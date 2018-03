Von Kathrin Hoth

Heidelberg. Markus Nierth (49) setzte sich 2015 als ehrenamtlicher Bürgermeister gegen massiven Widerstand für die Unterbringung von 40 Flüchtlingen in Tröglitz in Sachsen-Anhalt ein. Als eine NPD-Kundgebung direkt vor seinem Haus abgehalten werden sollte, trat Nierth aus Sorge um die Sicherheit seiner Familie zurück - und warf Bürgern wie Politikern vor, ihn im Stich gelassen zu haben. Seine Erfahrungen beschreibt er in seinem Buch "Brandgefährlich: Wie das Schweigen der Mitte die Rechten stark macht." Am Samstag, 24. März, spricht Nierth dazu um 20 Uhr im Interkulturellen Zentrum in Heidelberg bei den "Internationalen Wochen gegen Rassismus".

Sie haben 2015 Morddrohungen erhalten und gehen noch heute mit ungutem Gefühl durch Tröglitz. Warum sind sie geblieben?

Zum einen wohl aus Sturheit, weil wir den Rechten nicht den Raum überlassen möchten. Zum anderen, weil wir auf das eigentlich herzliche, aufgeschlossene Wesen der Menschen dort bauen. Wir wünschen uns natürlich trotzdem, dass mehr von ihnen aufstehen und als mündige Bürger Verantwortung übernehmen.

Sie hatten 2015 auch aus der Bürgerschaft kaum Rückhalt. Woran glauben Sie liegt das?

Weil manche Leute schlichtweg Angst vor den Rechten hatten. Ein größerer Teil der Menschen versucht sich, scheinbar unpolitisch, komplett herauszuhalten. Und dann gibt es einen dritten Teil, der die Anliegen der Rechten tatsächlich gut findet.

Ihr Buch handelt von der schweigenden Mitte. Wie kann man die dazu bringen, ihr Schweigen zu brechen?

Indem man sie persönlich anspricht und ihre Empathie weckt. Ich frage nun manchmal Verantwortliche auf der Straße: Wo warst du vor zweieinhalb Jahren als CDU-Mitglied, als meine Familie bedroht wurde? Wo warst du als Mensch, als Christ? Man muss den Menschen klar machen, in welch riesen Gefahr unsere Gesellschaft steht, weil die rechten Demagogen ihnen letztlich auch ihre Freiheit nehmen wollen.

Was antworten Ihnen die Menschen?

Fast alle schweigen. Ein paar wenige sagen auch, dass sie inhaltlich nicht meiner Meinung waren. Wir als Familie haben entsetzt festgestellt: Wenn es darauf ankommt, sind wir allein, auch wenn wir über viele Jahre herzensengagierte Kümmerer waren. Ängste und Abgestumpft-Sein scheinen größer zu sein als der menschliche Anstand.

Was fordern Sie von der Politik?

Im Buch viel, hier nur kurz: Alle, die unter rechter Bedrohung leiden, brauchen Beistand, vor allem von Nachbarn, Freunden. Wenn Rechte in einem Ort versuchen, die Stimmungshoheit zu übernehmen, müssen sich alle demokratischen Kräfte schnell verbünden, Eitelkeiten zurücklassen und gemeinsam kämpfen. Und die Schulen sollten, zumindest in meinem Umfeld, Kinder endlich zu mündigen Bürgern erziehen. Es darf nicht länger nur um Wissensabfüllung gehen. Kreativität, Persönlichkeit, emotionale Intelligenz, politische Sprachfähigkeit sind Grundlagen für den mündigen Bürger, den die Demokratie zum Überleben braucht.

Sie halten die Bürger für unmündig?

Natürlich nicht alle. Aber in den abgehängten Gebieten sind die jungen Kreativen meist weggezogen. Ich erlebe einige meiner Landsleute, die sich aufs kindlich-motzigen Anspruchsdenken beschränken, aber selbst sich beim kreativen Aufbau der Gesellschaft nicht beteiligen. Rechte Ideologen wie Höcke und Kubitschek sind doch aus dem Westen genau in die Gebiete gegangen, wo die Menschen am meisten sich selbst entfremdet und tief verunsichert sind. Man unterschätzt nicht nur in Berlin den geradezu religiös fanatisierten Umsturzwillen der rechten Protagonisten. Und man unterschätzt die innere Not, die Erlösungsbedürftigkeit einer großen Menge, die sich gerne verführen lassen möchte!

