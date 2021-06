Plastikmüll liegt an einem Strand am Mittelmeer nördlich von Beirut. Der Müll wurde durch stark windiges Wetter hier angeschwemmt. Foto: dpa

Von Alexander Rechner

Heidelberg. Wie können Wissenschaft, Industrie und die Politik nachhaltige Veränderungen zum Schutze der Umwelt erreichen? Gemeinsam. Das war ein Fazit der virtuellen Diskussion des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg. Den Betrag, den die Forschung leistet, würdigte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). "Ihre Ergebnisse und Erkenntnisse können uns als Leitfaden dienen, um gemeinsam mit Industrie und Politik weitere Schritte in die richtige Richtung und in eine klimafreundliche Zukunft zu gehen – zu welcher auch die Bekämpfung von Umweltverschmutzung gehört", so die Ministerin.

Die Wissenschaft, die Unternehmen und Politik müssten ihre Kräfte und Ressourcen bündeln. Hierzu sei es zunächst Aufgabe der Politik, die Forschung finanziell zu unterstützen, unterstrich Bauer. Die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Akteuren sei ebenfalls wichtig. Die Ministerin nannte den Klimawandel als ein Beispiel. Um die erforderlichen Maßnahmen politisch einzuleiten, brauche es die Erkenntnisse der Forschung. Daher sei die "Stimme der Wissenschaft" für die Politiker sehr wichtig, betonte Bauer.

Nur gemeinsam könne man in der Gesellschaft Lösungen finden – und diese auch vorantreiben. Davon war Brendan Rouse vom Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie und einer der Organisatoren der Veranstaltung überzeugt. "Von Umweltverschmutzung bis hin zu resistenten Mikroben und neuen Infektionskrankheiten – es gibt viele Gebiete, in denen ein Verständnis der molekularen Grundlagen dazu beitragen kann, neue Lösungen zu finden", sagte Rouse. Mit dieser Veranstaltung wollte man die EMBL-Forschung zum Thema Umweltverschmutzung präsentieren. "Aber eben auch aufzeigen, dass es viele Dinge gibt, die wir noch nicht wissen", unterstrich Rouse.

Die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Politik und Industrie betonte auch Christoph Reißfelder von HeidelbergCement. Immer wieder wird der Baustoffkonzern wegen der hohen Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase von Umweltschützern kritisiert – auch in der virtuellen Veranstaltung meldeten sich Zuhörer kritisch zu Wort. Doch das Unternehmen hat nun eine Vision. Und auf diese ging Reißfelder in der Diskussion ein. Der Baustoffkonzern will bis spätestens 2050 seine Vision eines CO2-neutralen Betons verwirklichen. Dabei setze das Unternehmen auf die Forschung, deren Ideen und neue Technologien. Es kämen auch alternative Stoffe in Betracht.

Prof. Matthias Hentze, Direktor des EMBL, will "seinen Enkelkindern einen besseren Planeten hinterlassen". Derzeit jedoch gebe es viele Probleme durch tiefgreifende Umweltverschmutzung. In den Ozeanen, der Luft und sogar unseren Nahrungsmitteln. Um diese Herausforderungen bewältigen zu können, sah er zwei Ansätze: das Verhalten zu verändern und neue, forschungsbasierte Lösungen zu finden. Jedoch benötige die Menschheit nach seiner Auffassung unbedingt beide Seiten.

Der Umgang mit dem bereits in der Atmosphäre befindlichen Treibhausgas ist ein Dauerthema in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Zwar sei CO2 klimaschädlich, könne jedoch biotechnologisch abgebaut und sogar genutzt werden, so Hentze. Mikroorganismen könnten Kohlendioxid verwerten. Das in der Forschung angelegte Geld sei die beste Investition in die Zukunft.