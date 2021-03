Von Klaus Welzel

Heidelberg. Seit einem Jahr analysiert Prof. Hans-Georg Kräusslich die Pandemie im RNZ-Corona-Podcast. In der 44. Folge geht es unter anderem um den Ursprung des Virus.

Professor Kräusslich, vor einem Jahr haben wir die erste Folge des RNZ-Corona-Podcasts eingesprochen. Ist denn Ihr Schrecken ob der Pandemie heute größer als damals? Oder ist er vielleicht auch geringer, weil sie mehr über das Virus wissen?

Vor einem Jahr war der Schrecken sehr akut. Da hatten wir schon eine Reihe von Fällen hier in der Region, die Ischgl-Urlauber kamen zurück, aber insbesondere gab es den Blick auf Bergamo und die hohen Todesraten und die komplette Überlastung der Intensivstationen; später auch im Elsass, wo das System komplett überlastet war. Die Sorge kam auf: Ist es in wenigen Wochen auch bei uns so? Dies ist zum Glück dann nicht eingetreten. Was ich damals sicher nicht erwartet habe: Dass wir ein Jahr später immer noch oder schon wieder über mögliche Überlastungen von Intensivstationen und eine dritte Welle in dieser Form reden.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 44: Rückblick auf ein Jahr Corona-Podcast – und ein Ausblick Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Welches ist denn aus Ihrer Sicht die wichtigste Erkenntnis, die Sie in diesem Jahr gewonnen haben?

Für mich persönlich am erfreulichsten ist die unglaublich schnelle Entwicklung von Impfstoffen, insbesondere der Erfolg der mRNA-Impfstoffe. Wenn ich daran denke, dass wir im letzten Sommer noch darüber gesprochen haben, dass man überhaupt noch nicht sagen kann, ob diese neuen Impfstoffe überhaupt gut wirksam sein werden und dass wir froh sein können, wenn wir im ersten Quartal 2021 die ersten Impfstoffe auf dem Markt haben, muss ich schon sagen, dass die Entwicklung fantastisch vorangegangen ist. Das wird angesichts der ganzen Diskussion über ein Impfdebakel gerne aus den Augen verloren.

RNZ: Dennoch: Ein Tiefpunkt in der Corona Politik war sicherlich in dieser Woche das Treffen von Bundesländern, diese Nachtsitzung, an deren Ende dann die Osterruhe stand, die dann gleich wieder gekippt wurde. Wie bewerten Sie eigentlich den ursprünglichen Vorstoß, zwei Ruhetage einzuführen?

Kräusslich: Ich glaube schon, dass ein oder zwei zusätzliche Tage helfen können, aber entscheidend wären sie nicht, das müsste schon ein längerer Zeitraum sein. Ich glaube, so wird es ja auch momentan von den meisten wahrgenommen.

Das Saarland will ab 6. April schrittweise zur Normalität zurückkehren. Wie hoch schätzen Sie denn da das Risiko ein?

Ich kenne nicht alle Details, aber im Saarland will man wohl z.B. Außengastronomie und Einzelhandel öffnen, allerdings immer an die Inzidenz gekoppelt. In der Tat ist ja der Außenbereich der Gastronomie nicht der Bereich, wo die Infektionsgefahr besonders hoch ist – ebenso wenig wie in den Zoos oder in den Botanischen Gärten und generell in Außenbereichen, sofern es keine Ballung von Menschen gibt. Das Problem ist vielmehr, dass dann leicht der Eindruck entstehen kann, dass man auch sonst eigentlich alles machen kann. Auf die Kontakte zuhause und in den Innenräumen haben aber die politischen Maßnahmen keinen direkten Einfluss und so entsteht leicht ein Dilemma zwischen politischer Entscheidung und tatsächlichem Handeln.

Wie gefährlich ist denn die Lage überhaupt? Wir haben heute sehr viele positiv getestete Fälle. Aber an welchem Punkt befinden wir uns gerade?

Wir befinden uns in einer frühen Phase eines erneuten exponentiellen Anstiegs der Infektionen. Das ist ziemlich klar. Wenn ich mir die Zahlen von unserer Diagnostik von gestern anschaue, hatten wir bei gut 600 PCR-Testungen 46 positive Fälle, das sind 7 bis 8 Prozent. In anderen Ländern, die sehr viel testen, ist die Zahl der positiv Getesteten bei 1 bis 2 Prozent, bei uns sind es 6 bis 10 Prozent, es liegt also sicher nicht alleine am vermehrten Testen.

Und was sollte die Politik in dieser Lage aus virologischer Sicht unternehmen?

