Von Christian Altmeier

Heidelberg. Ralph Brinkhaus (50) ist seit September 2018 Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Die RNZ traf den Haushalts- und Finanzexperten am Rande einer Veranstaltung der CDU Heidelberg in der Print Media Academy.

Herr Brinkhaus, nach vielen Querelen zu Beginn des Jahres schienen sich die Wogen in der Großen Koalition zuletzt wieder etwas zu glätten. Ist das nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm?

Nein, ich hoffe, das ist die Rückkehr zur Sacharbeit. Intern klappt das dafür, dass die Koalition nun wahrlich keine Liebesheirat war, ganz ordentlich. Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Leben der Bürgerinnen und Bürger ein Stück besser zu machen. Vom Familienstärkungsgesetz über das Gute-Kita-Paket, die Grundgesetzänderung zur Digitalisierung der Schulen und das Terminservice- und Vergabegesetz bis hin zum Pflegepersonal-Stärkungsgesetz haben wir ja auch viele Vorhaben umgesetzt. Querelen über andere Themen haben das in der öffentlichen Wahrnehmung leider manchmal überlagert.

Neue Spekulationen besagen, die CDU richte sich bereits darauf ein, dass die SPD nach einem katastrophalen Ergebnis bei der Europawahl die Koalition aufkündigen könnte. Ist da was dran?

Meine Arbeitsannahme ist, dass die Regierung bis zum Jahr 2021 gewählt ist. Und ich richte mich darauf ein, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt auch unsere Projekte realisieren werden. Mit Spekulationen beschäftige ich mich daher nicht.

Ein paar Reibungspunkte zwischen den Koalitionspartnern gibt es weiterhin, zum Beispiel die Einführung einer CO2-Steuer. Halten Sie das für eine sinnvolle Maßnahme für den Klimaschutz?

Wir arbeiten in Berlin momentan intensiv daran, wie wir unsere Klimaschutzziele bis zum Jahr 2030 erfüllen können. Da denken einige über eine CO2-Steuer nach, andere über eine Ausweitung des Zertifikatehandels. Alle diese Maßnahmen haben aber auch Kollateraleffekte. Etwa die soziale Frage, also was passieren wird, wenn sich Energie verteuert, und was das für die Arbeitsplätze hierzulande bedeutet. Vor diesem Hintergrund werden wir die verschiedenen Maßnahmen sehr genau prüfen. Was wir auf keinen Fall wollen, ist netto eine zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger.

Herr Linnemann hat sich gegen eine CO2-Steuer und für andere Formen der CO2-Bepreisung ausgesprochen. Stimmen Sie ihm da zu?

Wir prüfen das ergebnisoffen und schauen uns alle Modelle sehr intensiv an.

Arbeitsminister Hubertus Heil fordert bessere Arbeitsbedingungen in der Paketbranche. Was spricht denn dagegen?

Es ist richtig, dass die Zustände in Teilen der Paketbranche nicht gut sind. Das Thema bewegt auch die CDU. Inwieweit die Ansätze von Hubertus Heil zielführend sind und was sie dann auch für die seriös arbeitenden Paketunternehmen bedeuten, werden wir mit der SPD besprechen.

Welche Projekte möchten Sie in dieser Legislaturperiode denn unbedingt noch umsetzen?

Wir müssen das Land zukunftsfähig machen. Das heißt vor allem: Wir müssen uns wirtschaftlich fit machen und Innovationen fördern. In diesem Zusammenhang ist es sehr bedauerlich, dass Bildungsministerin Anja Karliczek für ihr Ressort im Haushaltsentwurf nicht die Mittel erhalten hat, die wir uns vorgestellt haben. Wir müssen auch die Infrastruktur verbessern, bei der Digitalisierung vorankommen und beim Mobilfunk. Im Bereich Verteidigung geht es darum, enorm in die Cybersicherheit zu investieren. Da entsteht eine komplett neue Bedrohungslage. Und was uns besonders am Herzen liegt, ist das Thema Wohnen.

Wie wollen Sie genügend bezahlbaren Wohnraum schaffen?

