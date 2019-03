Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Paul Ziemiak ist Generalsekretär der CDU.

Herr Ziemiak, die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer steht wegen einer Faschingsrede in der Kritik. Verstehen Sie das?

Es ist Karneval! Und im Karneval sollte man die Dinge nicht zu ernst nehmen.

Ein ernstes Thema ist der Umgang der europäischen Christdemokraten mit Ungarns Regierungschef Orban ...

Die Plakataktion ist völlig inakzeptabel. Wir sind in engen Gesprächen mit der CSU und mit unseren europäischen Partnerparteien. Aber diesen Dialog führen wir miteinander und nicht über die Medien.

Angela Merkel hat die Schülerdemonstrationen für den Klimaschutz gelobt. Sie dagegen haben die Klimaaktivistin Greta Thunberg auf Twitter verspottet. Hat sich an Ihrer Bewertung der Proteste etwas geändert?

Es ist gut, wenn sich junge Menschen engagieren, das habe ich auch als Schüler getan. Dass man für seine Meinung auf die Straße geht und sich engagiert, kann ich daher sehr gut nachvollziehen. Jeder Schüler ist selbst dafür verantwortlich und muss entscheiden, ob es richtig und wichtig ist, um etwas Gutes zu bewirken. Wir müssen aber die Fragen zu Umwelt- und Klimaschutz und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit miteinander verbinden. Manch einer in diesem Land ist schon in einem regelrechten Ausstiegswahn. Wir brauchen beides: Umweltschutz und eine wettbewerbsfähige Industrie.

Justizministerin Katarina Barley (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, das Wahlalter auf 16 herabzusetzen. Ein sinnvoller Vorschlag?

Ich halte von diesem Vorschlag nicht viel. Wir sollten lieber daran arbeiten, die Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu verbessern, sich vor Ort in der Schule, in der Kirche und in der Nachbarschaft zu engagieren und mitzuarbeiten. Das bringt mehr als jede Wahlrechtsreform. Ich selbst habe mich mit 14 Jahren als Vorsitzender des Kinder- und Jugendrates meiner Heimatstadt Iserlohn engagiert und gemeinsam mit anderen viel bewegt. Wählen mit 18 hat sich bewährt. Mit 18 ist man volljährig. Erst dann sollte man auch wählen.

Die SPD pocht auf ihre Pläne für eine Grundrente, lehnt eine Bedürftigkeitsprüfung weiter ab. Wie könnte ein Kompromiss aussehen?

Wer lange arbeitet und Beiträge zahlt, muss im Alter mehr haben als jemand, der nicht gearbeitet hat. Leistung muss sich lohnen. Der Vorschlag von Arbeitsminister Hubertus Heil schafft aber neue Ungerechtigkeiten. Ist es gerecht, dass jemand nach 35 Jahren Teilzeit mehr Rente bekommt, als jemand, der 34 Jahre Vollzeit gearbeitet hat? Das ist doch niemandem zu erklären. Und es ist niemandem zu erklären, warum eine Erzieherin oder ein Krankenpfleger über ihre Steuern jemandem noch eine zusätzliche Rente finanziert, der noch andere Einkünfte im Alter hat. Ohne Bedürftigkeitsprüfung werden wir dem ungerechten Vorschlag von Minister Heil nicht zustimmen.

Sie werfen der SPD vor, sich auf Kosten des Landes therapieren zu wollen.

Aus dem Finanzministerium hört man zu den finanziellen Spielräumen ja, dass Milliarden im Etat fehlen. Es ist wichtig, jetzt noch einmal festzustellen: Olaf Scholz ist Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland und kein Minister für das Wohlfühlprogramm der SPD. Die SPD hat bisher keine Finanzierungskonzepte für ihre Vorschläge geliefert. Wenn am Ende die Vorschläge der SPD bedeuten, dass wir Geld in anderen Bereichen kürzen, etwa der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, dann ist das mit der Union nicht zu machen.