Ich denke, wir müssen alle zusammen und nicht allein die Politik, möglichst viel beitragen und uns weiterhin einschränken. Die Politik kann bestimmte Maßnahmen verordnen. Gleichzeitig zeigen die Auswertungen der Mobiltelefondaten, dass die Zahl der Kontakte fast genauso hoch ist, wie vor der Pandemie. Wir wissen also, dass die Einschränkungen nicht ausreichend wirken, auch wenn wir alle das Gefühl haben, dass wir es doch schon ganz toll machen. Die Politik kann und muss weiter daran arbeiten, dass wir ausreichend Impfstoff bekommen und dass dieser Impfstoff auch schnell an die zu impfenden Personen kommt, also z.B. in die Arztpraxen. Ebenso, dass die Schnellteste dorthin kommen, wo sie benötigt werden. Da kann die Politik am meisten erreichen, zur Risikovermeidung müssen wir vor allem selbst beitragen.

Jetzt haben sich die Verfasser der sogenannten No-Covid-Strategie wieder gemeldet und sagen, jetzt sei der Moment gekommen für einen radikalen Lockdown. Würden Sie immer noch sagen: Das bringt eigentlich nichts.

Ich glaube weiterhin, dass No-Covid – also der Ansatz, dass wir eine so niedrige Inzidenz erreichen, dass die Maßnahmen nicht mehr erforderlich sind – in der Realität nicht funktioniert. Aber um den Sommereffekt wirklich ausnutzen zu können, brauchen wir eine deutliche Reduktion der Infektionen. Letztes Jahr hatten wir die glückliche Situation, dass Ende April, Anfang Mai die Zahl der Neuinfektionen deutlich abgefallen war. In Verbindung mit dem wärmeren Wetter hatten wir dadurch über den ganzen Sommer eine viel bessere Situation.

Und wie sieht es am Klinikum aus? Haben sie wieder mehr Patienten aufnehmen müssen in den letzten Wochen?

Ja, leider. Sowohl bei uns, als auch in den Kliniken der Region, sehen wir den beginnenden Anstieg. Die Zahlen sind noch nicht dramatisch, sie sind deutlich niedriger, als wir sie im Dezember und Januar hatten. Aber wir sehen den Anstieg und wenn wir uns die aktuelle Zahl der Neuinfektionen anschauen, müssen wir leider damit rechnen, dass das in den nächsten Wochen weiter zunehmen wird.

Und wie hoch ist das Durchschnittsalter der Patienten, die jetzt neu aufgenommen werden?

Wir sehen deutlich weniger über 80 jährige Patienten. Dazu passt, dass es kaum mehr Ausbrüche in den Alten- und Seniorenheimen gibt. Das ist wichtig und zeigt, dass die bevorzugte Impfung in den Alten- und Pflegeheimen, die ja höchste Priorität hatte, völlig richtig war und einen deutlichen Erfolg zeigt. Aber jetzt gibt es mehr Patienten mit 60-70 Jahren und jünger. Diese Altersgruppen werden zwar seltener schwer krank, aber wenn sich sehr viele Menschen infizieren, dann gibt es eben auch zunehmend Patienten, die eine stationäre Behandlung brauchen und gegebenenfalls intensivpflichtig werden und beatmet werden müssen. Und diese Patienten bleiben oft länger auf der Intensivstation als die sehr alten Patienten.

Wie sieht es denn beim Klinikpersonal aus? Ist das durchgeimpft?

Das Klinikpersonal mit direktem Patientenkontakt ist weitgehend geimpft. Dementsprechend haben wir nur noch sehr wenige Infektionen beim Personal.

Wie stark ist denn die britische Variante in der Region verbreitet?

Wir haben gestern 46 in der PCR positive Proben darauf untersucht, welche Variante vorliegt. In 42 Fällen war es die englische Variante. Das sagt alles über die aktuelle Situation. Das bisherige Virus ist weitestgehend verdrängt worden.

Immer wieder gibt es Schreckensmeldungen, wonach es Varianten gebe, zum Beispiel in der Bretagne, die schlechter oder gar nicht von PCR-Tests erkannt werden und die möglicherweise immun seien gegen verfügbare Impfstoffe. Sind das ernstzunehmende Warnungen?

Manchmal wird da wohl auch ein wenig mit dem öffentlichen Schrecken spekuliert, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Das heißt aber keinesfalls, dass man derartige Berichte nicht ernst nehmen muss; man muss sie aber wissenschaftlich bewerten. Manche Varianten sind sehr ernst zu nehmen. Wir haben über die in Südafrika und in Brasilien aufgetretenen Varianten bereits gesprochen. Für beide ist bekannt, dass sie von bestimmten Antikörpern nicht mehr gut erkannt werden. Zum Glück macht die südafrikanische Variante bei uns derzeit nur etwa ein Prozent der Infektionen aus, die brasilianische sehen wir fast gar nicht. Seit kurzem wird jetzt über eine neue Variante in Indien berichtet, dazu wissen wir aber noch nicht viel. Soweit ich es im Moment beurteilen kann, sind dort bisher in einem Bundesstaat 200 Infektionen mit dieser Variante aufgetreten. Da wäre ich sehr vorsichtig, zum jetzigen Zeitpunkt etwas über das mögliche Risiko zu sagen. Und die Tendenz, jeder neu auftretenden Variante sehr schnell große Bedeutung zuzumessen, ist vielleicht auch ein bisschen dem Kitzel des Schreckens geschuldet.

