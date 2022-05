Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Kühe rülpsen Methan, ein starkes Klimagas. Und ein wenig furzen sie es. "Das sind die technischen Fachbegriffe der Physiker dafür", sagt Steven Chu (74) und lässt ein schelmisches Grinsen über seine Lippen huschen. Der Physiknobelpreisträger von 1997 und frühere Energieminister von Barack Obama ist ins Deutsch-Amerikanische Institut in Heidelberg gekommen, um über Ideen gegen den Klimawandel zu sprechen. Und eine davon hat mit Kühen zu tun.

Denn das Methan wird von Parasiten im Verdauungstrakt der Rinder erzeugt. Die Idee: Man könnte einen mRNA-Impfstoff gegen sie entwickeln. Die Kühe würden weniger rülpsen, das ganze Futter ginge ins Fleisch. Der Haken: Noch ist unsicher, ob Rinder und Parasiten nicht doch in Symbiose leben, also einander brauchen. "Man muss das sehr vorsichtig umsetzen", sagt Chu. "Aber es könnte möglich sein."

Vorsicht, aber keine Angst vor neuen Technologien. Das ist die Botschaft des Stanford-Professors mit chinesischen Wurzeln. "Gentechnik hat einige sehr gute Seiten", sagt er – die weit verbreitete Skepsis in Europa im Blick – und betont: "Wir genmodifizieren seit 4000 Jahren Tiere und Pflanzen." Heute könnten genveränderte Mikroben dabei helfen, mehr Hafermilch aus dem Hafer zu holen, oder Getreidepflanzen direkt aus der Luft mit Stickstoff zu düngen (und damit das Problem der Überdüngung verringern). Die Konsequenz aus wachsender Weltbevölkerung samt Nahrungsbedarf einerseits, wachsenden Klima- und Umweltproblemen andererseits heißt für ihn: "Wir brauchen eine vierte Agrarrevolution".

Wäre Rinderzucht ein Land, wäre sie einer der größten Treibhausgas-Produzenten der Welt, hinter China etwa gleichauf mit den USA, zeigt Chu seinem Heidelberger Publikum. In seiner Vision könnte die Landwirtschaft dagegen ein Beitrag zur Klimaneutralität, eine veritable CO2-Senke werden. "Vergesst den brasilianischen Regenwald", sagt er provokativ: Allein der Pflanzenanbau in den USA fange mehr CO2 ein, als das Land ausstoße. Man müsste nur einen Weg finden, den Kohlenstoff dauerhaft einzulagern, statt ihn durch Verbrennung wieder in die Atmosphäre zu schicken. "Das sind verrückte Ideen", betont er. "Aber wir brauchen sie."

In seinem einstigen Zuständigkeitsbereich – Energie – setzt Chu auch auf ein altbewährtes Prinzip: Pumpspeicherkraftwerke. Wenn dazu bestehende Dämme genutzt werden, sei dies die günstigste Batterietechnik, die es gibt, rechnet er vor. Nur dass die Topographie dies längst nicht überall ermöglicht. Und allein für einen Anteil der Erneuerbaren von 80 Prozent müsse man Speicher für etwa drei Tagesverbräuche in der Hinterhand haben. Klingt wenig, ist aber das 1000-Fache bestehender Kapazitäten. Und selbst wenn der Ausbau zu einem Zehntel der heutigen Kosten möglich würde, dürfte es den Strompreis um 30 Prozent treiben.

Über eine Weiterentwicklung der Kernkraft – die er für nötig hält – spricht Chu im Land des Atomausstiegs wohlweislich nicht. Auch Fragen, die sich aktuell aus der Ukraine-Krise für die deutsche Energiepolitik ergeben, berührt er erst in der Fragerunde. Zum aktuellen Kurs, arabische Autokratien und die USA um Gas anzubetteln, sieht er keine kurzfristige Alternative. Mittelfristig nennt er den Einbau von Wärmepumpen und konsequente Gebäudedämmung, um sich von fossilen Energieträgern zu lösen.

Vor allem für den Verkehrssektor entwirft Chu wieder langfristige Visionen. So seien etwa flüssige Kohlenwasserstoffe, synthetisch hergestellte Öl-Äquivalente, als Treibstoff deutlich günstiger und sicherer zu transportieren als Wasserstoff, LNG-Flüssiggas oder Ökostrom. Und auch für E-Autos denkt er an neue Techniken, etwa zur saubereren Gewinnung von Lithium aus Salzwasser, oder an Batterien mit Kathoden aus Schwefel oder Eisensulfat. Es gebe einfach nicht genug Cobalt oder Nickel auf der Welt, so Chu, weshalb er selbst an Batterien mit diesen Materialien nicht mehr forschen werde. "Das ist Zeitverschwendung", sagt er. "Ich will keine Forschungsaufsätze produzieren, sondern Probleme lösen."