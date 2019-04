PRO

Von fairen Wettbewerbsbedingungen zwischen den Energieträgern sind wir Meilen entfernt, mit drastischen Folgen: Der CO2-Ausstoß in der Wärmeversorgung sinkt seit Jahren nicht wirklich, im Verkehr wird mehr Sprit verbraucht. Über Steuern und Abgaben Anreize für klimafreundliche Investitionen zu setzen, ist ein zutiefst marktwirtschaftlicher, weil technologieoffener Ansatz. Es erstaunt, dass die, die sonst immer von Marktwirtschaft reden, hier blockieren. Die Besteuerung nach den CO2-Emissionen der einzelnen Treib- und Brennstoffe auszurichten, würde den Markt für klimafreundliche Fahrzeuge und Heizungen beflügeln. Saubere Energie wäre günstiger, da sie keinen CO2-Preis hätte.

Inzwischen hat sich eine breite Allianz von Wirtschaftsverbänden, Energieversorgern und Umweltverbänden gebildet, die einen nationalen CO2-Preis fordern - weil eine europäische Durchsetzung vermutlich Jahrzehnte dauern würde. Ebenso wichtig ist, dass ein CO2-Preis nicht als Mehreinnahme beim Fiskus verbleibt, sondern zurückgegeben oder zur Senkung der Abgaben und Umlagen auf Strom verwendet wird. Es gibt mehrere kluge Möglichkeiten für diese Rückgabe. Ganz oben auf der Agenda steht die Senkung oder Abschaffung der EEG-Umlage. Sieben Cent pro Kilowattstunde beträgt sie. Strom würde so deutlich preiswerter, ein Durchschnittshaushalt würde um bis zu 250 Euro Stromkosten pro Jahr entlastet werden, wenn EEG-Umlage und Stromsteuer durch die CO2-Einnahmen bezahlt werden. Eine andere Idee ist, die zusätzlichen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung pro Bürger direkt auszuzahlen, etwa in Form eines "Energiegeldes", wie es die Schweiz schon länger eingeführt hat.

Oliver Krischer (49) ist stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Bundestag.

CONTRA

CO2 braucht einen Preis, aber nicht über eine Steuer. Die Freien Demokraten schlagen vor, den EU-Emissionshandel auf alle Wirtschaftsbereiche auszuweiten. Im Emissionshandel legt die Politik eine jährlich sinkende Gesamtmenge an CO2 fest, die ausgestoßen werden darf. Die Unternehmen sind verpflichtet, für jede Tonne CO2 ein Zertifikat zu kaufen. Da die Zahl der Zertifikate begrenzt ist, werden die Klimaziele garantiert erreicht. In der EU funktioniert die Deckelung der Emissionen in der Industrie sowie in der Energiewirtschaft auf diese Weise schon lange sehr gut. Die Freien Demokraten möchten künftig auch den Verkehr und die Gebäudewärme integrieren. Am Handel teilnehmen sollen dann etwa Raffinerien.

Eine CO2-Steuer ist dagegen klimapolitisches Glücksspiel. Keiner weiß, wie hoch der Preis sein muss, um die gewünschte Wirkung zu entfalten. Kein Wunder, dass derzeit Zahlen zwischen 20 und 200 Euro pro Tonne diskutiert werden. Da es keine Mengenbegrenzung gibt, ist die Wirkung ungewiss. Zudem ist eine CO2-Steuer unsozial: Weil sie in jedem einzelnen Bereich zu sinkenden Emissionen führen muss, hat sie nur dann eine Wirkung, wenn sich Teile der Gesellschaft zum Beispiel das Autofahren nicht mehr leisten können. Das trifft natürlich in erster Linie Menschen mit geringen Einkommen. Im Emissionshandel dagegen würden die Spritpreise zunächst nur um ein paar Cent steigen. Dadurch müsste niemand auf sein Auto verzichten. Denn das CO2 würde von der Gesamtmenge abgezogen und stünde dann nicht mehr zur Verfügung. So erreicht man die Klimaziele sowohl effektiv als auch sozialverträglich.

Lukas Köhler (32) ist seit 2017 im Bundestag und dort klimapolitischer Sprecher der FDP-Fraktion