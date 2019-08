Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Peter R. Neumann ist Gewalt- und Terrorismusexperte am Londoner King’s College.

Zwei Massaker mit 29 Toten erschüttern die USA. Handelt es sich um Terror-Attacken von einer neuen Qualität?

Man muss zwischen beiden Anschlägen unterscheiden. Bei der zweiten Tat ist der Hintergrund noch unklar. Da scheint es unwahrscheinlich zu sein, dass die Tat politisch motiviert war. Der Täter hat offensichtlich seine eigene Schwester getötet. Da gibt es offenbar kein Muster, was die Motive angeht. Die andere Tat war eindeutig rechtsterroristisch motiviert. Da gibt es ein Manifest des Attentäters, in dem er seine Motivation darlegt. Er hat erklärt, dass er Amerika gegen eine Invasion verteidigen wolle. Er bezieht sich auf einen wichtigen theoretischen Text der Rechtsextremen, den sogenannten großen Austausch. Er begründet auch damit sein Attentat. Der Attentäter hat sich direkt auf die Anschläge in Neuseeland bezogen. Von daher handelt es sich nicht um einen neuen Typus. Der Täter war weiß, männlich und bewaffnet. Das hat es schon immer gegeben.

US-Präsident Donald Trump spricht von den Taten zweier Geisteskranker...

Das ist eine sehr typische Reaktion. Wer die politische Richtung nicht mag, der psychologisiert und macht die Psyche der Täter für solche Verbrechen verantwortlich. Es ist überhaupt noch nicht klar, in welchem geistigen Zustand die beiden Attentäter vom Wochenende in den USA waren. Trumps Schlussfolgerungen, dass die Täter geistig verwirrt waren, basieren auf nichts. Die Worte des Attentäters von El Paso lassen darauf schließen, dass es eine politisch motivierte Tat war. Die Hasskriminalität ist in den USA in den letzten drei Jahren stetig angestiegen. Das gilt auch für die Zahl rechtsterroristischer Anschläge. 2018 sind 50 Menschen bei solchen Verbrechen gestorben. Das ist die höchste Zahl seit dem Anschlag von Oklahoma 1995. Das hängt mit dem polarisierten und paranoiden Klima in Amerika zusammen. Wir wissen aus der Forschung, wo es Konflikt und Polarisierung gibt, ist auch politische Gewalt eine Folge. Für dieses Klima ist Trump natürlich auch ein Hauptverantwortlicher.

In den USA gibt es ein Grundrecht auf Waffenbesitz. Liegt auch darin eine Hauptursache für solche Taten?

Ja natürlich. In Amerika gibt es 400 Millionen legale Waffen bei einer Bevölkerung von 330 Millionen. Mehr als eine Waffe pro Person. Darunter sind auch Maschinengewehre und schwere automatische Waffen. Das ermöglicht, in kürzester Zeit viele Menschen zu töten. Das ist ein absurder Zustand. In Dayton, Ohio war die Polizei in weniger als einer Minute am Tatort. Dennoch ist es dem Täter gelungen, zehn Menschen umzubringen. Das hat mit seiner automatischen Waffe zu tun. Selbst wenn man den Verkauf von Waffen verbieten würde, was nicht geschehen wird, wären immer noch 400 Millionen Waffen legal im Umlauf.