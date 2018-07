Von Petra Sorge, RNZ Berlin

Es war im Wahlkampf, als sich Altenpfleger Ferdi Cebi (36) in einer Talk-Sendung mit Kanzlerin Angela Merkel zu Wort meldete. Er forderte höheren Lohn, bessere Arbeitszeiten, mehr Personal. Und er lud Merkel ein, ihn bei der Arbeit in einem Paderborner Heim zu begleiten. Die Kanzlerin sagte zu, heute löst sie ihr Versprechen ein.

Herr Cebi, heute ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Ihre Praktikantin in der Pflege. Welche Aufgabe werden Sie ihr geben?

Ich werde ihr den Alltag auf Station näherbringen. Zum Beispiel das Anreichen von Essen: Das kann bei Demenzerkrankten besonders schwer sein, wenn sie die Nahrungsaufnahme ablehnen. Angela Merkel soll sehen, wie anstrengend schon eine kleine Tätigkeit sein kann, auch körperlich, wenn man einen 100-Kilo-Mann im Bett versorgen muss. Auch über die Rente möchte ich sprechen: Ich muss zum Beispiel bis 67 arbeiten. Das ist in unserem und in anderen Berufen überhaupt nicht möglich.

Die Kanzlerin hatte Ihnen in der Sendung "Klartext" im vergangenen Jahr zugesagt, "dass Weiteres passieren wird". Hat sie ihr Versprechen gehalten?

Indirekt. Ich werde nicht alles schlecht machen. In letzter Zeit ist Einiges passiert, aber leider zu wenig und zu langsam. Fortschritte gibt es beim bürokratischen Aufwand, der uns von der eigentlichen Arbeit abhält: Die Dokumentation dauert jetzt nicht mehr eine Stunde, sondern nur noch 20 Minuten.

Sie verdienen 2000 Euro netto pro Monat, andere Pfleger deutlich weniger…

Mir schreiben Leute, dass sie 600 Euro netto weniger verdienen als ich, obwohl sie genau die gleiche harte Arbeit machen. In fast allen Einrichtungen gibt es jetzt die Sechs-Tage-Woche. Das heißt, die Pfleger müssen zwölf Tage am Stück arbeiten und haben dann nur zwei Tage frei. Die Betriebe sparen an jeder Ecke und nutzen das Personal aus. Es gibt immer noch keine verpflichtende Fünf-Tage-Woche und keine flächendeckenden Tarifverträge. Da müsste es endlich ein Gesetz geben.

Sie hatten Angela Merkel auch gesagt, dass der Pflegeberuf nicht richtig wertgeschätzt wird. Was stört Sie konkret?

Schade ist, dass immer nur die negativen Seiten des Berufs gezeigt werden. Wenn etwas Schlimmes in den Altenheimen passiert, steht das gleich in der Zeitung. Aber dass man viel von den Menschen zurückbekommt - manche von ihnen haben noch den Zweiten Weltkrieg erlebt -, das wird zu selten erzählt. Viele verbinden Altenpflege nur mit Intimpflege. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil von dem, was wir machen. Wir sind auch Ratgeber und Seelsorger.

Die Bundesregierung hat in diesem Monat die "Konzertierte Aktion Pflege" gestartet. Drei Ministerien - Gesundheit, Familie und Arbeit - sind beteiligt, sie wollen "mehr Wertschätzung, bessere Arbeitsbedingungen und gerechte Bezahlung". Ein Fortschritt?

Das geht in die richtige Richtung, aber es reicht nicht, um junge Leute für den Beruf zu begeistern. Der demografische Wandel zeigt, dass es immer weiter bergab geht. Eigentlich läuft das alles auf eine Katastrophe hinaus.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will 13.000 neue Stellen schaffen, jedes Altenheim soll profitieren. Für eine Einrichtung wie Ihre - etwa 110 Bewohner - verspricht er anderthalb Stellen mehr. Würde das einen Unterschied machen?

Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber wie gesagt: Wir wollen auch Jüngere für den Beruf begeistern.

Sie versuchen das, indem Sie mit Bewohnerinnen und Bewohnern Rap-Videos aufnehmen und bei YouTube teilen. Welche Rückmeldungen bekommen Sie dafür?

Das Schöne ist, dass ich sogar Erwachsene damit erreiche. Diesen Gangsta-Rap, der Drogen und Gewalt verherrlicht und der viele Jugendliche auf die schiefe Bahn bringt, lehne ich ab. Ich will mich mit dem Rap für das Thema Pflege einsetzen und den jungen Leuten ein Vorbild sein. Bei mir haben sich schon viele gemeldet, dass sie wegen mir den Beruf ausprobiert haben. Das macht mich unglaublich stolz.

Was braucht es noch, um junge Leute für die Pflege zu begeistern?

Dass man mehr Zeit für die Menschen hat. Oft läuft das alles viel zu hektisch ab. Dabei möchte man den Menschen mit Respekt begegnen.