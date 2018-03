Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Berlin. Gehört der Islam zu Deutschland? Für Seyran Ates (54) eine Selbstverständlichkeit. Doch mit der Art, wie die Anwältin und Frauenrechtlerin "Islam in Deutschland" auslegt, stößt sie vor allem in konservativen religiösen Kreisen auf scharfen Widerstand - bis hin zu Morddrohungen. Denn in der Berliner "Ibn-Rushd-Goethe-Moschee", die Ates mit Mitstreitern im vergangenen Sommer gründete, beten Frauen und Männer gemeinsam. Es dürfen Frauen predigen.

Frau Ates, für wen ist Ihre liberale Moschee eigentlich die größere Provokation: Für Rechtspopulisten, die doch immer behaupten, der Islam könne sich nicht reformieren - oder doch für die konservativen Muslime?

Die Reaktionen der Islamhasser, beginnend bei Teilen der AfD bis hin zu Nazis, sind eigentlich zu vernachlässigen. Da heißt es höchstens: "Der Islam ist eine Gewaltreligion, was gibt es da schon zu reformieren?"

Dabei zeigen Sie doch deutlich, wie ein Islam aussehen könnte, der "zu Deutschland gehört".

Stimmt. Aber es gibt trotzdem sehr wenige Reaktionen. Ganz anders auf muslimischer Seite. Da gibt es extreme Ablehnung. Und da geht es nicht um Drohungen von Extremisten, vom Islamischen Staat und ähnlichen Terrororganisationen, sondern um erneuerungsfeindliche Konservative, die sich eigentlich als friedlich und grundrechtskonform bezeichnen würden. Viel Ablehnung gibt es von türkischer Seite, also von Verbänden wie der Ditib, die uns als nicht-muslimisch diffamieren. Der Mainstream der Konservativen akzeptiert nicht, dass ein moderner, reformierter Islam lebbar ist.

Welche Argumente kommen? Geht es um theologischen Dissens?

Es wird zwar auf vermeintlich theologischer Basis argumentiert, wenn es heißt "Der Islam ist nicht so". Aber es fehlen die theologischen Begründungen. Das ist ein Armutszeugnis. Wer unseren Weg nicht für akzeptabel hält, der muss das auch im Koran belegen können. Auch die sogenannten "islamischen Autoritäten" wie die Al-Azhar-Universität in Kairo, das Amt für Fatwa-Angelegenheiten oder das Islamische Zentrum in Hamburg, das den iranischen Mullahs nachsteht, haben unsere Arbeit noch nicht aus der islamischen Lehre heraus widerlegen können.

Eine Bestätigung für Sie?

Ja. Ich habe acht Jahre lang die Gründung dieser Moschee vorbereitet. Ich bin überzeugt, dass es theologisch sehr wohl vertretbar ist, was wir machen.

Ursprung Ihres Engagements ist der Feminismus. Ist das weiterhin die zentrale Idee Ihrer Moschee?

Es ist zumindest ein Aspekt, der ganz vorne steht. Auch als Feministin habe ich meine Spiritualität nie abgegeben. Ich habe es immer als Manko empfunden, dass ich mich als Frau in herkömmlichen Moscheen weder räumlich willkommen fühlte - man ist ja ausgegrenzt, der "Teufel in Frauengestalt". Noch fühlte ich mich in der Lehre willkommen, wie sie dort mehrheitlich gepredigt wird. Ich habe irrigerweise lange gedachte, dass die Islamverbände in Deutschland irgendwann selbst zur Einsicht kommen, weil sie in einem Umfeld leben, dass die Aufklärung, die Menschenrechte so wertschätzt. Das war naiv. Im Gegenteil: Die Verbände werden sehr stark aus dem Ausland finanziert und beeinflusst - allen voran die Ditib, der lange Arm der Türkei. Die haben andere Absichten.

Ihr Moscheeprojekt polarisiert sehr. Wäre ein sanfterer Weg zur Reform nicht zielführender?

Es wäre doch naiv zu glauben, dass unsere Gegner jubeln - bei all dem, was wir bekämpfen. Wir sind gegen das Patriarchat, für Geschlechtergerechtigkeit, für innerislamische Debatte. Wir sind Reformer, Erneuerer: Das war schon immer so, in allen Religionen, im politischen Bereich, dass man mit so einer Bewegung in der Defensive beginnt. Das halten wir jetzt aus - bis es dann selbstverständlich wird. Die ersten Frauen in Hosen wurden auch missachtet.

Was halten Sie denn eigentlich von der Aussage Horst Seehofers, der Islam gehöre nicht zu Deutschland?

