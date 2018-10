Von Michael Abschlag

Khan Al-Ahmar. Als die Soldaten auftauchen, bricht Unruhe aus. Aufgeregt zeigen die Männer auf den Hügel, der sich über dem Dorf erhebt. Dort, im Osten, hat sich vielleicht ein Dutzend Soldaten positioniert, israelisches Militär. In der Senke stehen die Hirten, Beduinen allesamt, und starren nach oben. Am Himmel kreist ein Helikopter, sonst passiert nichts.

So geht es seit Wochen, erzählen die Hirten. Khan Al-Ahmar, ein Dorf im Westjordanland, ist zum Politikum geworden. Israel will das Dorf abreißen und die Hirten umsiedeln, um eine entstehende Siedlung zu schützen. Palästinensische Aktivisten haben die symbolische Bedeutung des Ortes für sich entdeckt und sich medienwirksam auf dem Hügel im Norden positioniert. Dazwischen stehen die Beduinen, die ihr Land behalten wollen.

Im Mai, erzählt Eid Abu Khamis Dschahalin, kam der Räumungsbeschluss. Abu Khamis ist der Bürgermeister des Ortes, auch vier andere Gemeinden im Umland haben ihn als Anführer anerkannt. Eigentlich will er den Journalisten die mobile Klinik zeigen, die von der Hilfsorganisation PMRS und ihrem deutschen Partner Medico betrieben wird. Aber an diesem Tag beschäftigt ihn vor allem die drohende Räumung. "Sie wollen, dass wir selbst unsere Hütten abreißen", sagt er. "Aber wir leben hier. Wir werden das Dorf nicht verlassen."

Israel hat den Beduinen neues Land zur Verfügung gestellt, am Stadtrand von Abu Dis, etwa einen Kilometer von einer Mülldeponie entfernt. Inzwischen gibt es einen zweiten Vorschlag, nahe einer Kläranlage. Doch die Hirten wollen ausharren. "Wir fürchten, dass sich unsere Lage verschlechtert", sagt Abu Khamis und deutet unbestimmt auf das karge Land. "Wir können schon jetzt kaum leben. Wir mussten Ziegen verkaufen, weil sie hier nicht genug Nahrung finden."

Was die Beduinen ihr Dorf nennen, ist in Wahrheit eine Ansiedlung von Verschlägen. Ein paar Holzbretter, ein paar Eisenstangen, darüber Tücher: Das sind die Hütten der 45 Familien. Dazwischen liegen die Ställe der Ziegen, an einem Pfosten steht ein Esel. Dahinter führt ein Tunnel unter der Schnellstraße durch, durch den die Kinder zur Schule reiten.

Ursprünglich haben die Beduinen weiter im Süden gelebt, im Negev, als Nomaden, später wurden sie sesshaft. Nach der Staatsgründung Israels wurden sie ins Westjordanland vertrieben, damals von Jordanien besetzt. Als das Gebiet nach dem Sechstagekrieg 1967 an Israel fiel, wurden sie erneut umgesiedelt. Nun leben sie hier, östlich von Jerusalem.

Israel hatte das Westjordanland nie offiziell annektiert - sonst hätten die Muslime die Mehrheit im Land errungen, aus israelischer Sicht eine beängstigende Vorstellung. So wurde das Gebiet, ebenso wie das Westjordanland, unter Militärverwaltung gestellt. 1995 einigten sich Israel und die Palästinenser dann auf eine gemeinsame Lösung. Das Westjordanland wurde in drei Gebiete aufgeteilt. A bedeutet volle palästinensische Selbstverwaltung, B eine teilweise Autonomie. C sind die Gebiete, die unter israelischer Kontrolle stehen. Das Problem: Die Gebiete bilden keine Einheiten, sondern sind zersplittert - die Landkarte gleicht teils einem Flickenteppich.

Fährt man auf der Straße nach Khan Al-Ahmar, wird diese Parzellierung der Landschaft besonders deutlich. Alle paar Kilometer zerschneiden Mauern und Zäune das Land, ragen Wachtürme und Checkpoints auf. An Abzweigungen stehen knallrote Schilder, "Straße für Palästinenser gesperrt" steht dort, oder "Zutritt für Israelis verboten."

Khan Al-Ahmar liegt im C-Gebiet, also unter israelischer Kontrolle. Hier soll die neue Siedlungsanlage E1 entstehen, gelegen an einer strategisch brisanten Stelle. Siedlungen wie E1 würden dazu beitragen, die palästinensisch verwalteten Gebiete von Ost-Jerusalem abzutrennen. Für die Palästinenser, die Ost-Jerusalem als Hauptstadt ihres künftigen Staates sehen, wäre das ein schwerer Schlag - würde es doch das Projekt einer Staatsgründung noch weniger aussichtsreich machen, als es jetzt schon ist.

Dror Etkins von der regierungskritischen israelischen Organisation Kerem Navot kritisiert die Siedlungspolitik scharf. "Die nationalreligiösen unter den Siedlern - das sind nicht alle - sind überzeugt davon, dass es ihr göttlicher Auftrag ist, das ganze biblische Palästina in Besitz zu nehmen", erklärt er. Um jede neue Siedlung entsteht ein oft mehrere Kilometer breiter Sicherheitsgürtel, in dem keine Palästinenser mehr wohnen dürfen - auch als Reaktion auf Mordanschläge radikaler Palästinenser. Die Maßnahme sorgt aber auch dafür, dass Menschen umgesiedelt werden müssen, Straßen für Palästinenser gesperrt werden, Bauern nicht mehr zu ihren Olivenhainen kommen. "Im Grunde reicht ein Haus auf einem Hügel, um für die Palästinenser Dutzende Hektar Land unbewohnbar zu machen", beklagt Etkins. Er wirft der Regierung vor, die Siedlerbewegung zu unterstützen - etwa durch Subventionen beim Hausbau.

Inzwischen erzielt Khan Al-Ahmar international Aufmerksamkeit; auch Angela Merkel kritisierte auf ihrem Israel-Besuch Anfang Oktober den Plan. Über dem Dorf, vor der aus Lehm und Autoreifen gebauten Schule, haben sich palästinensische Aktivisten versammelt. "Wir sind dankbar für die Unterstützung", erklärt Abu Khamis. Ob er sich in einem palästinensischen Staat eine Besserung erhofft? "Ja, natürlich", sagt er.

Aber das ist mindestens fraglich. Bis vor Kurzem hat sich auch auf palästinensischer Seite niemand für Khan Al-Ahmar interessiert. Kaum jemand von der Palästinensischen Autonomiebehörde oder der sie regierenden Hamas war je hiergewesen, ehe das Dorf zum Politikum wurde. Erst jetzt, da es ein Symbol ist, tauchen auch die Aktivisten auf.

Einige Aktivisten, die gerade ihre Solidaritätsadressen losgeworden sind, fahren bereits wieder ab. Die Beduinen aber wollen bleiben. Abu Khamis gibt sich kämpferisch. "Wenn sie die Hütten abreißen, bauen wir sie wieder auf", sagt er.