Von Michael Abschlag

Heidelberg. Riho Terras (55) war von 2011 bis 2018 Befehlshaber der estnischen Armee und ist seit 2020 Abgeordneter im Europaparlament. Heidelberg besuchte er auf Einladung des Europaabgeordneten Daniel Caspary (CDU).

Herr Terras, Estland unterstützt die Ukraine massiv militärisch. Wünschen Sie sich da auch von Deutschland mehr?

Ja, mit Sicherheit. Estland hat schon im November damit begonnen, Waffen an die Ukraine zu liefern. Als wir damals Deutschland gefragt haben, ob wir unsere Haubitzen auch dorthin schicken können, hat es ein bisschen gedauert, bis wir eine Zusage bekommen haben. Wir schicken auch weiterhin Waffen. Es geht jetzt für die Ukraine darum, den Krieg zu gewinnen. Deutschland hat viel Glaubwürdigkeit verloren durch das Zögern und die Debatte, was man schickt und was nicht.

Wie schätzen Sie denn als ehemaliger General die Lage der Ukraine ein?

Wir wissen, dass die Ukraine die erste Phase gewonnen hat: Kiew ist kein Ziel mehr des russischen Angriffs. Aber die Russen wollen immer noch fünf Oblasten im Osten erobern und daraus einen Staat machen. Aber die russische Offensive ist nicht sehr erfolgreich. Sie unternehmen viele Raketenangriffe auf die Infrastruktur und zerstören die Verkehrswege. Aber die meisten Waffen kommen an, und das heißt, dass die ukrainische Armee ihre Fähigkeiten verbessern kann. Die russische Armee hat, so wie ich das sehe, keine Reserven mehr. Sie werden keine großen Landgewinne machen können.

Ihre Regierungschefin Kaja Kallas sagt, der Westen müsse sich alle Optionen offen halten. Sehen Sie das auch so?

Mit Sicherheit ist es nicht richtig, vorab auszuschließen, was man macht und was man nicht macht. Damit gibt man der Gegenseite das Signal, weitermachen zu können, weil man sich selbst nicht einmischt. Da ist es besser, nichts zu sagen, dann herrscht auf russischer Seite immerhin eine gewisse Unsicherheit. Wenn es eskaliert, müssen wir damit rechnen, dass ganz Europa betroffen ist.

Haben Sie die Befürchtung, dass der Krieg sich auf das Baltikum ausweitet?

Er kann sich auch auf Polen oder Deutschland ausweiten. Berlin ist genauso weit von Kiew entfernt wie Tallin, da besteht kein Unterschied. Wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen uns besser bewaffnen, wir brauchen mehr Truppen, und die Nato-Pläne müssen der Situation angepasst werden. Aktuell sind fast keine russischen Truppen da, alles ist auf die Ukraine konzentriert. Momentan ist unklar, wie sich Belarus verhält. Andererseits würde ein Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens die strategische Größe erhöhen. Was mir Sorgen bereitet, ist der Suwalki-Gap zwischen Litauen und Polen, mit Kaliningrad auf der einen und Belarus auf der anderen Seite. Das ist eine strategische Schwachstelle, da könnte man das Baltikum abschneiden.

Fühlen Sie sich durch die Nato gut geschützt?

Ja, schon. Ich muss sagen, dass ich die Nato nie so einig erlebt habe wie jetzt. Heute macht die Nato das, was sie machen muss: Sie konzentriert sich auf die Bündnisverteidigung und spielt nicht Weltpolizist. Alle baltischen Länder haben ihre Truppenpräsenz vergrößert.

In Estland gibt es eine starke russischstämmige Minderheit, die etwa 30 Prozent der Bevölkerung ausmacht. Haben Sie da einen Unruheherd im eigenen Land?

Wissen Sie, wie viele Russen in Berlin leben?

Nein, nicht genau.

Auf jeden Fall mehr als in Estland. Ist Berlin deshalb ein Unruheherd? In Estland gab es bisher keine pro-russischen Demonstrationen, anders als in Berlin und anderen Städten. Wir werden sehen, wie es am 9. Mai ist. Ich glaube, dass mehr als 30 Jahre Unabhängigkeit den Unterschied zwischen den zwei Sprachgruppen verringert haben. Die jungen Menschen sprechen alle Estnisch, Russisch und Englisch. Wir haben zuletzt erlebt, dass viele ihre russische Staatsbürgerschaft abgegeben und die estnische beantragt haben.

Sie glauben also nicht, dass Putin diese Gruppe als Hebel benutzen kann?

Russische Propaganda ist ein Problem. Wir hatten mehrere russischsprachige Sender, weil wir bei uns natürlich Pressefreiheit haben, und die haben sehr viel pro-russische Propaganda betrieben. Jetzt haben wir sie abgeschaltet. Der Unterschied bei der Propaganda ist aber: In der Ostukraine haben viele sie geglaubt, bei uns nicht. Wenn draußen die Sonne scheint und im Fernsehen behauptet wird, es regne, glaubt man eher den eigenen Augen. Die Menschen bei uns sehen, dass sie in der EU besser leben als über der Grenze, wo Löhne zehn Prozent niedriger sind und der Lebensstandard sehr viel niedriger. Aber Putin braucht keinen Vorwand, um irgendwo anzugreifen. Einen Grund findet er immer.

Estland hat sich sehr schnell unabhängig gemacht von russischem Gas und Öl. Wie haben Sie das geschafft?

Estland hat selbst Ölschiefer, das heißt, die Energie kommt aus den Steinen. Es ist nicht ganz so gut wie Kohle, aber wir haben das im eigenen Land. Deshalb hatten wir jahrzehntelang keine Energieprobleme. 100 Prozent unseres Gases kommt zwar aus Russland, aber Gas macht nur drei Prozent unserer Energieversorgung aus. Die Hälfte der Energie für unsere Heizungen kommt aus Holzpellets. Deshalb besteht da keine direkte Abhängigkeit. Und wir bauen ein LNG-Schiff, das für Estland, Lettland und Litauen reicht.

Die EU hat ein Öl-Embargo auf den Weg gebracht. Sollte sie auch ein Gas-Embargo beschließen?

Ja, ich habe immer dafür geworben. Ich verstehe, dass das für Deutschland schwierig ist, aber wenn Russland von sich aus die Lieferungen stoppt, steht ihr ja auch ohne Gas da. Man muss sich also sowieso darauf vorbereiten. Die EU-Entscheidung für ein Ölembargo ist auf jeden Fall richtig.

Lange wurde in Mittel- und Osteuropa beklagt, dass Länder wie Deutschland nicht auf einen hören. Fühlen Sie sich inzwischen ernster genommen?

Ich habe in diesen Tagen oft den Wunsch zu sagen: Ich habe es euch ja gesagt. Ich selbst habe schon im November gesagt, dass wir uns auf einen großen Krieg vorbereiten müssen, da hat das noch keiner hören wollen. In Deutschland werden schon die richtigen Entscheidungen getroffen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es schneller ginge.