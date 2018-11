PRO

"Das Transplantationsgesetz in Deutschland muss dringend geändert werden. Die seit 2012 geltende Entscheidungslösung ist wirkungslos. 12.000 Menschen auf der Warteliste, 2000 Todesfälle pro Jahr, während man wartet. Als Arzt und Politiker kämpfe ich für die Einführung einer Widerspruchslösung. Jeder, der einer Organspende nicht ausdrücklich widerspricht und diesen Widerspruch dokumentieren lässt, kommt grundsätzlich als Spender in Frage. Damit wird der größte Teil der Bevölkerung zu Spendern. Genau dazu wären 84 Prozent auch bereit. Trotzdem wird jetzt nur eine Minderheit im Todesfall auch Spender. Das liegt zum einen an der Organisation und Bezahlung der Spende. Das ändern wir jetzt zwar per Gesetz, aber es wird alleine keinen Unterschied machen. Die Länder mit hoher Transplantationsquote haben fast alle Widerspruchslösungen. Auch Spanien. Fast alle Patienten und Eltern erwarten, wenn nötig, ein Organ bekommen zu können. Die meisten werden es aber nie bekommen. Weil sie und andere nie die Spendenbereitschaft erklärt haben. Zugleich sollten auch die Angehörigen ein zusätzliches Widerspruchsrecht erhalten, aber nur dann, wenn die Familie nach dem Tod ihres Angehörigen glaubhaft versichert, dass dieser sich gegen die Organspende entschieden hat. Dann werden die Organe nicht gespendet. Kommt die Widerspruchslösung nicht, stellen wir unsere abstrakten und zum großen Teil unberechtigten Bedenken über das konkrete Leid der Betroffenen."

Karl Lauterbach (55, Foto: dpa) ist Universitätsprofessor und SPD-Gesundheitsexperte. Seit 2005 ist der Mediziner Mitglied des Bundestages. Von 2009 bis 2013 war er gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Seit Dezemberg 2013 ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten

CONTRA

"Organspenden retten Leben. Aktuell warten 12.000 Menschen auf ein Spenderorgan. Dem standen 2017 nur 797 Spenden gegenüber. Dabei ist die Bereitschaft und Solidarität in der Bevölkerung groß. 84 Prozent sind generell bereit, Organe zu spenden, doch nur 39 Prozent haben einen Organspendeausweis. Es ist daher richtig, nach Lösungen zu suchen, um diese Diskrepanz zu verringern. Die Widerspruchsregelung wäre ein starker Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht jedes Einzelnen. Denn der Gesetzgeber würde damit diese sehr persönliche Entscheidung vorwegnehmen, die nur mit aktivem Widerspruch aufgehoben werden kann. Es braucht einen Vorschlag, der dem Anspruch auf Selbstbestimmung Rechnung trägt und dennoch eine Erhöhung der Organspenden ermöglicht. Ich schlage deshalb mit anderen vor, die wiederkehrende Ausweisbeantragung für die Entscheidung zur Organspende zu nutzen. Jeder Erwachsene muss alle zehn Jahre seinen Ausweis oder Pass erneuern. Beantragt man ihn, erhielte man ausführliche und unabhängige Infos zur Organspende, die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs oder einer Telefonberatung. Holt man den Ausweis ab, müsste man sich entscheiden: Möchte ich alle oder nur einzelne Organe spenden, möchte ich dies explizit nicht, will ich darüber noch nicht entscheiden? Aber wer soll dann im Unglücksfall entscheiden? Dies wird in einem verbindlich einzurichtenden Organspendenregister zentral vermerkt.

Verunglückt jemand, ließe sich so, rechtssicher und schnell von einem durch das jeweilige Krankenhaus benannten Arzt im zentralen Organspendenregister erfragen, ob eine Entnahme vom Verunglückten bewilligt ist, oder ob der Entnahme vorab widersprochen wurde."

Annalena Baerbock (37, Foto: dpa) ist Bundesvorsitzende der Grünen