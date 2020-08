Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Kein Abstand mehr, Fahrgäste ohne Schutzmasken, immer vollere Züge – bei der Deutschen Bahn wird die Einhaltung der Corona-Regeln immer schwieriger, die Maskenpflicht wird nicht kontrolliert und durchgesetzt. Die Grünen und der Fahrgastverband Pro Bahn fordern jetzt Konsequenzen. Das Verkehrsministerium hat den Bahnkonzern in einem Brief gestern aufgefordert, strikt auf die Einhaltung der Maskenpflicht in den Zügen zu achten. "Die Maskenpflicht gilt ohne Wenn und Aber", erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Doch die Wirklichkeit in den Zugabteilen sieht oft anders aus. Das Unternehmen setzt bisher auf die Einsicht der Fahrgäste. Maskenverweigerer müssen bislang keine Konsequenzen fürchten. "Überzeugung und Appell an die Verantwortung stehen vor der Bestrafung", so Bahnchef Richard Lutz.

Geht es nach den Grünen und dem Fahrgastverband Pro Bahn, soll sich das schnell ändern, verstärkt kontrolliert und auch Bußgelder verhängt werden, um andere Bahnkunden und das Personal besser zu schützen und die Infektionsgefahr zu mindern. Seit Mai besteht in Deutschland eine Maskenpflicht in Zügen.

"Es ist dringend angebracht, dass Verkehrsminister Scheuer endlich handelt und eine klare Rechtsgrundlage auf den Weg bringt, damit notorische Maskenverweigerer auch sanktioniert werden können", erklärte Grünen-Verkehrspolitiker Matthias Gastel gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Niemand könne plausibel erklären, weshalb im Nahverkehr ein Bußgeld verhängt werden kann und im Fernverkehr mit stundenlangen Fahrten notorische Maskenverweigerer nicht sanktioniert werden könnten. Die Eindämmung des Corona-Virus werde in immer volleren Zügen nur mit dem konsequenten Tragen von Masken gelingen. Mit einem Fünf-Punkte-Plan wollen die Grünen erreichen, dass die Corona-Regeln in der Bahn durchgesetzt und Fahrgäste sowie Personal besser geschützt werden. "Notorische Maskenverweigerer" müssten des Zuges verwiesen und per Reservierungssystem für ausreichend Abstand gesorgt werden. Für Risikogruppen solle es eigene Wagen geben.

Am Wochenende hatte CSU-Chef Markus Söder die Bahn aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Maskenpflicht eingehalten werde. "Wer dagegen verstößt, muss die Konsequenzen tragen. Ich bin hier für höhere Bußgelder und habe Verkehrsminister Andreas Scheuer gebeten, darüber mit der Bahn zu sprechen", so der bayerische Ministerpräsident. Verkehrsstaatssekretär Michael Günther hatte Bahnvorstand Bertold Huber in einem Brief aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass die Maskenpflicht auch eingehalten werde. Das Verkehrsministerium wies gestern darauf hin, dass laut Eisenbahnverkehrsordnung (EVO) Bahnreisende ohne Mund-Nasen-Schutz von der Beförderung ausgeschlossen werden können. "Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes oder für die Sicherheit der Mitreisenden darstellen oder den Anordnungen des Eisenbahnpersonals nicht folgen, können von der Beförderung ausgeschlossen werden", heißt es dort. Die Deutsche Bahn müsse sicherstellen, dass die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz "greifen und konsequent umgesetzt werden", so das Ministerium.

Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert Kontrollen durch die Bundespolizei an den großen Bahnhöfen und bei Verstößen die Verhängung von Bußgeldern. "Die Bundespolizei sollte auf größeren Bahnhöfen die Maskenpflicht kontrollieren und Bußgelder verhängen, wenn sie nicht eingehalten wird. Das wäre ein wirksames Signal", erklärte Karl-Peter Numann, Ehrenpräsident des Verbandes, im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Auch könnten Passagiere beim Ausstieg kontrolliert werden. Jeder, der seine Maske in der Bahn nicht aufsetzen wolle, müsse mit Sanktionen rechnen.