Was meinen Sie damit?

Die Menschen spüren den anstehenden Zeitenwandel, die immer wahnsinnigere Geschwindigkeit, den Druck im Arbeitsleben und haben Angst. Dazu kommt eine innere Sinn- und Identitätskrise vieler Menschen auch in der Mittelschicht. Diese über Jahrzehnte geförderte "Ich-zuerst" und "Geiz-ist-geil"-Mentalität hat uns doch viel gekostet. Wir leben in einer egozentrierten, vereinsamten, getriebenen und unbarmherzigen Gesellschaft, in der viele Menschen den Zugang zu ihrem Inneren verloren haben, sich ihren Ängsten, Versagen und Schwächen nicht stellen, sondern nur noch auf andere übertragen können.

Wir haben eine Sinn- und Wertekrise, keine Flüchtlingskrise, und der Erfolg der AFD ist eine logische Folge unseres Zeitgeistes. Von einem "ich zuerst" ist es nicht weit zu einem "wir zuerst". Viele Menschen haben sich von sich selbst entfremdet und schreien deshalb nach äußerer Heimat und Identität. Wir müssten unsere innere Heimat, den Frieden mit uns selbst, wieder finden.

Gerade im Osten fühlen sich viele Menschen abgehängt. Können Sie verstehen, dass sie aus Frust rechte Parteien wählen?

Ich habe Verständnis für ihr Fühlen. Aber nicht für die Reaktion, dann auf diejenigen auf der nächstniedrigeren Stufe einzutreten. Ich bin zudem sehr vorsichtig mit der rein ökonomischen Begründung. Wir haben ein mindestens genauso großes kulturelles "Abgehängtsein" von Demokratie. Da geht es etwa auch um sozial nicht integrierte Deutsche, die durchaus aus dem Mittelstand kommen, aber keinen menschlichen Anschluss gefunden haben und sich ihre Gemeinschaft über ein neues Thema, nämlich Fremdenhass, suchen.

AfD-Wähler werfen anderen Parteien vor, nicht mehr richtig zuzuhören. Haben sie Recht?

Seit wann hört die AFD anderen zu? Sie ist die personifizierte Partei der Egosüchtigen und Unbarmherzigen. Sicher fehlt es den anderen Parteien oft an Empathie, aber auch an Menschen an der Basis, die sich engagiert einbringen. Das heißt: Jeder ist gefragt, sich als Kümmerer einzubringen im Ortschaftsrat, beim Frühjahrsputz im Dorf oder für ein seelisch verwahrlostes Kind vorm Nachbarhaus. Nur jammern und infantil auf die da oben zeigen geht eben nicht. Jeder kann in seinem direkten Umfeld etwas für eine barmherzigere Gesellschaft tun. Wir brauchen keine Leitkultur, wir brauchen eine Wiederbelebung der Wertschätzung für andere. Wer wertgeschätzt wird, kann auch anderen Menschen ihren Wert zugestehen.

Was kann die Politik tun, damit Ihre Ideale wahr werden?

Gerade für Politiker ist es wichtig, vorbildhaft und authentisch zu leben, auch Fehler einzugestehen und barmherziger untereinander umzugehen. Politiker sollten auf die Straße gehen, nicht Parteitage in Konferenzhotels abhalten. Die AfD hat das leider besser gemacht.

Würden Sie sich im Rückblick in Tröglitz wieder für die 40 Flüchtlinge einsetzen?

Meine Familie und ich haben uns in erster Linie für Mitmenschlichkeit und menschlichen Anstand stark gemacht. Das sind doch die Rest-Werte unseres sogenannten christlichen Abendlandes. Am Umgang mit den Flüchtlingen ist nur sichtbar geworden, was jeweils im Menschen steckt. Ich gestehe, dass ich ab und zu zweifle, ob es sich gelohnt hat, all die Konsequenzen in Kauf zu nehmen, um für unser Gewissen einzugestehen. Wir haben nicht nur unser Heimatgefühl verloren, jeder in der Familie kämpft bis heute mit dem Erlebten. Andererseits würde ich mich schämen, wenn ich nicht für mein Gewissen, meinen christlichen Glauben, eingestanden hätte.