Man muss genau hinhören und die erklärenden Sätze, die gefolgt sind auch wahrnehmen. Er beschreibt einen Zustand, den die Mehrheit der Menschen in Deutschland teilt. Der Islam gehört nicht zum kulturellen Erbe. Der politische und gewalttätige Islam gehören nicht zu Deutschland, Paralleljustiz, Zwangsheirat, Ehrenmorde etc. gehören nicht zu Deutschland. Damit ist er auch mit der Mehrheit der Muslime einer Meinung. So eine verkürzte Schlagzeile ist unglücklich. Nicht jeder denkt vernünftig mit und sieht die guten Gedanken dahinter. Die friedlichen Muslime, von denen sehr viele sogar Deutsche sind, sind auch für ihn nicht das Problem.

In den vergangenen Jahren hat sich einiges bewegt - etwa beim islamischen Religionsunterricht. Sehen Sie Deutschland auf einem guten Weg?

Noch nicht. Hier in Berlin wurden beispielsweise für die Einrichtung einer islamischen Theologie wieder nur die vier Verbände herangezogen - die üblichen Verdächtigen. Wenn ich mir den islamischen Religionsunterricht anschaue, fürchte ich eher, dass unseren Kindern ein sehr distanzierter, ja, vielleicht sogar feindlicher Islam anerzogen wird. Das lässt die deutsche Politik zu - und unterstützt teilweise sogar die fehlende Integrationsarbeit in vielen Moscheen finanziell.

Jetzt ist die deutsche Politik natürlich sehr vorsichtig, wenn es um die Religionsfreiheit geht. Sie wünschen eine "harte Hand" - und auch eine andere Haltung des Verfassungsgerichts?

Ja. Das Verfassungsgericht ignoriert zum Beispiel sehr konsequent das europäische Recht. In Sachen Religionsfreiheit, Säkularität und Neutralitätspflichten des Staates ist der Europäische Gerichtshof sehr viel klarer. Deutschland meint, unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit alles zulassen zu müssen, was die islamische Religionsgemeinschaft fordert. Gerade in Sachen Kopftuch halte ich das für sehr bedenklich. Hier wird Gruppen mit sehr viel Toleranz begegnet, die selbst alles andere als tolerant sind.

Sie lehnen das Kopftuch strikt ab.

Für mich ist Kopftuchtragen zumindest bei Personen, die den Staat repräsentieren, nicht akzeptabel. Eine Lehrerin, eine Polizistin, eine Staatsanwältin, eine Richterin sollte keine religiösen Symbole zur Schau tragen. Erst recht nicht, wenn es um Symbole geht, die für Geschlechtertrennung stehen.

Und privat?

Wenn eine Frau im Privatleben gerne ein Kopftuch tragen möchte, soll sie es gerne tun - solange es nicht die Burka ist. Für mich ist das zwar eine Haltung, vergleichbar mit Frauen vor 100 Jahren, die sich gegen das Frauenwahlrecht gestellt haben: Zutiefst konservativ. Aber es ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und ich muss sagen: Es gibt keinen Automatismus, dass kopftuchtragende Frauen grundsätzlich irgendwie gestrig seien. Auch bei uns in der Moschee wird mit und ohne Kopftuch gebetet.

In Berichten über Ihre Moschee heißt es, der "harte Kern" der Besucher seien nur 20 bis 30 Leute. Warum kommt nicht die große Massen-Reformbewegung in Gange?

Haben Sie schon einmal eine Bewegung in der Menschheitsgeschichte gesehen, die gleich mit "Massen" begonnen hat? Das ist doch lebensfremd. Auch Martin Luther hatte nicht gleich Millionen begeisterter Anhänger. Es ist ein riesen Erfolg, dass wir diese Moschee haben. Wir bekommen weltweit Zuspruch für unseren Weg - in Indien hat sich eine Inderin vor eine Gemeinde gestellt, in Australien hat ein schwuler Imam vor einer gemischten Gruppe gebetet. Die wissen nichts von uns in Berlin. Aber es zeigt, dass weltweit etwas in Bewegung kommt. Zehntausende, Hundertausende Muslime stehen bereit.

Es geht Ihnen also gar nicht um Deutschland, um Europa, sondern um eine weltweite Bewegung?

Genau. Unsere Moschee heißt ja nicht zufällig Ibn-Rush-Goethe-Moschee: Ibn Rushd war einer der ersten Aufklärer im Islam. Wenn man sich die Geschichte der Muslime anschaut, haben die Traditionalisten irgendwann die Oberhand gewonnen und nach dem goldenen Mittelalter ein sehr düsteres Zeitalter des Islam eingeläutet. Wir wollen an die guten Zeiten erinnern, an die Anfänge anknüpfen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir Sunniten und Schiiten zusammenbringen. Wir sind alle Muslime! Bei uns sagt keiner zum anderen, er sei der bessere Muslim.