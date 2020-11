Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Ahmad Mansour ist Islamismusexperte und Buchautor.

Erst die islamistischen Anschläge in Frankreich, jetzt das Attentat von Wien – handelt es sich hier um Einzeltäter oder eine koordinierte Anschlagsserie?

Islamistische Gewalttäter haben die Welle der Empörung über die Mohammed-Karikaturen zum Anlass für diese neuen Terroranschläge genommen. Diese Taten hängen alle miteinander zusammen. Die Karikaturen haben die Entwicklung nur noch aufgeputscht. Auch ohne sie haben wir in Europa ein großes islamistisches Gewaltpotenzial. Es gibt seit Jahren Hunderte von Islamisten, die sich radikalisiert haben. Sie haben nur eine Gelegenheit und einen Anlass gesucht, um ihre Gewalt zu legitimieren. Es handelt sich nicht nur um Einzeltäter. Auch wenn die Islamisten einzeln agieren, haben sie eine ganz klare ideologische Struktur, die stärker geworden ist und ein Netzwerk. Auch wenn die Dschihadisten heute vielleicht nicht die Infrastruktur haben, um große Terroranschläge zu begehen, so gibt es doch einzelne Gefährder. Sie werden nicht so einfach entlarvt und können mit geringem Aufwand zuschlagen und Angst und Schrecken verbreiten. Für die Sicherheitsbehörden ist die Verfolgung schwierig.

Ist die Gefahr unterschätzt worden?

Sie ist absolut unterschätzt worden. Es haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen radikalisiert, darunter auch viele Jugendliche. Die Gefahr durch die Dschihadisten wird in großem Stil ignoriert. Da sind die Politiker in der Verantwortung. Über den Kampf gegen den Rechtsextremismus hat man die vom Islamismus ausgehende Gefahr und die sich ausbreitenden Strukturen unterschätzt.

Droht auch in Deutschland eine Welle der Gewalt?

Wir hatten in Berlin auf der Autobahn 100 einen islamistischen Anschlag und das Attentat in Dresden. Es gibt fast jeden Monat eine Razzia im islamistischen Milieu, und es werden Anschläge auch erfolgreich verhindert. Die Gefahr einer Welle islamistischer Gewalt ist auch in Deutschland da. Das trifft alle europäische Länder. Wir müssen alles tun, damit es solche Anschläge nicht auch bei uns gibt.

Einmal mehr wird der Ruf nach einer Strategie gegen den politischen Islamismus laut. Wie sollte sie aussehen?

Die Erfahrung zeigt, dass das Thema nach kurzer Empörung und Sonntagsreden schnell wieder von der Tagesordnung verschwindet. Wir dürfen diese Gefahr nicht unterschätzen und müssen nachhaltig dagegen vorgehen. Die Sicherheitsbehörden müssen in diesem Kampf mehr Unterstützung erhalten. Der politische Islam darf kein Partner sein. Es braucht auch Prävention und Demokratieförderung. Das reicht von den Schulen, über Integrationskurse und Verbände bis in die Sozialen Netzwerke. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Strategie.

Anders als von Frankreichs Präsident Macron hat man von Angela Merkel bisher keine Kampfansage an den politischen Islam gehört. Vermissen Sie klare Worte der Kanzlerin?

Absolut. Dass die Bundesregierung so tut, als seien die Anschläge eine französische und eine österreichische Angelegenheit, ist ein Armutszeugnis. Es handelt sich um eine europäische Angelegenheit. Frankreich führt diese Auseinandersetzung nicht nur im eigenen Interesse, sondern im Namen Europas. Des Europas der Aufklärung, der Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Dazu darf man nicht schweigen. Wir brauchen eine europäische Initiative. Es geht nicht nur um Paris, nicht nur um Wien, es geht um uns alle.