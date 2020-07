Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Achim Dercks ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK).

Herr Dercks, die Bundesminister Hubertus Heil und Gerd Müller arbeiten an einem Lieferkettengesetz. Wie bewerten Sie das?

Die deutsche Wirtschaft steht zu den Menschenrechten. Selbstverständlich ist sie verantwortlich für deren Einhaltung in ihren eigenen Firmen – in Deutschland und weltweit. Daher sind deutsche Firmen in anderen Ländern ja beispielsweise als Arbeitgeber so beliebt. Wir reden hier aber über die Mithaftung für das Handeln von Dritten. Das betrifft alle anderen Unternehmen in einer Lieferkette, also auch Partner und deren Partner. Staaten schaffen es häufig nicht, in ihren eigenen Ländern umfassend die Einhaltung der Menschenrechte durchzusetzen. Und jetzt sollen deutsche Unternehmen, auch mittelständische Firmen, haftbar gemacht werden für mögliche Verstöße, die irgendwo in ihren Lieferketten passieren. Es geht hier für jedes Unternehmen schnell um Tausende von Lieferanten in aller Welt. Das ist einfach nicht überschaubar und deshalb ist auch eine Mithaftung nicht verantwortbar.

Das ist ein kategorisches Nein in Hinblick auf ein Lieferkettengesetz?

Das ist ein Nein zu einem Gesetz, das auf die Haftung für das Verhalten und die Aktionen Dritter setzt. Es ist aus Sicht der deutschen Wirtschaft der falsche Ansatz. Das ist etwas anderes, als wenn es nur um das eigene Unternehmen geht. Der Streitpunkt ist vor allem das Haftungsthema.

Welche Folgen hätte das Lieferkettengesetz für die Firmen?

Zunächst würde bei den Betrieben Rechtsunsicherheit in einer großen Breite entstehen. Es würden sich viele Fragen stellen, wie die, wofür man konkret haftet, in welchem Falle Klagen vor Gericht drohten. Diese Risiken würden für die nächsten Jahre wie ein Damokles-Schwert über der deutschen Wirtschaft schweben. Da diese sehr international ausgerichtet ist, träfe das die Breite der Unternehmenslandschaft, auch kleinere Firmen. Die Rechtsunsicherheit wäre das Hauptproblem. Im Extremfall drohte, dass deutsche Betriebe sich aus manchen Ländern zurückziehen, wenn sie die Rechtsrisiken als zu groß einschätzen. Damit wäre keinem gedient. Das wäre auch für die Menschen vor Ort keine gute Entwicklung.

Was also wäre der richtige Weg zur Durchsetzung der Menschenrechte?

Man sollte vor allem auf die Kooperation zwischen Politik und Wirtschaft setzen. Denn die Hauptverantwortung für die Durchsetzung der Menschenrechte liegt bei der Politik. Zudem könnte die Politik die Wirtschaft über konkrete Probleme mit Menschenrechten vor Ort besser informieren. Dieser Prozess sollte auch umgekehrt laufen, damit man gemeinsam Druck erzeugen kann. Darüber hinaus können freiwillige Vereinbarungen in der Lieferkette, zum Beispiel über Gütesiegel, wie sie ja bereits existieren, weiterentwickelt werden. Wichtig ist zudem, dass wir das im europäischen Kontext machen, damit keine Wettbewerbsnachteile entstehen. Sonst kaufen die Kunden am Ende des Tages bei anderen Unternehmen im Ausland, die diesen zusätzlichen Aufwand nicht haben.

Wäre ein Lieferkettengesetz für Sie zu einem späteren Zeitpunkt als mitten in der Corona-Krise besser vertretbar?

Wir haben uns schon vor Corona sehr kritisch zu diesem Vorhaben geäußert. Die grundsätzliche Kritik an der Haftungsübertragung auf Unternehmen für das Handeln Dritter besteht unabhängig von Corona. Allerdings ist es besonders kritisch, dass die Politik ausgerechnet mitten in den großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Pandemie mit einer zusätzlichen Belastung um die Ecke kommt. Das rückt das selbst gesetzte Ziel eines Belastungsmoratoriums in ein schräges Licht. Der Zeitpunkt wäre nie gut, ist aber jetzt mehr als unglücklich gewählt.