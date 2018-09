Von Sören S. Sgries

Rust. Besorgt wirkte CDU-Landeschef Thomas Strobl nicht. Sondern sogar ziemlich zufrieden, obwohl seine Partei ihm einige Hausaufgaben mitgegeben hatte. Konflikt mit dem grünen Koalitionspartner wohl unumgänglich. "Die CDU Baden-Württemberg fordert, die von Grün-Rot erhöhte Grunderwerbsteuer mittelfristig wieder auf 3,5 Prozent abzusenken", heißt es in einem Antrag, den der Landesparteitag in Rust beschlossen hatte. Für Familien mit Kindern solle die Steuer, die aktuell bei 5 Prozent liegt, beim Ersterwerb von Wohneigentum komplett entfallen, so der Wunsch der CDU-Basis. Strobl findet das "einen richtigen, einen guten Weg".

Dabei liegt die Forderung eigentlich konträr zum bisherigen Regierungskurs. Zu Beginn der Legislatur hatte sich Grün-Schwarz in Nebenabsprachen zum Koalitionsvertrag sogar noch die Anhebung dieser Steuer offengehalten. Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) war das angesichts der derzeitigen Steuerlage zuletzt zwar kein Thema mehr - er zählte die Option aber weiterhin grundsätzlich zum "Instrumentenkasten" der Regierung.

Vize-Regierungschef Strobl sieht jedoch Spielraum. "In der Landespolitik haben wir eine Stellschraube, mit der wir ab morgen den Erwerb einer Wohnung oder eines Häuschens billiger, günstiger machen können", sagt er. " Ich finde, wir sollten schon einmal auch die Kraft zu einer Steuersenkung haben." Und: "Da werden wir mit dem Koalitionspartner, mit den Grünen, in Stuttgart darüber zu reden haben."

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart assistiert am Sonntag per Pressemitteilung: "Bezahlbares Wohnen, gerade auch für Familien mit Kindern, geht uns alle an." Eine niedrigere Steuerbelastung helfe jungen Familien, Eigentum zu bilden.

Laut aktuellem Haushaltsplan wurden für 2017 mit fast 1,8 Milliarden Euro an Einnahmen aus diesem Aufschlag beim Haus- oder Wohnungskauf gerechnet. Die vorgeschlagene Senkung würde das Land also rund eine halbe Milliarde Euro kosten. Schwer vorstellbar, dass sich Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) damit anfreunden kann.

Aus inhaltlichen Gründen könnte die CDU in zwei anderen Punkten mit dem Koalitionspartner aneinandergeraten: So wurde eine Stärkung des Freiwilligen Polizeidienstes gefordert ("einschließlich Uniform und Waffe"). Und statt stadtweiten sollen in Stuttgart höchstens räumlich und zeitlich begrenzte Fahrverbote durchgesetzt werden.

Beschlossen wurde auch das Kommunalwahlprogramm. "Ihr seid das Salz in der politischen Welt", lobte Strobl die in den Gemeinden Engagierten. Am 26. Mai 2019 gehe es darum "den Spaltpilz aus unseren kommunalen Gremien so gut es geht herauszuhalten", sagte er mit Blick auf die AfD.