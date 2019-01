Von Michael Abschlag

Sinsheim. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer trat im Rahmen des Neujahrsempfangs der SPD Rhein-Neckar im Technikmuseum Sinsheim auf. Die RNZ traf die 57-Jährige im Rahmen der Veranstaltung.

Frau Dreyer, bei den letzten Europawahlen war die Wahlbeteiligung eher gering. Mit welchen Themen wollen Sie die Menschen überzeugen?

Europa bedeutet für uns die Sicherung unseres Friedens und der guten Entwicklung unseres Landes. Und die Hauptthemen der SPD sind, dass wir für ein soziales Europa stehen, für Arbeitnehmerrechte und soziale Standards in ganz Europa.

Nun steckt die Sozialdemokratie europaweit in der Krise. Woran liegt das? Und was kann man dagegen tun?

Erst im vergangenen Jahr ist Pedro Sanches Ministerpräsident in Spanien geworden und auch in Portugal führen Sozialdemokraten erfolgreich die Regierung an. Wir werden im Europawahlkampf deutlich machen, dass die SPD die Europapartei ist. Deshalb positionieren wir uns auch am deutlichsten gegen Nationalismus und Populismus. Wir können nur erfolgreich sein in einem geeinten Europa. Und da spielen neben dem Wirtschaftsraum, der sich gut entwickelt hat, die sozialen Themen die größte Rolle.

Trotzdem kommt die SPD mit ihren Themen beim Wähler offenbar nicht an. Und auch viele in Ihrer Partei beklagen, man stehe mit der eigenen Politik im Schatten der Union.

Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viele Themen auf den Weg bringen können, die ursozialdemokratisch sind: beispielsweise den sozialen Arbeitsmarkt, die Stabilisierung des Rentenniveaus, die Brückenteilzeit, das Qualifizierungschancen-Gesetz und die Arbeitgeber zahlen künftig wieder die Hälfte der Krankenversicherung. Dazu kommt das Gute-Kita-Gesetz mit Milliardeninvestitionen des Bundes für mehr Qualität und weniger Gebühren. Das Starke-Familien-Gesetz wird dazu beitragen, die Kinderarmut in Deutschland wirksam zu bekämpfen, das ist eine echte Leistung. Das ist noch keiner Regierung vor uns gelungen. Über diese Themen sprechen wir, denn das ist unser Erfolg innerhalb der Regierung. Wir haben das durchgesetzt.

Eine Partei, die gerade stark im Aufwind liegt, sind die Grünen. Was machen die richtig, was die SPD falsch macht?

Ich bin davon überzeugt, dassdie SPD wieder stark werden wird. Meine Partei hat in ihren 155 Jahren schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Wir haben allen Grund zum Selbstbewusstsein. Nur wir sagen, dass Arbeitnehmerrechte ein Kernthema sind. Deshalb setzen wir uns auch in Europa für gleiche Arbeitnehmerrechte ein, für gute Arbeit und gute Bezahlung, eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung. Wirtschaftlicher Erfolg in Europa muss immer auch bedeuten, dass die Menschen gute Arbeitsbedingungen haben und gut bezahlt werden. Deshalb setzen wir uns für einen europäischen Mindestlohn ein, der sich an der Wirtschaftskraft des jeweiligen Landes orientiert.

Hat man diese soziale Frage zu sehr vernachlässigt?

Die SPD hat sich immer für ein soziales und gerechtes Europa stark gemacht. Die SPD will ein Europa, das sich um seine Bürgerinnen und Bürger kümmert und unser aller Leben besser und leichter macht. Das werden wir bis zum 26. Mai deutlich machen. Bei diesen Wahlen kommt es wirklich drauf an, in welche Richtung sich Europa entwickelt. Wichtig ist deshalb eine hohe Wahlbeteiligung.

Inzwischen sind ein Drittel der Abgeordneten im Europaparlament Rechtspopulisten, und es wird mit einem weiteren Zuwachs gerechnet. Was kann man dagegen tun?

Ich glaube, das Erstarken der Rechtspopulisten hat viele Gründe. Es hat, neben der sozialen Frage, auch den Grund, dass wir in einer globalisierten Welt leben, und dass wir es mit vielen Herausforderungen zu tun haben, beispielsweise der Digitalisierung, die die Menschen verunsichern und keine einfachen Antworten zulassen. Aber Deutschland kann nur in einem geeinten Europa erfolgreich sein. Es gibt also keinen Gegensatz zwischen der Liebe zur Heimat und der Liebe zu Europa. Im Gegenteil, das eine bedingt das andere. Das muss man immer wieder deutlich machen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, auf die Veränderungen in der Welt mit Abschottung zu reagieren. Europa darf man nicht denen überlassen, die es zerstören wollen. Der Nationalismus hat Deutschland nur ins Verderben geführt. Nicht weniger, sondern mehr europäischer Zusammenhalt ist die Antwort auf so viele wichtige Herausforderungen unserer Zeit.

Dennoch gibt es viele Vorbehalte gegen ein enger zusammenwachsendes Europa. Gerade wenn es um das Thema europäischen Solidarität fürchten viele, dass am Ende nur Deutschland für die anderen zahlt.

Man muss natürlich immer die Balance halten. Alle müssen sich auf einer gleichen Grundlage einbringen. Allerdings werden bei diesem Thema natürlich auch Märchen erzählt. Tatsache ist, dass wir überdurchschnittlich von Europa profitieren. Wir sind ein Exportland, wir wären aufgeschmissen ohne offene Grenzen. Der Brexit führt uns vor Augen, was es für unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand bedeuten würde, wenn plötzlich wieder Grenzen und Zölle drohen. Dann haben wir es auch noch mit den USA unter Donald Trump zu tun und mit China mit seinem Expansionswillen. Es ist undenkbar, dass Deutschland, Frankreich oder Spanien es ökonomisch alleine mit solchen Ländern aufnehmen. Das können wir nur gemeinsam schaffen.

Viele Menschen scheinen doch das Vertrauen in die Politik verloren zu haben – in Frankreich sehen wir gerade die Proteste der Gelbwesten. Halten Sie solche Proteste auch in Deutschland für möglich?

Solche Entwicklungen dürfen wir nicht unterschätzen. Für viele Menschen am unteren sozialen Rand ist die Belastungsgrenze längst erreicht – das gilt nicht nur für Frankreich. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen vom Wohlstand profitieren, Menschen müssen das Gefühl haben, dass sie von ihrem Lohn ihr Leben bestreiten können und Rentnerinnen und Rentner sollen sich auf eine stabile Rente verlassen können. Dafür werden wir Sorge tragen.

Müssen sich auch die EU und die einzelnen Staaten verändern, damit Europa wieder attraktiver wird?

Ich glaube schon, dass man nach der Europawahl überlegen muss, was die großen Themen sind, die man nur gemeinsam stemmen kann. Dazu gehören etwa Migration, Klimawandel und Terrorbekämpfung. Das schafft man nur zusammen. Und dann kann man genauso gut überlegen, ob es auf der nationalen oder regionalen Ebene Punkte gibt, wo man etwa Lockerungen ermöglicht. Der Aachener Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich ist ein Beispiel dafür. Da haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass die Grenzregionen von der Zusammenarbeit noch leichter profitieren können und weniger bürokratische Möglichkeiten der Zusammenarbeit haben. Das betrifft gerade auch Bundesländer wie Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.