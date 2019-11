Von Annette Dönisch, RNZ Berlin

Berlin. Ursula Schele ist Vorsitzende des Bundesverbandes Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe.

Frau Schele, Gewalt gegen Frauen durch Partner nimmt laut Bundeskriminalamt zu. Wie erklären Sie sich das?

Es gibt ein verstärktes Bewusstsein zum Thema Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Allmählich finden deshalb mehr Frauen den Mut, die Taten anzuzeigen. Im Moment wird auf häusliche Gewalt fokussiert. Es gibt aber auch psychische und sexuelle Gewalt sowie sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Wir sollten die verschiedenen Gewaltformen strukturell besser zusammendenken.

Was muss getan werden, damit die Gewalt gegen Frauen zurückgeht?

Wenn wir langfristig etwas verändern wollen, müssen wir die finanzielle Abhängigkeit von Frauen minimieren – ein Stichwort ist die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen. Solange Frauen materiell und finanziell von Männern abhängig sind, sind sie eher in der Notlage, in gewaltförmigen Beziehungen zu bleiben. Es hat aber auch viel mit Rollenbildern zu tun, die in der Kindheit übernommen werden. Wir gehen bereits in Kitas, um Mädchen und Jungen so zu stärken, dass sie später weder zu Gewalttätern werden noch in Opferrollen verharren.

Es gibt bereits viele Beratungsstellen, dennoch sinkt die Zahl von sexualisierter und partnerschaftlicher Gewalt nicht. Was muss noch getan werden?

Bundesweit gibt es nach wie vor eine akute Unterversorgung mit Hilfsangeboten. Es kommt aber auch darauf an, dass Menschen in Leitungspositionen das Problem thematisieren. Sie müssen Vorbilder sein, die von oben sagen: „Wir akzeptieren in unserer Institution keinen Sexismus und keine sexuelle Gewalt.“ Es funktioniert nur, wenn die Mächtigen in den Organisationen aktiv werden.

Sollte man nicht auch stärker gegen Täter vorgehen?

Man muss vorrangig etwas für die Opfer tun. Das ist brisant, weil es in dem Bereich auch sehr viele Morde gibt. Jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner ermordet. Langfristig verändern wir die Situation für Mädchen und Frauen aber nur, wenn sich die Machtverhältnisse und Abhängigkeiten ändern. Dazu gehört auch, dass Mitarbeiter in Strafverfolgungsbehörden besser ausgebildet werden. Häufig sind die Verfahren für die Betroffenen unerträglich.

In 18,7 Prozent der Fälle werden Männer Opfer von Gewalt in Partnerschaften. Braucht es mehr Angebote für sie?

Das ist die Ausnahme, nur 4 bis 5 Prozent der Männer werden isoliert von ihren Frauen geschlagen. Die übrigen 13 Prozent sind Betroffene gewaltförmiger Beziehungen, wo beide Partner gewalttätig miteinander umgehen. Natürlich brauchen auch männliche Opfer Hilfsangebote, die finanziert werden müssen.

Info: Tel. 08000.116.016 (kostenlos)