Wie sieht es an Kitas und Schulen aus? Dort macht sich ja die britische Variante breit.

Wenn wir bundesweit zu 80 Prozent und mehr die englische Variante finden und gleichzeitig die Zahl der Infektionen bei Kindern und Jugendlichen zunimmt, dann ist klar, dass die Variante auch die Kinder und Jugendlichen betrifft. Was wir aktuell sehen, folgt aus der Öffnung der Kitas und Grundschulen bei steigender Inzidenz und höherer Übertragbarkeit der Variante. Insofern findet ein Eintrag in diese Bereiche statt und das Virus breitet sich dann aus. Ich war schon länger der Auffassung, dass auch Schüler in Grundschulen Masken tragen sollten und dies auch für Kinder machbar und den Kindern vermittelbar ist. Ich bin insofern ganz froh darüber, dass das jetzt umgesetzt wird. In der Kita geht das natürlich nicht, das ist völlig klar.

Wir hatten ja gerade in Heidelberg eine relativ große Demonstration von besorgten Eltern mit Kindern gegen die Maskenpflicht. Gibt es da eine besondere Gefährdung für Kinder?

In meinem Bekanntenkreis gibt es viele Eltern mit jüngeren Kinder, die mir ihre Erfahrungen erzählt haben. Die meisten sagen, dass es für die Kinder überhaupt kein Problem darstellt, sofern die Eltern ihnen gut vermitteln, dass und warum das jetzt wichtig ist. Natürlich macht es einen Unterschied, wenn man die Mimik nicht so gut sehen kann und sicher auch für die Verständlichkeit des Gesagten, das verstehe ich schon. Aber man muss auch die Alternativen sehen. Ich würde argumentieren, dass die Maske besser ist als Schulschließung und virtueller Unterricht.

Zum Ursprung des Virus in Wuhan habe ich eine interessante Studie gelesen. Wissenschaftler behaupten, dieses Virus stamme gar nicht aus Wuhan, auch nicht vom dortigen Tiermarkt. Es sei vielmehr in die Stadt eingeschleppt worden?

Dass es nicht erstmals auf dem Tiermarkt aufgetreten ist, steht inzwischen außer Frage. Dazu gibt es ausreichend viele Befunde. In der besagten Publikation wird vermutet, dass auf dem Tiermarkt in Wuhan vielleicht das erste Super-Spreading-Event stattfand, Infektionen beim Menschen gab es aber wohl schon bis zu zwei bis drei Monate vorher. Das Virus ist eng verwandt mit Fledermaus-Viren, die in einer Höhle in Yunnan, das ist so 1000, 2000 Kilometer von Wuhan entfernt, schon Jahre vorher detektiert worden sind. Hier gibt es eine Übereinstimmung der Erbinformation mit SARS-CoV-2 von rund 96 Prozent. Ob und wie es von dort nach Wuhan kam, wissen wir aber derzeit noch nicht.

Die hintergründige Frage lautet hier: Kann man das Überspringen solcher Viren auf die Menschen verhindern?

Man kann es nicht verhindern, aber man kann sich vorbereiten, um etwas dagegen zu tun. Die Fledermaus Viren, von denen ich eben sprach, aus der Höhle von Yunnan, wurden 2013 publiziert. Damals haben die Autoren schon beschrieben, dass diese Viren auch den menschlichen Rezeptor, also das Oberflächeneiweiß, über das das Virus in die Zelle eindringt, nutzen können, diese Viren also eine potentielle Gefahr darstellen. Diese und ähnliche Erkenntnisse müssen wir zukünftig nutzen, um das Übertreten anderer Viren auf den Menschen besser zu verhindern.

Das führt mich zur letzten Frage: Was glauben Sie, werden wir in einem Jahr immer noch über dieses Thema reden?

Wir werden noch darüber reden, aber wir werden kein Podcast mehr haben, glaube ich. Weil wir bis zum Sommer, Herbst durch die breite Impfung der Bevölkerung eine weitgehende Eindämmung der Pandemie bekommen sollten. Ich denke der Erreger wird auch danach noch auftreten. Es wird Infektionen und Erkrankungen geben, aber eben viel seltener. Man wird vielleicht Auffrischungen der Impfung machen müssen oder Impfungen gegen neue Varianten. Aber wir sollten eine Grundimmunität im Laufe dieses Jahres erreichen. Das habe ich schon öfter gesagt und daran glaube ich auch weiterhin.

Info: Alle bisherigen Folgen des RNZ-Corona-Podcasts finden Sie unter www.rnz.de/corona-podcast.