Wir dürfen nicht dauernd neue Vorschriften erlassen. Denn dadurch schaffen wir keine einzige neue Wohnung und keinen einzigen neuen Bauplatz. Wir müssen zusehen, dass wir neue Flächen ausweisen, dass wir mehr in die Höhe gehen, also mehr Geschosse erlauben, und dass wir Bauen insgesamt günstiger machen. Durch viele Bauvorschriften ist das Bauen heute sehr teuer. Wir brauchen eine Baupreisbremse, damit staatliche Vorgaben Bauen nicht immer teurer machen. Wir würden gerne auch die Maßnahmen zur steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung noch umsetzen. Außerdem hängen unsere Vorschläge für bessere Abschreibungsmöglichkeiten beim Mietwohnungsneubau immer noch im Bundesrat fest.

Was halten Sie vom Instrument der Mietpreisbremse?

Das wird nicht dazu führen, dass mehr Wohnungen gebaut werden. Die Tatsache, dass die Mieten so hoch sind, hängt ja damit zusammen, dass zu wenige Wohnungen auf dem Markt sind. Deshalb ist die beste Lösung, dafür zu sorgen, dass mehr Wohnungen gebaut werden. Gleichzeitig müssen wir für eine bessere Erschließung neuer Wohngebiete sorgen. Nicht jeder will auch im Zentrum von Heidelberg wohnen. Deshalb kommt es darauf an, dass man bei entfernteren Lagen die entsprechenden Verkehrswege erschließt, damit die Menschen von außerhalb rasch an ihren Arbeitsplatz kommen.

Seit der Bundestagswahl haben CDU, CSU und SPD neue Partei- und Fraktionschefs bekommen. Wie wirkt sich das auf die Zusammenarbeit in der Regierung aus?

Ich komme sowohl mit Annegret Kramp-Karrenbauer als auch mit Angela Merkel ziemlich gut klar. Natürlich ist es so, dass wir manchmal auch inhaltliche Differenzen haben. Aber die tragen wir dann nicht in den Medien aus. Es wird mir ja manchmal vorgeworfen, dass es zwischen Fraktion und Regierung zu wenig raucht und knallt. Aber wir regeln unsere Streitpunkte lieber intern.

Und wie hat sich die Arbeit innerhalb der Fraktion durch ihren Amtsantritt verändert?

Die Fraktionssitzungen dauern länger, es wird mehr diskutiert. Ich versuche, die Kollegen mehr mit in die Verantwortung zu nehmen. Ich verstehe mich nicht als Bestimmer, sondern Lösungen müssen aus der Fraktion heraus gemeinsam entwickelt werden. Wir haben sehr gute Leute in der Fraktion und die ziehen auch gut mit.

Rückt die CDU unter der neuen Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer wieder weiter nach rechts?

Ich finde es gut, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die konservativen Kräfte in der Partei etwas stärker in den Fokus nimmt, als das vielleicht vorher der Fall war. Aber genauso steht sie für den christlich-sozialen Ansatz der Union und hat auch wirtschaftspolitische Akzente gesetzt. Und das ist auch richtig so. Denn wir müssen als Volkspartei möglichst breit aufgestellt bleiben.

Angela Merkel tritt im Europawahlkampf so gut wie nicht auf. Hat sich die Kanzlerin aus der Parteipolitik zurückgezogen?

Nein, das nehme ich im Präsidium und im Bundesvorstand der CDU überhaupt nicht so wahr. Und sie wird auch die große Abschlussveranstaltung des Wahlkampfs in München mitgestalten. Aber wenn sie sich im Europawahlkampf in den Mittelpunkt schieben würde, würde sie vermutlich dafür kritisiert, dass sie Annegret Kramp-Karrenbauer zu wenig Raum lässt. Es ist daher richtig, dass dies vor allem der Wahlkampf von Annegret Kramp-Karrenbauer und von Generalsekretär Paul Ziemiak ist. Im Übrigen steht für uns natürlich unser gemeinsamer Spitzenkandidat Manfred Weber im Mittelpunkt.

Die Rollenverteilung zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel ist also klar geregelt?

Ja, und das klappt auch gut. Die Bundeskanzlerin hat ja selbstbestimmt einen Teil ihrer Macht abgegeben. Das schaffen im Übrigen nur sehr wenige.

Wem von beiden stehen Sie denn politisch näher: Angela Merkel oder Annegret Kramp-Karrenbauer?

Ich bin Ralph Brinkhaus. Ich habe meine eigenen politischen Positionen. Meine Aufgabe ist es aber auch, den Willen der Fraktion gegenüber der Partei und gegenüber der Regierung zu vertreten. Das tue ich mit allem Nachdruck.