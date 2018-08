Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Robert Habeck (48) ist Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen sowie noch bis Ende August Landwirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.

Herr Habeck, Julia Klöckner erklärt, die Ernteschäden hätten ein nationales Ausmaß, und verspricht Staatshilfe von 340 Millionen Euro. Eine richtige Entscheidung, um den Dürre-geplagten Bauern zu helfen?

Die Summe dürfte ausreichen. Ich halte aber die Art, wie das Geld verteilt werden soll, für problematisch. Landwirte sollen jetzt nämlich Liquiditätsprobleme nachweisen. Das könnte dazu führen, dass zum Beispiel ein Bauer, der einen großen Stall gebaut hat und sowieso schon stark verschuldet ist, eher Unterstützung bekommt als ein Bauer, der weniger Kühe oder Schweine hält, also das Spiel "Wachse-oder-weiche" nicht mitgespielt hat. Insofern unterstützt die Hilfe mindestens implizit das Prinzip des ungebremsten Wachstums, das uns ja gerade die großen Probleme bringt.

Die Bauern hatten mehr als eine Milliarde Euro gefordert. Lassen Bundesregierung und Länder die Landwirte im Regen stehen? Mehr als 10.000 Betriebe stehen vor der Existenzkrise …

Nein, davon kann keine Rede sein. Pauschal die Milliarde zu fordern war nicht klug, das ist viel zu viel. Trotzdem ist es richtig, die Landwirte gezielt zu unterstützen. Wir als Gesellschaft haben sie ja schließlich in eine Sackgasse manövriert. Bauern sind schon lange keine freien Marktteilnehmer mehr. Sie stehen unter dem enormen Druck, immer mehr und immer billiger zu produzieren, damit wir günstige Lebensmittel haben. Es ist aber auch eine politische Verantwortung: Wir brauchen eine andere Art der Förderung, die Alternativen zur industriellen Produktion bietet.

Ist die industrielle Landwirtschaft mitverantwortlich für die Klimaerwärmung und damit für die Dürre?

Die Landwirtschaft trägt mit ungefähr sieben Prozent Treibhausgasen zur Klimaerwärmung bei. Grund ist vor allem die hohe Produktion von tierischen Produkten, Fleisch, Milch, Eiern. Wenn wir eine andere Landwirtschaft wollen, müssen wir auf gleicher Fläche weniger Tiere halten und die Fleischproduktion zurückfahren. Wir sehen ja, wie das bisherige System die Klimakrise befeuert und sich jetzt gegen die Landwirte wendet.

Wie kann umgesteuert werden, damit die Landwirtschaft das Klima weniger belastet und weniger anfällig für Wetterextreme wird?

Die einfachste Form der Umstellung ist eine geänderte Förderpolitik. Über die EU werden Milliardensummen ungezielt in die Landwirtschaft gepumpt. Ein Bauer, der seine Hochleistungskühe im Stall lässt, die Weide zu Mais macht und die Kühe damit füttert, bekommt die gleiche Förderung wie einer, der weniger Kühe hält, sie auf die Weide stellt, sie nicht so stark auf Leistung trimmt und dadurch wirtschaftliche Nachteile in Kauf nimmt. Das macht keinen Sinn - ökologisch und konkret mit Blick auf den Klimawandel. Es sollte doch der Bauer mehr Förderung bekommen, der mehr für Tierwohl, Umwelt und Klimaschutz tut.

Macht die Landwirtschaftsministerin hier ausreichend Druck?

Das Bundeslandwirtschaftsministerium verfolgt seit Jahren eine Ideologie des freien Marktes und unbegrenzten Wachstums. Und macht überhaupt keinen Druck in die andere Richtung. Fakt ist aber, dass die Bauern immer weniger selbstbestimmt wirtschaften können, sondern faktisch Aldi, Lidl und Co. ihnen das über den Preis und die Handelsmacht vorgeben.

Bei den EU-Agrarsubventionen soll fast alles beim Alten bleiben. Müsste die Bundesregierung nicht auf ein Umsteuern pochen?

Muss sie, tut sie aber nicht. Doch mit dieser Politik lässt das Landwirtschaftsministerium die Landwirte alleine. Das merken die Bauern. Sie spüren täglich, dass sie schutzlos und machtlos sind. Ihnen fehlt die gesellschaftliche Anerkennung. Gleichzeitig leisten wir uns eine schamlose Lebensmittelverschwendung. Wir hätten die Chance, eine neue Allianz zu bilden aus Verbrauchern, Landwirten und Umweltschützern. Das zu tun, ist die wahre politische Aufgabe.