PRO

Die Corona-Warn-App hat bislang sehr gut funktioniert. Bisher haben wir noch nicht so viel Nutzen von ihr gehabt, weil die Zahl der Corona-Fälle noch so verhältnismäßig niedrig war. Tatsächlich ist die App für uns weiterhin im Kampf gegen die Pandemie eine wesentliche Unterstützung. Fast 20 Millionen Nutzer habe sie ja bereits heruntergeladen. Sie wird noch weiterentwickelt und sicher deutlich besser werden. Die Vorbereitungen und Prüfungen laufen bereits.

Jeder, der infiziert ist, und die Mitteilung darüber bekommt, sollte meines Erachtens in Zukunft automatisch seine Kontakte warnen. Es sei denn, er entscheidet sich bei der Mitteilung der Infektion, nicht zu warnen. Die Warnung soll zur Regel werden und nicht die Ausnahme sein.

Die App sollte auch so weiterentwickelt werden, dass sie bei der Nachverfolgung der Infektionsketten durch die Gesundheitsämter einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Die Cluster könnten dann schneller isoliert, in Quarantäne gebracht und getestet werden.

Die App ist zwar für die erste Welle etwas spät gekommen. Sie wird aber in den jetzt vor uns liegenden Monaten eine große Hilfe sein. In der zweiten Corona-Welle wird sie richtig wertvoll werden. Das darf man nicht unterschätzen.

Professor Karl Lauterbach (57; Foto: dpa) ist Epidemiologe und Gesundheitsexperte der SPD. Der Rheinländer studierte unter anderem in Harvard, wo er noch heute regelmäßig unterrichtet. Er war früher CDU-Mitglied und gehört heute zum linken Flügel der SPD.

CONTRA

Bislang bleibt die Corona-App unter den Erwartungen. Bedauerlich ist nach wie vor die mangelnde technische Kompatibilität in ganz Europa und anfängliche technische Schwierigkeiten bei der Warn-Funktion.

Weder bei den Gesundheitsämtern noch bei der App steht die Cluster-Nachverfolgung im Fokus. In anderen Ländern, etwa Japan, funktioniert die Erkennung von Infektionsclustern viel besser. Professor Drosten empfiehlt deshalb das Führen eines Kontakttagebuchs. Mehr Personen müssen ihre Kontakte über eine Positiv-Testung mithilfe der App informieren. Selbst nach einem halben Jahr der Pandemie werden viele Testergebnisse von den Laboren nicht in der App abgebildet. Es gibt weiterhin auch kein Angebot, mit dem die Menschen aktuelle und leicht verständliche Informationen zum Infektionsgeschehen vor Ort – und die jeweils geltenden Regeln – aufs Handy bekommen. All das muss sich ändern!

Der drastische Anstieg an Infektionszahlen wird nun zum Prüfstein für die App. Sie muss dringend weiterentwickelt werden, um unsere Gesundheitsämter wirksam zu unterstützen. Wir müssen unbedingt darüber reden, wie die App besser und nützlicher wird.

Denn es ist gut, dass wir die App haben. Aber nur herunterladen bringt nichts, wenn sie nicht richtig funktioniert, nicht benutzerfreundlich ist und nicht genutzt wird. Nur dann kann sie wirksam zur Unterbrechung von Infektionsketten beitragen und eine Überlastung unseres Gesundheitssystems abwenden.

Dieter Janecek (44; Foto: privat) ist digitalpolitischer Sprecher der Grünen.