es liegen keine konkreten Ergebnisse der Studien vor. Wir wissen, dass es ein Vektor-Impfstoff ist auf der Basis von Adeno-Viren, ähnlich wie Astra-Zeneca. Das Konzept ist durchdacht, die russische Impfstoffforschung ist durchaus sehr gut. Es gibt also gute Gründe, anzunehmen, dass der Impfstoff wirksam sein kann. Aber wir haben im Moment einfach die Daten nicht. Die EMA prüft, wird eine Empfehlung abgeben, und daraus wird sich ergeben, ob und bei wem der Impfstoff eingesetzt werden darf. Mich überrascht nur, wie dieser ungeprüfte Impfstoff, über den wir nur wenig wissen, momentan von Vertretern der politischen Ebene auf Länder- und Bundesebene manchmal fast als Heilsbringer dargestellt wird. Wir sorgen uns beim Astra-Zeneca-Impfstoff darüber, dass wir nach Impfung möglicherweise bei einer von 200.000 Personen eine ernsthafte Komplikation haben; das hat dem Image schwer geschadet. Und hier haben wir mit Sputnik V einen Impfstoff, von dem wir nicht wissen, an wie vielen Menschen er getestet wurde, welche Nebenwirkungen er hat und wie wirksam er ist. Es ist natürlich sinnvoll, dass er geprüft wird, und es ist auch sinnvoll, Produktionskapazität zu schaffen. Andererseits hören wir immer wieder, dass wir im zweiten Quartal in Deutschland mehr von den vorhandenen und zugelassenen Vakzinen haben werden, als wir überhaupt brauchen. Insofern scheint mir der momentane Hype um Sputnik V vielleicht eher dem Wunsch geschuldet, positive Signale in die Welt zu senden als dem realen Stand und Erfordernis.

Astra-Zeneca ist nach dem ganzen Hin und Her sehr schlecht beleumundet – fallen denn die Nebenwirkungen bei Biontech und Moderna wirklich so viel geringer und harmloser aus?

Wir müssen unterscheiden zwischen den üblichen Nebenwirkungen der Impfung, die auch mit der erwünschten Immunantwort zusammenhängen und nach wenigen Tagen wieder abklingen – also kurzfristig Kopfschmerz, Schüttelfrost oder Fieber ...

... gilt das für alle drei Vakzine?

Ja, das gilt für alle drei, bei Astra-Zeneca wohl etwas stärker und insbesondere bei den mRNA-Impfstoffen vor allem nach der Zweitimpfung. Dagegen sind die sehr seltenen Hirnvenenthrombosen, über die wir gerade bei Astra-Zeneca sprachen, bei den mRNA-Impfstoffen bisher nicht beobachtet worden.

Jetzt sollen ja künftig Menschen unter 60, die bereits die Erstimpfung mit Astra-Zeneca erhalten haben, die Zweitimpfung mit Moderna oder Biontech erhalten. Kann das überhaupt funktionieren?

Ja, das kann gut funktionieren. Es gibt gute Beispiele bei anderen Impfungen. Man nennt das heterologen Prime-Boost; dabei werden unterschiedliche Impfstoffe bei der Erst- und Zweitimpfung gegeben. Manchmal funktioniert das sogar besser, als noch einmal den gleichen Impfstoff zu geben. Alle zugelassenen Corona-Impfstoffe nutzen das Spike-Protein des Virus als Antigen, das heißt sie präsentieren dem Immunsystem dasselbe Eiweiß, aber auf unterschiedliche Darreichungsweise. Das kann gut funktionieren, es gibt im Moment allerdings noch keine Studien dazu für Corona. Auf der Grundlage anderer Beispiele kann man aber vermuten, dass es wahrscheinlich funktionieren wird.

Jetzt haben Sie eben gesagt, nach der Erstimpfung mit Astra-Zeneca gibt es stärkere Nebenwirkungen und bei der Zweitimpfung mit den mRNA-Impfstoffen. Heißt das, dass die Gruppe, die mit beiden Impfstoffen geimpft wird, dann zweimal starke Nebenwirkungen haben könnte?

So kann man es nicht sagen. Bisher haben ja nicht so viele Menschen die Zweitimpfung mit Astra-Zeneca erhalten, da zwischen Erst- und Zweitimpfung zwölf Wochen liegen. Insofern gibt es da noch nicht genug Daten. Ich würde aber die normalen Impfnebenwirkungen nicht so sehr betonen. Wenn ich durch die Impfung Schutz vor einer schwer verlaufenden und manchmal tödlichen Krankheit haben kann und mir dafür einhandele, dass ich mich vielleicht zwei oder drei Tage krank fühle: Das kauf ich mir gern ein.

Info: Sind Querdenker-Demos besonders ansteckend? Die Antwort gibt es in der Langfassung www.rnz.de/corona-podcast