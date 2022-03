Von Daniel Bräuer

Karlsruhe/Heidelberg. Das Ceta-Abkommen zwischen EU und Kanada kann vorläufig in Kraft bleiben. Das Bundesverfassungsgericht hat Beschwerden von rund 200.000 Bürgern sowie der Linksfraktion abgewiesen: Die EU habe mit der vorläufigen Anwendung ihre Kompetenzen nicht überschritten. (Az. 2 BvE 3/16 u.a.), so das Gericht. Es verwarf auch Klagen gegen den endgültigen Abschluss von Ceta bzw. ein deutsches Zustimmungsgesetz, weil beides noch aussteht.

Worum geht es bei Ceta? Das "Umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen" (Comprehensive Economic and Trade Agreement) wurde 2016 abgeschlossen. Es regelt eine Vielzahl von Fragen, um Zölle und andere Handelshemmnisse zwischen EU und Kanada abzubauen. 2017 trat es vorläufig in Kraft – allerdings nur die Teile, die in den Zuständigkeitsbereich der EU fallen. Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht in einem Eilverfahren Auflagen gemacht: So müsste Deutschland ein Vetorecht haben und im Zweifel das Abkommen wieder aufkündigen können. Ceta ist bislang noch nicht ratifiziert: In zwölf EU-Staaten, darunter Deutschland, steht dies aus.

Was ist das Problem? Ein Kritikpunkt an Freihandelsverträgen sind Schiedsgerichte. Die Befürchtung: Hier könnten ausländische Investoren dagegen vorgehen, wenn ein Staat etwa seine Umweltauflagen verschärft. Zweiter Punkt: Ceta sieht einen "Gemeinsamen Ausschuss" beider Seiten vor, der gewisse Änderungen beschließen kann. Dabei kann es zum Beispiel um Frage gehen, welche Güter unter den Schutz geistigen Eigentums fallen oder welche Medizinprodukte als standardkonform. Weil nicht jeder EU-Staat vertreten ist, könnten wichtige Entscheidungen aufgezwungen und so die Demokratie ausgehöhlt werden – so die Befürchtung.

Warum sind Teile dennoch in Kraft? Die EU hat Vorkehrungen eingezogen. So dürfen ihre Vertreter im Ausschuss nur dann abstimmen, wenn es zuvor Einvernehmen im Europäischen Rat gegeben hat. Damit hat de facto jede Regierung ein Vetorecht.

Was besagt nun das Urteil? Im Prinzip, dass es bei dieser Regelung bleiben kann – für die Zeit der vorläufigen Anwendung.

Und darüber hinaus? Das ist unklar. Zwar lässt das Gericht Zweifel erkennen, dass der Gemeinsame Ausschuss ohne diese Konstruktion verfassungsgemäß wäre. Der Heidelberger Staatsrechtler Bernd Grzeszick, der in der Verhandlung den Bundesrat vertreten hat, hätte sich mehr von dem Urteil erhofft. "Was der Bundestag für eine dauerhafte Anwendung machen muss, dazu gibt es leider keine Anleitung", sagt er. "Nach fünf Jahren wird zu den grundlegenden Baustellen nichts gesagt. Da bin ich etwas enttäuscht." Auch zur Grenze der Zuständigkeit zwischen EU und den Einzelstaaten fehlten klare Aussagen.

Etwas anders sieht dies Friedemann Kainer, Professor für europäisches Wirtschaftsrecht an der Uni Mannheim. "Das ist schon deutlich", sagt er. "Das heißt: Ihr müsst da was tun." Zum Beispiel könnte eine demokratische Legitimation durch das EU-Parlament eingezogen werden oder das Prinzip der Einvernehmlichkeit im Rat erhalten bleiben. "Es wäre insgesamt weise, das so zu machen." Allerdings merkt Kainer an, dass solche Ausschüsse in vielen internationalen Verträgen üblich sind – etwa auch im Brexit-Abkommen. "Es geht um einen Kompromiss zwischen dem Demokratieprinzip und der Funktionsfähigkeit der internationalen Beziehungen."

Was ist mit Schiedsgerichten? Das Urteil berührt sie nicht direkt, weil ein Ceta-Gericht noch gar existiert. Allerdings, betont Grzeszick, hat hier bereits ein Umdenken stattgefunden: So strebt die EU nun ein festes Schiedsgericht für alle Handelsverträge an, das seine Entscheidungen offenlegen müsste. Zwar müsste sich Kanada dem erst anschließen. Aber, so Grzeszick: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein Gericht alter Machart noch durchsetzen wird."

Was sagen die Kläger zu dem Urteil? Sie sind trotz der Niederlage durchaus zufrieden. "Das Gericht stellt sicher, dass Entscheidungen der Ceta-Ausschüsse demokratisch an die Bundesregierung und den Bundestag rückgebunden sein müssen”, erklärt Roman Huber vom Verein Mehr Demokratie e.V. für das Bündnis "Nein zu Ceta". Dies sei Folge der Klage. Das Bündnis behält sich vor, erneut nach Karlsruhe zu ziehen, wenn das deutsche Zustimmungsgesetz vorliegt. Michael Sadtler vom Heidelberger Bündnis für gerechten Welthandel betont: "Würde der Bundestag das vollständige CETA ratifizieren, so hat die nächste Verfassungsklage gute Aussichten." Mit dem Urteil gebe "noch mehr Gründe", gegen die deutsche Ratifizierung anzugehen.

Wie geht es weiter? Das ist nun eine Frage der Politik. Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP vereinbart, das Urteil abzuwarten. Die Grünen wollen laut Wahlprogramm Ceta "in seiner derzeitigen Fassung" nicht ratifizieren. Der Koalitionspartner FDP fordert aber genau dies – und die oppositionelle CDU will schon am Freitag im Bundestag darüber debattieren lassen.

Was bedeutet das Urteil für andere Abkommen? Das ist schwer vorherzusehen. Bei einem Neuanlauf etwa zu einem TTIP-Vertrag mit den USA würden sich dieselben Fragen wie bei Ceta stellen. Aber, so Grzeszick: "In Kanada ist die Regelungskultur der europäischen viel näher als in den USA. Die Absenkung von Standards war bei Ceta nie groß der Fall. Das kann bei den USA anders aussehen."